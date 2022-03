Ukraine-Krieg TNW bietet Hilfe an: Gratis-ÖV für Flüchtende aus der Ukraine Mit dem Ausweis S oder des Ersatzpapiers können geflüchtete Personen aus der Ukraine die öffentlichen Verkehrsmittel im Gebiet des Tarifverbunds Nordwestschweiz (TNW) ab sofort kostenlos benutzen. Aimee Baumgartner 17.03.2022, 08.44 Uhr

Auf dem TNW-Netz verkehren Trams, Busse, S-Bahnen und Züge. Martin Toengi

Aufgrund des Krieges in der Ukraine müssen viele Menschen ihr Heimatland verlassen. Die geflüchteten Personen erhalten in der Schweiz bei der Registrierung in einem Bundesasylzentrum seit dem 12. März 2022 den Schutzstatus S.