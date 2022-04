Ukraine-Krieg «Schweigen geht nicht»: Er setzt sich im Exil für ein anderes Russland ein Der russische Autor Michail Schischkin lebt mit seiner Familie in Kleinlützel im Schwarzbubenland. Der Putin-Kritiker schreibt rund um die Uhr gegen den Krieg an. Was den weiteren Verlauf angeht, hat er eine überraschende These. Dimitri Hofer und Hans-Martin Jermann Jetzt kommentieren 23.04.2022, 12.28 Uhr

«Kleinlützel ist meine Datscha»: Michail Schischkin fühlt sich wohl im äussersten Zipfel des Schwarzbubenlandes. Roland Schmid (14. April 2022)

Ungepflegt wirkt der grosszügige Garten hinter dem Einfamilienhaus in Kleinlützel überhaupt nicht. Doch bevor die Frau von Michail Schischkin den Gästen starken schwarzen Kaffee einschenkt, sagt der Schriftsteller in fehlerfreiem Hochdeutsch mit Akzent: «Entschuldigen Sie bitte. Ich bin in den vergangenen Wochen nicht dazu gekommen, den Rasen zu mähen.»

Seit dem Einmarsch Russlands in die Ukraine ist einiges liegen geblieben. Das üppige Frühlingsgrün und die Farbenpracht der Blumen in Schischkins Garten kontrastiert stark mit der Zerstörung und der Dunkelheit, die den Schriftsteller und Polit-Aktivisten derzeit beschäftigen.

Der Krieg, den sein Heimatland seit Ende Februar gegen die Ukraine führt, nimmt ihn rund um die Uhr in Beschlag. Er schlafe schlecht, räumt er im Gespräch ein. Aber er müsse Interviews geben, Stellungnahmen verfassen, gegen den Krieg auftreten - «sonst verbrenne ich».

Für ihn ist es dabei auch wichtig zu zeigen, dass es ein anderes Russland gibt. Leider existiert dieses Russland derzeit nur in den Köpfen Dissidenter, wie Schischkin einer ist. Dieses Russland scheint hier und heute wie eine ferne Verheissung.

Boykott russischer Kultur hält er für kontraproduktiv

Mehr als je zuvor steht Schischkin im medialen Rampenlicht. In zahlreichen Medien – auf «3Sat», in der «Zeit», der «Libération», der «NZZ» – erklärt er einem internationalen Publikum die russischen Machtstrukturen. Gemeinsam mit anderen in der Schweiz lebenden russischen Künstlerinnen und Künstlern hat er vor wenigen Tagen einen öffentlichen Brief verfasst.

Darin stellen sie sich an die Seite der Ukraine und gegen das Putin-Regime: «Mit Schmerz und Empörung stellen wir fest, dass es auch in der russischsprachigen Gemeinschaft in der Schweiz Personen gibt, die Putin offen unterstützen und für den Krieg eintreten und ihren Einfluss über soziale Netzwerke verbreiten.»

Beim Kaffee wird der 61-Jährige noch deutlicher:

«Nach den Bildern des Massakers in Butscha können die Russinnen und Russen im Ausland nicht mehr still bleiben. Schweigen geht nicht mehr, Schweigen bedeutet letztlich Zustimmung zu diesem Krieg.»

Vor allem von Exil-Russen, die in der Öffentlichkeit stehen, erwarte er eine klare Stellungnahme. Dass europäische Kulturhäuser nicht mehr mit bekennenden Putin-Freunden zusammenarbeiten wollen, begrüsst er.

Einen generellen Boykott russischer Kultur und Künstler im Westen hält er hingegen für falsch, ja dumm: «Das spielt nur den Propagandisten in Moskau in die Hände.» Über das Schweigen jener Millionen Russinnen und Russen, die im Land leben und unter der Knute Putins stehen, dürfe er aus dem schönen Garten in Kleinlützel aber nicht urteilen, stellt er auch klar.

