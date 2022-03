Flüchtlingswellen Das strahlende Beispiel der Ungarnhilfe 1956 Offenherzig wie vorher und danach nie mehr öffnete die Schweiz 1956 ihre Grenzen für die Opfer des Ungarnaufstands. Liestal spielte dabei für kurze Zeit eine herausragende Rolle. Die Parallelen zu heute sind verblüffend. Bojan Stula Jetzt kommentieren 26.03.2022, 05.00 Uhr

Die NZZ schrieb über die Liestaler Ankömmlinge: «Die Flüchtlinge, unter denen die Männer überwiegten, vermittelten einen sympathischen Eindruck und waren sichtlich gerührt durch den gastlichen Empfang.» Keystone

Unerhörtes spielte sich damals im Baselbiet ab. Die «Basellandschaftliche Zeitung» titelte auf ihrer Frontseite: «Wir wollen Euch als Brüder und Schwestern in unserer Mitte aufnehmen und Euch unsere Hochachtung bezeugen.» Der Willkommensgruss richtete sich an die «verfolgten Menschen» aus Ungarn; also jene 378 Männer, 136 Frauen und 34 Kinder, die am 3. Dezember 1956 kurz vor 14 Uhr am Bahnhof Liestal aus dem Extrazug aus Buchs stiegen, um in der Infanteriekaserne eine Unterbringung zu finden.

Eigentlich waren 850 Ungarinnen und Ungarn erwartet worden, aber 60 weitere sollten erst im Verlauf der nächsten Wochen aus dem Lager Walenstadt folgen. Im Keller der Kaserne stapelten sich bereits Kinder- und Spielsachen, Toilettenartikel, Wäsche und Blumen, welche die Baselbieter Bevölkerung in überwältigender Zahl gespendet hatte.

Der warme Willkommensgruss der bz am 3. Dezember 1956. bz/Staatsarchiv BL

Als das Ausmass der Flüchtlingswelle nach dem Zusammenbrechen des Ungarnaufstandes gegen die Sowjetherrschaft Ende 1956 klar wurde, wählte der Bundesrat die Baselbieter Hauptstadt als Standort für eines von mehreren Auffang- und Quarantänelagern.

Eine Zusage für 4000 Ungarnflüchtende hatte der Bundesrat bereits im November gegeben, 6000 weitere sollten vorübergehend in der Schweiz aufgenommen werden. Schliesslich wurden es knapp 14'000, die über die offene österreichische Grenze in die Schweiz fliehen konnten.

Zur Betreuung nach Liestal schickte die Armee ein Aktivdienst-Detachement mit drei Lagerequipen zu je 20 Mann, die vom Baselbieter Militärdirektor Otto Kopp persönlich empfangen wurden. Wie auf verschiedenen Bildern für die Nachwelt festgehalten ist, hatten Hunderte Freiwilligen sowie «Liestaler Hausfrauen» die Kasernenräumlichkeiten zuvor auf Hochglanz poliert, um sich hierbei gegenüber den Gästen aus Ungarn keine Blösse zu geben.

Da die Lagerbetreuung der Ungarnflüchtlinge als Aktivdienst galt, wurden die Soldaten der drei Lagerdetachemente am 1. Dezember 1956 in der Kaserne Liestal vereidigt. bz/Staatsarchiv BL

Bereits nach einer Woche begann der Schulunterricht

Selbst im Rückblick ist die Detailverliebtheit der Vorbereitung bemerkenswert. Als erste Zwischenverpflegung gab es laut bz in der Kaserne ein Sandwich mit «extra stark gewürztem Fleischkäse mit Paprikaaufstrich», dargeboten «von Liestaler Pfadfinderinnen, Jünglingen der Jungwacht und Mädchen des Blauen Ringes». Die Kasernenküche bemühte sich fortan, «auf ungarische Art zu kochen».

«Auf jedem Bett der Einquartierten, lag ein Nachthemd oder Pyjama, ein Handtuch, Seife und eine Zahnbürste. Auch Schokolade und Zigaretten hatte man nicht vergessen», berichtete die NZZ nach ihrem Augenschein am 7. Dezember aus Liestal und lobte, fast schon überschwänglich, «die wohl durchdachte, zweckmässige Organisation».

Zahlreiche Helferinnen und Helfer hatten die Liestaler Kaserne «wohnlich hergerichtet». bz/Staatsarchiv BL

Die erste Kasernenetage wurde für Familien reserviert, die Räume durch Abschrankungen «in wohnliche Kojen» umgewandelt. Alleinstehende Frauen und Kinder wurden im Erdgeschoss untergebracht, während der zweite Stock als Aufenthaltszone diente. Die NZZ beschrieb die Absicht hinter all den Aufmerksamkeiten:

«Blumen, Klavier und Radio werden mithelfen, die Stimmung der Unglücklichen zu heben. Wegen der dreiwöchigen Quarantäne bringt der Aufenthalt zwangsläufig die hart anmutenden Einschränkungen, die aber weitgehend gemildert werden.»

Tatsächlich blieben allen Insassen bis zum 15. Dezember jegliche Kontakte zur Aussenwelt und das Verlassen des Kasernenareals untersagt. Als die Quarantäne aufgehoben wurde und der tägliche Ausgang erlaubt wurde, nahm der Austausch mit dem Gastgeberkanton umso intensivere Gestalt an.

