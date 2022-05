Striptease-Tänzerin und Spionin? Eine Überwachungsgeschichte

Überwachung Striptease-Tänzerin und Spionin? Wie eine junge Frau die Schweizer Staatsschutzorgane auf Trab hielt War sie nun eine ernst zu nehmende Spionin oder bloss eine Stripteasetänzerin mit fragwürdigen Kontakten? Die Geschichte von Maria Yurkow, wie sie in der Publikation «Verdachtsmomente» anhand von Originalakten nacherzählt wird, bietet Einblick in die Ära des Kalten Kriegs. Daniel Hagmannn Jetzt kommentieren 30.04.2022, 05.00 Uhr

Illustration: Raphael Gschwind

Diese Geschichte würde sich gut als Filmvorlage eignen: Eine schöne junge Frau mit vielen Herrenbekanntschaften betätigt sich als Stripteasetänzerin und Spionin. Abendliche Treffen in Bars, verliebte Männer aus gutem Hause, aufdringliche Informanten, undurchsichtige Geschäfte im Ausland, ein eifersüchtiger Verlobter. Die Bundespolizei schöpft Verdacht, hört Telefone ab, überwacht den Postverkehr und die Bewegungen der Verdächtigen kreuz und quer durch die Stadt.

Maria Yurkow (ihr wahrer Name muss aus Datenschutzgründen geheim bleiben) sorgte 1959 in Basel, Bern und Zürich für ganz schön viel Aufregung. Es begann Anfang Oktober mit einem anonymen Schreiben an die Eidgenössische Fremdenpolizei. Die Schwestern Maria und Nelly Yurkow, die unter ihren Künsterinnennamen Cora-Nova und Mally Collej als Tänzerinnen aufträten, seien mit einem geheimen Auftrag unterwegs.

Vor allem Maria gebe sich als naives Mädchen aus und versuche damit, Zugang zu prominenten Kreisen zu erhalten. Nun begannen die Mühlen der Polizeibürokratie zu mahlen, Korrespondenzen wurden ausgetauscht, telefonisch Informationen eingeholt. Laut Fremdenpolizei gastierte Maria Yurkow, 1935 in Polen geboren, seit einigen Monaten abwechslungsweise in Dancings in Zürich, Genf, Lugano, Aarau und Basel. Zudem reiste sie rege zwischen Belgien, Frankreich und Deutschland – wo sie ihren ständigen Wohnsitz angemeldet hatte – umher.

Das Einreisevisum in die Schweiz habe sie dabei unter Angabe falscher Gründe erhalten. Das könne, so die Schlussfolgerung der Bundespolizei, als Indiz dafür gewertet werden, dass ihre Aufenthalte in der Schweiz auch «subversiven Charakter» hätten. Sofort wurde Beschattung angeordnet sowie die Kontrolle von Post- und Telefonverkehr.

Schritt für Schritt überwacht

Die Überwachung von Maria Yurkow, die zu diesem Zeitpunkt im Singerhaus in Basel engagiert war und in der Pension Bianca an der St.Johannsvorstadt 33 wohnte, ergab wenig Belastendes. Der Spezialdienst, die politische Polizei von Basel, rapportierte: «Im ‹Singerhaus› ist ‹Cora-Nova› in der Zeit vom 1. bis 31.10.1959 jeden Abend zwischen 2100 und 0100 bzw. 0200 und ausserdem Dienstag, Donnerstag, Samstag und Sonntag nachmittags zwischen 1600 und 1800 aufgetreten. Vor, zwischen und nach ihren Darbietungen hat sie sich gewöhnlich an einer der beiden Bars aufgehalten. In der Pension Bianca konnten keine Erhebungen durchgeführt werden, weil dort keine Gewähr für eine diskrete Behandlung bestand.