«Wenn ich Angst habe zu schreiben, bin ich kein Schriftsteller»

Vor einem allfälligen Anschlag, der ihn hier in der Schweiz treffen könnte, fürchtet er sich nicht. Furcht will er auch nicht zulassen. «Wenn ich Angst habe zu schreiben, dann bin ich kein Schriftsteller.» Mit einem Anflug von Sarkasmus fügt er an: «Ich bin mir sicher, dass mein Name auf einer Feindesliste des russischen Geheimdienstes steht. Jedoch wohl kaum auf den ersten Seiten.»

2013 hat der Schriftsteller mit dem herrschenden System in seinem Heimatland gebrochen. Damals weigerte er sich, als Teil der offiziellen Delegation Russlands an der New Yorker Buchmesse teilzunehmen. Damit wurde der einst gefeierte Autor zu einem Gegner des Regimes. Seither hat er Russland auch nie mehr besucht.

Schischkin lebt seit rund einem Jahrzehnt gemeinsam seiner zweiten Ehefrau, deren beiden Töchtern aus einer früheren Beziehung und dem gemeinsamen Sohn im hintersten Zipfel des Schwarzbubenlandes. Die Familie des berühmten Einwohners fühlt sich in der Solothurner Exklave wohl. «Unser Sohn ist in Laufen zur Welt gekommen. Er geht hier zur Schule. Die Schweiz ist seine Heimat.» Mit vielen Einheimischen habe man Freundschaften geschlossen.

Die Frau Schischkins führt einen Verlag, in dem bereits einige Bücher erschienen sind. Derzeit arbeitet der Autor mit anderen an einer Kleinlützler Heimatkunde. Dafür befasst er sich unter anderem mit den Tagebüchern eines ehemaligen Zöllners, der im Krieg an der Grenze gearbeitet hat.

Zunächst als Dolmetscher fürs Migrationsamt tätig

Im Herbst 1995 kam Michail Schischkin in die Schweiz, wegen seiner ersten Frau, die er in Moskau kennen gelernt hatte, die aber während ihrer Schwangerschaft in ihre Schweizer Heimat zurückkehren wollte. Zunächst wohnte er in Zürich. «Die Tätigkeit als Dolmetscher für das Migrationsamt war mühsam», erzählt er, als wir mit ihm durch die 1200-Einwohner-Gemeinde spazieren. Die Erfahrungen aus jener Zeit mündeten später in den Roman «Venushaar».

Seit dem grossen Erfolg dieses Buches kann er allein von seiner Arbeit als Schriftsteller leben. «Ich lebe hier den Traum einer russischen Schriftstellers, der sich auf eine Datscha zurückzieht.» Augenzwinkernd sagt er: «Kleinlützel ist meine Datscha.»

Wenn er sich nach den langen Tagen erschöpft fühlt, geht er mit dem Hund in den Wald. Im Dorf an der Grenze zu Frankreich findet Schischkin Ruhe und Ablenkung, auch wenn der Krieg natürlich auch hier präsent ist. Schon kurz nach dem Angriff Russlands hat Schischkins Familie eine Ukrainerin und deren Kinder bei sich aufgenommen. «Wir versuchen zu helfen, so gut es geht.» Mittlerweile seien die Geflüchteten in Zürich untergekommen.

Auf unserem Spaziergang durchs Dorf machen wir Halt an einem Haus, in dem seit wenigen Wochen eine geflüchtete Familie aus der Ukraine lebt. Schischkin steht mit ihr in regelmässigem Kontakt. Eine junge Mutter ist gemeinsam mit ihrer Tochter sowie deren beiden Grossmüttern aus der Grossstadt Krywyj Rih in der südlichen Ukraine über die Westukraine und Polen nach Kleinlützel gekommen. Sie hoffen, bereits im Mai wieder in ihre Heimat zurückkehren zu können.

