«Les Trois Rois» beherbergtgratis Ukraine-Flüchtlinge

Situation in beiden Basel Rekordhohe Coronazahlen in der Region: «Mit derart hohen Zahlen haben wir zugegeben nicht gerechnet»

Bisweilen über 2000 registrierte Corona-Ansteckungen pro Tag verzeichnete der Landkanton zuletzt. Deshalb soll das Testzentrum in Muttenz anstatt bereits am 30. April erst am 30. Juni schliessen. Am Theater Basel müssen derweil Aufführungen abgesagt werden.