‹Cora-Nova› ist zuerst sporadisch, dann aber vom 25. bis 31.10.1959 durchgehend von morgens bis abends überwacht worden. Sie hat sich immer und zwar selbst bei stärkstem Regen zu Fuss und allein von der Pension direkt zum ‹Singerhaus› begeben; desgleichen auch auf ihrem Rückweg. Wenn sie nachmittags nicht aufzutreten hatte, ist sie mit einer Ausnahme den ganzen Tag über nicht festgestellt worden und offenbar in der Pension geblieben, um diese erst zwischen 2030 und 2100 Uhr zu verlassen. Am 28.10.1959 hat ‹Cora-Nova› nachmittags das Historische Museum beim Barfüsserplatz aufgesucht und während einer halben Stunde darin verweilt.»

Arbeitgeber dementieren Verdacht

Seitens Singerhausklub war auch nur Entlastendes zu hören: Cora-Nova sei ausserhalb ihres Auftrittes alles andere als eine Stripteasetänzerin, von denen man doch allerhand gewohnt sei. Man habe anfänglich geglaubt, eine Bauerntochter engagiert zu haben. Auch sonst habe man das Gefühl, sie könne kein Wässerlein trüben, spreche keine Sprachen. Die Frau sei seriös und gehe ihren eigenen Weg. Die Stripteasenummern seien ausgezeichnet.

Das Singerhaus gibt es noch heute. Zurzeit von Maria Yurkows Überewachung war es ein Stripclub. (Archivbild) Nicole Nars-Zimmer

Als Maria Yurkow im November 1959 während ihres Engagements in Zürich beschattet wurde, fanden die Staatsschutzbeamten ebenfalls keine Hinweise auf nachrichtendienstliche Kontakte. Minuziös rapportiert wurden hingegen die männlichen Begleiter. Verschiedene ältere Geschäftsmänner ausländischer Herkunft suchten erfolglos die Nähe zu Maria Yurkow: «Es dürfte sich aber ausschliesslich um käufliche Liebe handeln, wofür die beiden Schwestern Yurkow anscheinend nicht zu haben sind.» Yurkows ständiger Begleiter war ein circa 30-jähriger Student aus angeblich rechtschaffenem Haus, der auf Kosten seiner Eltern lebe, aber harmlos sei.

Doch ein Doppelspiel?

Was der anonyme Brief Anfang Oktober 1959 angedeutet hatte, dass nämlich Maria Yurkow ein doppeltes Spiel trieb, liess sich offenbar durch die Beschattung nicht bestätigen. Wenigstens erhellte die Post- und Telefonüberwachung die Situation von Maria Yurkow ein bisschen. Mehrere Briefe von einem gewissen «Rudi» erwähnen, dass Maria Yurow offenbar seit längerem plante, in Deutschland einen Motelbetrieb zu errichten. Als Dauermieter sollten «Amis», vermutlich dort stationierte amerikanische Soldaten, gewonnen werden.

Rudi stellte Maria eine eigene Wohnung in Aussicht und fragte, ob er ihr auf Ende 1960 eine gute Anstellung in Frankfurt verschaffen solle. War Yurkow also weniger unstete Abenteuerin als vielmehr auf dem Sprung in eine neue berufliche Zukunft? Eine Anfrage der schweizerischen Bundespolizei bei den deutschen Kolleginnen und Kollegen brachte im Dezember 1959 plötzlich den Spionageverdacht wieder ins Spiel. Denn aus Hessen verlautete es: «Ein gewisser Kurt Mayer*, Frankfurt a/M, hatte angegeben, dass seine Freundin Maria Yurkow, Dörnigheim a/Main im März 1958 plötzlich verschwunden sei. Vorher hatte sie in Frankfurt in verschiedenen Nachtlokalen gearbeitet.

Mayer stelle nun plötzlich fest, dass Maria Yurkow einen zweiten Wohnsitz in Dörnigheim a/Main hat, wo sie im Fotogeschäft des Rudolf Gross* beschäftigt ist.» Mayer, so der Polizeirapport aus Deutschland, habe vergeblich versucht, Kontakt mit seiner Freundin aufzunehmen, die stark verängstigt wirkte. Im Haus von Gross habe er unter einer Tischplatte ein Mikrofon, im Nachbarzimmer ein Radiogerät und auf dem Dach Funkantennen entdeckt.