Überraschend optimistisch blickt auch Michail Schischkin in die Zukunft. Zumindest, was die Ukraine angeht:

«Die Russen werden den Krieg in der Ukraine verlieren. Es wird in der russischen Armee immer mehr Soldaten geben, die Befehle verweigern.»

Er verweist auf Diskussionen in unzensurierten Telegram-Kanälen, wo sich viele, die sich in einen raschen Sieg über die Ukraine erhofften, bereits enttäuscht zeigen. Diese Unzufriedenheit könne rasch einen Domino-Effekt auslösen. Letztlich werde die Armee versuchen, wenigstens den Donbass einzunehmen, um am 9. Mai – am Tag des Sieges über Nazi-Deutschland – ein zählbares Resultat vorzuweisen. «Ich denke aber nicht, dass ihr das gelingt», fügt er an.

Das Sehnen nach dem starken Mann an der Spitze

Diese Einschätzung mag angesichts der aktuellen Entwicklungen in der Ukraine kühn klingen. Doch im Buch «Krieg oder Frieden», das Schischkin 2019 gemeinsam mit dem ehemaligen ARD-Korrespondenten in Moskau Fritz Pleitgen verfasst hat, hat Schischkin viele jüngere Entscheide Russlands mit erschreckender Genauigkeit vorausgesagt. So schrieb er davon, dass Wladimir Putin vorhat, eines neues grossrussisches Reich zu errichten.

Den Ursprung der aktuellen Aggression sieht Schischkin in der russischen Gesellschaftsordnung. «In Russland hat nie eine Entstalinisierung stattgefunden.» Eine kleine Elite habe sich bis zum heutigen Tage an der Macht halten können und grosse Teile der Bevölkerung sehnten sich noch immer nach einem starken Mann an der Spitze.

Pessimistisch ist Schischkin denn auch, was die Entwicklung seines Heimatlandes betrifft: «Russland wird nach dem Krieg in wirtschaftlichen und psychologischen Ruinen bleiben.»

Bereits 2014 warnte er in europäischen Zeitungen vor einem Flächenbrand

Der Autor warnt seit Jahren vor Putins Regime. Für Schischkin hat der Krieg gegen die Ukraine bereits 2014 mit der Annexion der Krim begonnen. Immer wieder kritisierte der Träger der drei wichtigsten russischen Literaturpreise den leichtfertigen Umgang des Westens mit Putins Russland. Lange Zeit schienen die kriegsähnlichen Zustände im Donbass nichts zu ändern an den Beziehungen.

Im September 2014 schrieb er in einem «Brief an Europa», der unter anderem im «Guardian» veröffentlicht wurde, von einem grossen schwarzen Loch, in dem Putin hockt und in das er alle reinzieht, die er verachtet und die sich ihm entgegenstellen. Nun sieht sich Schischkin – leider – bestätigt: «Putin hält die Welt als Geiseln. Alle haben Angst davor, dass er den roten Knopf drückt und Atomwaffen einsetzt.» Auch deshalb sei die Solidarität mit den Ukrainerinnen und Ukrainern so gross.

Damit sich in Russland grundlegend etwas ändern kann, müsse es zunächst zu einem symbolischen Kniefall kommen – in den Städten der Ukraine, die aktuell in Schutt und Asche gelegt werden, aber auch in Tschetschenien, in Prag oder Budapest.

Davon sei Russland aktuell weit entfernt. Es gebe kaum gesellschaftliche Kräfte, die wirkungsvoll in diese Richtung ziehen könnten: «Eine Entputinisierung muss vom Volk ausgehen. Dabei hilft den Russinnen und Russen niemand.» Derzeit sei die Bereitschaft leider klein, an die Wahrheit zu glauben, analysiert der Autor. Bis es vielleicht eines Tages tatsächlich so weit ist, wird Michail Schischkin keine Ruhe geben. Und sich von hier aus für ein neues Russland einsetzen.

