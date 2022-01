UKBB Die Zahl der Hospitalisierungen von Kindern wegen Corona bleibt in Basel auf tiefem Niveau Im neuen Jahr wurden im Basler Kinderspital UKBB bislang acht Kinder wegen ihrer Covid-Erkrankung hospitalisiert, im Dezember waren es insgesamt 15. In Intensivbehandlung sind derweil nur einzelne Patientinnen und Patienten. Laut der leitenden Kinderärztin stagniere die prozentuale Anzahl Kinder in stationärer Behandlung während des Pandemieverlaufs. Elodie Kolb Jetzt kommentieren 13.01.2022, 05.00 Uhr

Die meisten Coronaverläufe bei Kindern verlaufen milde. Trotzdem gibt es im UKBB immer wieder Kinder, die wegen des Virus hospitalisiert werden. Georgios Kefalas / KEYSTONE

Anfang Dezember 2021 startete das Universitäts-Kinderspital beider Basel (UKBB) auf sozialen Medien und auf seiner Website einen Aufruf. Der Grund: Personalmangel. Es kam zu Ausfällen, da sich Mitarbeitende wegen des Coronavirus in Isolation oder Quarantäne begeben mussten. Ausserdem sei die Auslastung des Kinderspitals gross gewesen vor allem wegen Atemwegserkrankungen, wie UKBB-Sprecher Martin Bruni damals gegenüber der bz sagte. Coronainfektionen bei den jungen Patientinnen und Patienten seien damals im UKBB aber kaum ein Problem gewesen.

In der Zwischenzeit allerdings hat sich die Omikron-Variante des Coronavirus verbreitet, die deutlich ansteckender ist als die vorhergehenden Varianten, und die auch Kinder stärker betrifft. Da die absoluten Fallzahlen wieder steigen, sei es nicht verwunderlich, dass sich auch mehr Kinder mit dem Virus infizierten, sagt Valentin Kressler, Sprecher des Basler Gesundheitsdepartements. Die Kinder würden sich weiterhin meist im Familienkreis oder in der Freizeit anstecken und erkrankten in der Regel mit keinen oder nur sehr milden Symptomen, so Kressler weiter.

Anzahl Kinder die ins Spital müssen, blieb in etwa gleich

Ähnlich tönt es auch beim UKBB. Wie das «SRF Regionaljournal» berichtete, hatte sich die Anzahl Kinder mit Corona im UKBB im Dezember verdoppelt. Auf Anfrage der bz bestätigt Julia Bielicki, die leitende Ärztin in Pädiatrie und Infektiologie, dass im November vier Patientinnen und Patienten mit dem Virus hospitalisiert waren, im Dezember –mehrheitlich während der letzten beiden Wochen – waren insgesamt 15 Kinder mit Corona oder der Folgeerkrankung PIMS (Pediatric Inflammatory Multisystem Syndrome) im UKBB. Im neuen Jahr habe man bisher acht junge Patientinnen und Patienten mit dem Coronavirus stationär behandelt. Am Mittwoch befand sich laut Bielicki gar nur noch ein Kind wegen Corona im Spital. Auf der Intensivstation derweil werden nur vereinzelt Kinder mit Corona behandelt: Im Dezember waren es drei Kinder, im Januar bislang eines.

Im bisherigen Pandemieverlauf stagniere der prozentuale Anteil der Kinder, die wegen Corona ins Spital mussten, so Bielicki weiter. Und: «Zu beachten ist, dass es sich derzeit nach wie vor um wenige Kinder handelt, bei denen dies nötig ist.»

Bei diesen Zahlen handle sich denn auch nur um die Patientinnen und Patienten, die in Folge einer Erkrankung an Corona ins Spital eingewiesen wurden und nicht erst im Spital erkrankten. Man teste derzeit Patientinnen und Patienten vor einem stationären Spitalaufenthalt. Da entdecke man vereinzelte positive Fälle. Aber der Grossteil der Coronapatienten komme wegen Symptomen ins Spital.

«Platzverhältnisse bislang ausreichend»

Die Proben würden zwar derzeit nicht vom Spital auf die Varianten des Virus analysiert, die Entscheidung dafür liege bei den Laboren, sagt Bielicki. «Aber wir wissen aus Genf, dass Omikron bei weitem dominiert, und gehen davon aus, dass das auch in unserer Region der Fall ist». Auch Long Covid ist im UKBB nur am Rande ein Thema: «Wir haben im ambulanten Bereich vereinzelte Anfragen. Momentan sind diese so selten, dass wir noch keine Trends erkennen können», so Bielicki. Eine Triage sei denn bei den geringen Hospitalisierungen von jungen Coronapatienten derzeit auch nicht nötig, «Die Platzverhältnisse sind bislang immer noch ausreichend», führt Bielicki aus.