«Aufgrund dieser Feststellungen vermutet nun Mayer, dass Gross nachrichtendienstlich für die Russen tätig sei und Yurkow Maria angestellt habe, weil sie perfekt Russisch und Englisch spreche.»

Weitere Belege für diese Vermutung finden sich keine im Dossier, das die Staatsschutzbehörden von Basel-Stadt führten.

Agent provocateur

Die einzigen direkten Belege für eine nachrichtendienstliche Tätigkeit der Tänzerin Maria Yurkow stammen von einem gewissen «Marchand». Seine Identität wird im Staatsschutzdossier über Maria Yurkow nicht gelüftet. Dort sind bloss fünf aufeinanderfolgende Besprechungen zum «Fall Singer» dokumentiert. Marchand führte aus, er habe am 19. Oktober 1959 im Singerhaus eine Frau kennen gelernt, die Deutsch mit deutlich erkennbarem slawischem Akzent spreche, angeblich auch perfekt Russisch könne. Zu seiner grossen Überraschung sei sie dann als Stripteasetänzerin aufgetreten. Ihr Künstlername sei Cora-Nova.

Er sei in Offiziersuniform gewesen. Die Frau, mit welcher er sich dann auch am 20. Oktober am gleichen Ort und wiederum in Uniform unterhalten habe, sei wahrscheinlich eine Agentin eines ausländischen Nachrichtendienstes. Er habe ihr gezielt angeboten, Informationen über seine militärische Stellung zu liefern.

Illustration: Raphael Gschwind

Bei einem weiteren Treffen habe Maria Yurkow erzählt, «ihre Tätigkeit habe nicht direkt mit Spionage zu tun. Sie habe vielmehr allgemeine Eindrücke über ‹Land und Leute› zu schildern. Die Berichte gingen über Paris und die DDR nach Moskau, oder aber von Paris direkt nach Moskau. Man habe schon oft versucht, sie dazu zu bringen, eigentliche Spionage zu betreiben.» Zu einem Austausch kam es in der Folge aber nicht, Maria Yurkow wich ­wiederholt aus und reiste dann nach Zürich ab.

Wer dieser Informant namens Marchand war, ob er von sich aus mit dem Basler Staatsschutz Kontakt aufgenommen hatte oder ob er von diesem als Lockspitzel eingesetzt worden war, lässt sich mangels Unterlagen nicht klären. Aufhorchen lässt aber die Randnotiz eines Bundespolizisten zuhanden der Registratur: «Der beiliegende Bericht betr. Fall ‹Singer› bezieht sich auf Yurkow Maria, 35, C.12.6064. Dieser Bericht ist lediglich als solcher, d.h. ohne die Ausfertigung von Karteikarten auf die Namen ‹Singer› oder ‹Marchand›, zu fichieren. Es handelt sich dabei nur um interne Deckbezeichnungen.»

Offenes Ende

1962 ersuchte Maria Yurkow erneut um ein Visum, für einen Auftritt in Genf. Es sei ihr zu bewilligen, hiess es seitens Bundespolizei, und sie sei einer «sachdienlichen Kontrolle» zu unterziehen. Falls keine neuen Hinweise auf nachrichtendienstliche Tätigkeit gefunden würden, solle das Dossier geschlossen werden. Was blieb: Verdachtsmomente. Vielleicht war dieser Fall gar kein Spionagefall, sondern bloss ein klassischer Verdachtsfall, wie immer, wenn Milieu und Ostkontakte ins Spiel kamen. Strafbare Handlungen waren den beiden Schwestern Yurkow in der Schweiz nicht nachzuweisen.

Dabei interessierten sich aber nicht nur die Behörden in Bern und Basel für den Fall. Auch Polizeibehörden in anderen Staaten schienen ein Auge auf Maria Yurkow geworfen zu haben. Diese Vermutung legt jedenfalls das seltsame Vorkommnis nahe, dass ein Brief aus Deutschland schon mehrfach geöffnet und wiederverschlossen worden war, bevor ihn die Basler Polizei erstmals kontrollierte. Informant Marchand rapportierte zudem eine Bemerkung Yurkows, Interpol sei auf sie aufmerksam geworden. Also doch eine internationale Spionageaffäre?