Eine Flüchtlingsdelegation bedankte sich bei Regierung, Stadtrat, Armee und Bevölkerung für den freundlichen Empfang und legte als Zeichen des Dankes beim Wehrmannsdenkmal in Liestal einen Kranz nieder. Am 24. Dezember wurde im Hotel Engel gemeinsam Weihnachten gefeiert, für die Kinder gab es Geschenke.

Willkommene qualifizierte Arbeitskräfte in der Schweiz

Bereits am 18. Dezember entschloss sich die Baselbieter Regierung zum nächsten Schritt. 260 der Liestaler Ungarn sollten im Kanton definitive Bleibe finden. Für die Jobvermittlung gingen entsprechende Anweisungen an die Arbeitsämter von Basel-Stadt und Baselland. Studenten erhielten nach einer Prüfung durch Hochschulprofessoren an der Uni einen Freiplatz. Wer nach Übersee wollte, durfte ausreisen.

Einen Monat später, am 19. Januar 1957, zogen die Behörden Bilanz. Von den 250 im Baselbiet verbliebenen Ungarn hatten 150 Männer und 40 Frauen eine Stelle gefunden; die übrigen waren Hausfrauen und Kinder. 70 weitere Ungarn wurden aus Heimen des Roten Kreuzes dem Landkanton zugewiesen. Angesichts dieser Erfolge bat die Baselbieter Regierung den Bundesrat, weitere ungarische Flüchtende aufzunehmen, da dies «im Hinblick auf die andauernd günstige Arbeitsmarktlage» zu verantworten sei.

Was Basel betraf, wurden in der Stadt 370 Ungarn dauerhaft untergebracht, die teils aus der Liestal Kaserne, teils aus Flüchtlingsheimen des Roten Kreuzes stammten. 50 Insassen des Liestaler Lagers kamen in andere Kantone. 35 Studenten fanden im Zürcher Studentenlager Unterschlupf und 53 Jugendliche in Heimen in Arlesheim und Aesch, wo sie von Heks und Caritas betreut wurden.

Wie die amtlichen Unterlagen aufschlüsseln, besuchten sieben dieser Jugendlichen später einen Vorkurs für Technisches Zeichnen, 20 eine Metallvorlehre in Basel, sechs ein Gymnasium, sechs wurden Hilfsarbeiter, zwei fingen eine Lehre an, und über das Schicksal von zweien wurde erst im weiteren Verlauf entschieden.

Bereits nach sieben Wochen wurde das Lager dicht gemacht

Nach rund sieben Wochen hatte die Liestaler Kaserne als Quarantänelager ausgedient. Die Handvoll Insassen, die noch nirgends sonst untergekommen war, wurde nach Luzern überführt, die Kaserne wieder militarisiert. Die Integration der 1956er-Ungarn nahm ihren Lauf, für viele Familien mit derlei Wurzeln bis heute eine echte Erfolgsgeschichte.

Hochachtung und Sympathie gegenüber dem ungarischen Volk, aber Verachtung und Hass auf das Sowjetsystem – hätte es noch eines weiteren Beweises der damals herrschenden Stimmungslage bedurft, sagte eine kleine Randnotiz aus diesen Tagen alles: Am 15. Dezember 1956, keine zwei Wochen nach Ankunft der ersten Ungarn in Liestal, löste sich die Baselbieter Sektion der kommunistischen Partei der Arbeit auf.

Mit jeder Flüchtlingswelle nahm die Hilfsbereitschaft ab Die regelrechte Willkommenseuphorie, die den Ungarnflüchtenden im Dezember 1956 entgegenschlug, sollte sich so in der Schweiz nie mehr wiederholen, wenn das Land mit neuen Flüchtlingswellen konfrontiert wurde. Trotzdem herrschte gegenüber Opfern kommunistischer Systeme bis Ende der 1970er-Jahre das Prinzip der «offenen Grenzen», wie es das Historische Lexikon der Schweiz umschreibt. Von der Stimmungslage noch am ehesten vergleichbar war die Aufnahme von rund 12'000 Geflohenen nach der Niederschlagung des Prager Frühlings im August 1968. Neben der ideologischen Verbundenheit liess auch «die bis in die 1970er-Jahre andauernde Hochkonjunktur keine wirtschaftlichen Ängste aufkommen», im Gegenteil. Gut ausgebildete Flüchtlinge wurden jeweils rasch in den Schweizer Wirtschaftskreislauf integriert. Flucht in wirtschaftlich schwieriger Zeit Bereits mit spürbar weniger Herzlichkeit empfing man die 8200 südvietnamesischen Boat People, die es nach dem Fall Saigons 1975 bis in die Schweiz schafften. «Schwieriger hatten es Flüchtlinge wie die rund 1800 Chilenen Anfang der 1970er-Jahre oder die Tamilen in den 1980er-Jahren, die politisch weniger genehm waren oder in wirtschaftlich ungünstigeren Zeiten in die Schweiz flohen», heisst hierzu in der offiziellen Baselbieter Geschichte «Nah dran, weit weg». (bos)

