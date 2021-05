Uferstrasse «Die Stimmung war auf eine schlechte Art aufgeladen»: Party im Basler Hafen ufert nicht zum ersten Mal aus Die wilde Partynacht im Basler Hafenareal sorgt für Gesprächsstoff. Nicht zum ersten Mal feiern Hunderte Jugendliche vor Ort – diesmal aber eskalierte es. Elodie Kolb, Larissa Gassmann 10.05.2021, 18.18 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Überbleibsel der ausufernden Partynacht: ein Müllcontainer voller Bierdosen im Basler Hafenareal. Nicole Nars-Zimmer

Die Partys, die in den letzten Wochen immer wieder am Hafen stattgefunden haben, haben Samstagnacht ihren Tiefpunkt erreicht: Vier verletzte junge Männer zwischen 15 und 23 Jahren, nach einer Massenschlägerei. Ersterer musste notoperiert werden. Nur wenige Stunden davor fanden Securitas-Mitarbeitende eine bewusstlose Frau in einem Gebüsch.

«Der Hafen war ein Ort, an dem ich mich wohlgefühlt habe und das hat in den letzten Wochen eine 180 Grad Wendung durchgemacht», sagt denn auch Anna L.*, die am Samstag an der Uferstrasse unterwegs war. Zwischen dem Skaterpark und dem Wagenplatz habe sich eine grössere Menschengruppe angesammelt. «Ich hatte nicht das Gefühl, dass das Menschen sind, die hier am Wochenende entspannen. Die Stimmung war auf eine schlechte Art aufgeladen», so L.

Sie werde in nächster Zeit am Wochenende wohl nicht mehr in der Nacht an den Hafen gehen, sagt die 21-Jährige. Es sei in den letzten Wochen konstant schlimmer geworden. Das sei schade, denn der Hafen sei einer der letzten Orte gewesen, an welche man noch gehen konnte. «Und wenn der jetzt auch gestrichen ist, wo gehen wir dann hin?», fragt L.

Der Hafen «ist kein rechtsfreier Raum»

«Es ist Frühling und grundsätzlich herrscht gute Stimmung am Hafen. Aber wir sind schon gefordert mit dem grossen Publikum», sagt derweil Klaus Bernhard von der Landestelle. Man merke, dass es den Menschen ein Bedürfnis ist, sich wieder zu treffen und die meisten verhielten sich korrekt, so Bernhard. Er schätzt die Anzahl Personen, die am Samstag anwesend waren, auf 2000.

Auf Anfrage äusserte sich das Gesundheitsdepartement (GD) nicht zum Fall, da sei das Justiz- und Sicherheitsdepartement zuständig. Auch ob in Betracht gezogen werde, die Uferstrasse wie die Steinenvorstadt zum Hotspot zu erklären, beantwortete das GD nicht. Martin Schütz, Mediensprecher der Kantonspolizei, gab an, die Polizei sei «zwar grundsätzlich gut aufgestellt, sie musste aber aufgrund der sicherheitspolizeilichen Aktualitäten klare Akzente setzen». Sie habe mit den «erstmals überdurchschnittlich vielen Personen» den Dialog gesucht. Die Kantonspolizei werde die Erfahrungen des vergangenen Wochenendes mit einbeziehen und mit involvierten Dienststellen beurteilen, «wo in welcher Weise zu handeln ist und wo in welcher Weise zu handeln ist.»

«Mit der Zeit kamen schliesslich immer mehr Menschen»

Dass eine Party dieser Art nicht zum ersten Mal stattgefunden hat, bestätigt Katja Reichenstein vom Verein Shift Mode. Dieser ist unter anderem für den im Hafenareal ansässigen Holzpark Klybeck verantwortlich. Angefangen hat das Ganze laut ihr bereits Ende Februar. «Mit der Zeit kamen schliesslich immer mehr Menschen», so Reichenstein. Zum grössten Teil seien es mittlerweile Jugendliche aus dem grenznahen Frankreich und Deutschland. Von Anfang an habe man das Gespräch gesucht. Dabei habe man die Feierwilligen auf das Fahrverbot aufmerksam gemacht und sie darum gebeten, ihren Müll wieder mitzunehmen.

Vielen sei nicht klar, dass es sich beim Areal um eine Zwischennutzung handelt: «Das hier ist kein rechtsfreier Raum.» Weil die Polizei laut Reichenstein nie wirklich intervenierte, sei dieser Eindruck aber noch verstärkt worden. Gleichzeitig macht sie den Einsatzkräften keinen Vorwurf. Es sei schwierig, eine derartige Masse zu kontrollieren. Je mehr Alkohol und Drogen im Spiel sind, desto grösser sei das Aggressionspotenzial.

Soziale Kontrolle fehlt auf dem Areal derzeit

Überhaupt gebe es in dieser Geschichte keine Schuldigen: «Die Pandemie fordert uns alle extrem.» Gerade für die Jugendlichen in Deutschland und Frankreich, die zum Teil mit Ausgangssperren klarkommen mussten, sei das Ganze schwierig. «Nun haben sie sich halt in Basel die Nacht um die Ohren geschlagen», sagt Reichenstein. Gleichzeitig aber wurde die Gruppe dadurch immer heterogener. Die Situation habe sich «krass zugespitzt».

Bernhard von der Landestelle glaubt: «Es ist schwierig, dass wir nur bis

23 Uhr geöffnet sein und quasi kein kulturelles Angebot bieten können. Denn das würde eine soziale Kontrolle auf dem Areal ausüben. Die Menschen verhalten sich anders auf einem anonymen Areal.»

«Man hat es verpasst, die Situation auf dem Radar zu haben»

Dass sich das Ganze im Hafenareal abgespielt hat, erklärt sich auch Reichenstein damit, dass das Gebiet eher verlassen ist und trotzdem genug Platz vorhanden ist: «Man hat es verpasst, die Situation auf dem Radar zu haben.» Eine Verbesserung gebe es wohl erst mit dem Ende der Massnahmen, dann würde sich die Masse wieder besser verteilen.

Die Barbetreiber und Beizer vor Ort haben allerdings bereits am letzten Wochenende reagiert: So wurde die Uferstrasse durch bauliche Massnahmen sowie durch Securitas-Mitarbeitende abgesperrt. Zuvor wurde die Stadt Basel im März über die Zustände vor Ort informiert. «Die Autos parkieren langsam aber sicher die Strasse zu», so Reichenstein. Zum Teil seien Fahrer einfach durch die Gegend gerast. «Wenn eine Ambulanz vorfahren müsste, wäre dies gar nicht mehr möglich», so Reichenstein.

* Name geändert