Vor 10 Jahren in Basel, jetzt im Krieg: Maler Oleg Ljubkiwskij

Ukraine-Krieg Oleg Ljubkiwskij: «Die Rolle der Kunst besteht darin, sich der Unmenschlichkeit zu widersetzen» Vor zehn Jahren stellte der ukrainische Maler in Basel aus. Jetzt übt Oleg Ljubkiwskij Widerstand, indem er die Geschichte seiner Heimat aufarbeitet. Judith Schifferle Jetzt kommentieren 22.04.2022, 05.00 Uhr

Ukrainischer Künstler: Oleg Ljubkiwskij. zvg

Als wir telefonieren, erzählt mir Oleg Ljubkiwskij als Erstes von seinen letzten Winterwanderungen kurz vor Ausbruch des Krieges. Mit wenig Gepäck und einem einfachen Zelt sucht der 71-jährige Maler und Grafiker aus dem westukrainischen Tscherniwzi Orte mit viel Aussicht über die Waldkarpaten auf, zwischen den breiten Flusstälern des Tscheremosch und Pruth.

«Die Rolle des Künstlers besteht jetzt darin, sich dem schrecklichen Krieg, der Unmenschlichkeit und der tödlichen Zerstörung seines Intellekts, seiner Kultur und seiner moralischen Überlegenheit gegenüber der Aggression zu widersetzen», hatte Ljubkiwskij nach Kriegsausbruch über Messenger geschrieben. Noch kann er bleiben, wo er ist, wenn der Luftalarm losheult, und er arbeitet von zu Hause aus, wenn es in seinem fein säuberlich arrangierten Atelier zu kalt wird.

Mit 33 Jahren kam Ljubkiwskij zu seinem ersten Atelier, es folgten fünf Werkzyklen und internationale Ausstellungen zwischen Kanada, Österreich, Belgien, Deutschland, Frankreich – und der Schweiz. «Ich denke an einen Künstler von grosser Bescheidenheit», erinnert sich die Basler Galeristin Ute Stoecklin vom Maison 44 per E-Mail, «erfüllt von einer innigen Liebe zu seiner Stadt und seiner Heimat, der Bukowina.»

Vor zehn Jahren war Ljubkiwskij mit einem sorgsam, aber handlich verpackten Stapel Radierungen und Aquarelle von Tscherniwzi nach Basel gereist. In der Galerie Maison 44 wurden seine Bilder «einer Stadt, die einst Czernowitz hiess», im Rahmen eines interdisziplinären Ukraine-Schwerpunktes gezeigt. Seither hat Ljubkiwskij weitere vielbeachtete Werkzyklen geschaffen und arbeitet ungeachtet des Krieges still für sich weiter.

In stoischer Ruhe skizziert Ljubkiwskij mit Bleistift, was er danach mit präziser Feder umsetzt und mit Aquarellen koloriert. Diesen Arbeitsphasen gehen lange Erkundungen vor Ort voraus, auf denen Ljubkiwskij sich zerstreut, sich selbst auf Abwege schickt und sein Auge vor allem Bekannten verfremdet.

Das Geheimnis unter der Erde

In sensibler Malerei, warmen Farbtönen, weichem Moosgrün bis Rostrot habe er seine Heimatstadt Tscherniwzi gestaltet, erinnert sich Stoecklin: die verfallenden Häuser, die Strassen mit ihren wechselnden Namen, aus den jeweiligen Unterjochungen stammend, russisch, österreichisch, rumänisch. «Sie vermittelten neben buntem Leben zugleich die schmerzhafte Gegenwärtigkeit einer Geschichte der Teilungen, Enteignungen, Vertreibungen und Umsiedlungen.»

Werk aus dem aktuellen Zyklus «Das gelobte Land». zvg

Der biblische Titel seines aktuellen Zyklus’ «Das gelobte Land» deutet konzeptuell nur die Oberfläche an, unter der sich das Eigentliche, nämlich das «Geheimnis», unter der Erde auftut. Ljubkiwskij, dessen Grundlage allen Sehens in der freien Natur liegt, ist durch die alten jüdischen Gräber, welche die westukrainische Erde nach all den Pogromen bedecken, auf die Frage nach dem «ewigen Leben» gestossen und der Wahrhaftigkeit ebendieses «Geheimnisses».

«Unter jedem Grabstein liegt eine Weltgeschichte», hielt Heinrich Heine 1830 in seinen «Reisebildern» fest. «Aber unter dem Stein», fügt Ljubkiwskij hinzu, «liegt noch mehr als nur die Geschichte. Es ist das Geheimnis, das wir Menschen nie werden lüften können. Vielleicht birgt sich darunter das wahre ‹gelobte Land›?»

Mit 15 Jahren hatte Ljubkiwskij im Provinzstädtchen Wischnitz seine Ausbildung zum Kunstmaler begonnen. In der Tauwetterphase unter Sowjet-Parteichef Nikita Chruschtschow, der selbst aus der Ukraine stammte, erfuhr Ljubkiwskij künstlerische Innovation: von Dekoration und Industriedesign bis zu moderner Architektur, Postimpressionismus und abstrakter Kunst.

«Es war zwar überflüssig, vom Erfolg zu träumen – dramatische Lebenskollisionen liessen mir keine Perspektive –, aber ich wusste, dass eine echte, einzigartige Kunst nur zu schaffen ist, wenn man seiner inneren Stimme folgt», schrieb Ljubkiwskij 2001 in einem Ausstellungskatalog zu seiner grossen Ausstellung in Kiew. «Ich kam zur Welt in der Mitte des Jahrhunderts, und es war mir beschieden, zusammen mit der Stadt ihren schweigsamen Herbst zu erleben.»

Auf Chruschtschow folgte die Stagnation unter Breschnew, Ljubkiwskij blieb der stille Kampf gegen die Nomenklatura. «Mein waren menschenlose Gebirgspfade, die mir die endlose Schönheit der Welt enthüllten und die Freiheit eigener Gedanken durch die Kunst boten.»

Oleg Ljubkiwskij ist ein anspruchsvoller und ironischer Künstler, aber auch ein bescheidener Wanderer geblieben. Ute Stoecklin zählt ihre beiden Ukraine-Projekte – 2009 mit Schwerpunkt Lwiw (Fotografie mit musikalischer Uraufführung von Zoltan Almashi) und 2012 zu Ljubkiwskij – zu ihren «schönsten Erinnerungen». Jetzt möchte sie Ljubkiwskij erneut ausstellen, und wir wünschen, dass dies dem Künstler viel Licht ins Dunkel wirft.

