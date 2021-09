Umbaupläne Temporärer Umzug, Totalsanierung, Stellenabbau: Das plant Globus in Basel Bei Globus bleibt kein Stein auf dem anderen. Das Warenhaus zieht für knapp vier Jahre in einen temporären Store. Für die Zeit des Umbaus muss Globus einen Drittel der Stellen streichen. Jonas Hoskyn Jetzt kommentieren 23.09.2021, 17.45 Uhr

In vier Jahren soll der Grossumbau der Basler Globus-Filiale abgeschlossen sein. Von aussen verändert sich nur wenig. ZVG

Pünktlich zum Weihnachtsgeschäft 2025 will Globus in Basel in neuem Glanz erscheinen. Die Zeitspanne macht deutlich, wie umfangreich die Bauarbeiten des Warenhauses in Basel werden, das sich über mehrere Gebäude erstreckt. Das Warenhaus in Basel – insgesamt die drittgrösste Filiale des Unternehmens – soll gemäss Plänen des Basler Architekturbüros Miller & Maranta komplett ausgehöhlt und neu aufgebaut werden.

Einen dreistelligen Millionenbetrag nimmt die frühere Migros-Tochter, die vergangenes Jahr von der thailändischen Central Group und der österreichischen Signa Holding übernommen wurde, dafür in die Hand. Es würden mehrheitlich lokale Planer, Handwerker und Dienstleister berücksichtigt. Die Liegenschaft sei 1975 zum letzten Mal saniert worden, sagt Globus-Chef Franco Savastano. Der Komplex aus diversen Gebäuden, die im Laufe der Zeit miteinander verbunden wurden, sei komplett renovationsbedürftig.

«Wir haben die Vision, das Bauwerk als lokales Wahrzeichen sowie als Zeugnis für die Geschichte von Globus in der Stadt für die nächsten Generationen weiter zu erhalten», sagt Savastano. Ziel sei, das seit über 100 Jahren in Basel verankerte Traditionshaus am Marktplatz weiterzuentwickeln, dass es weiterhin seine Bedeutung als Basler Treffpunkt und als Magnet für die Region in den nächsten 100 Jahren erfülle. Aktuell stellt Globus alle seine Filialen neu auf. Als Erstes soll in wenigen Wochen das Flaggschiff in Zürich mit dem neuen Konzept wieder eröffnen. Aufgrund der umfangreichen Bauarbeiten schlägt der Standort Basel am teuersten zu Buche.



Globus zieht für vier Jahre auf die andere Strassenseite

Für die knapp vier Jahre Umbauzeit zieht Globus ab Februar 2022 in einen temporären Store. Fündig wurde man in der unmittelbaren Umgebung – auf der anderen Strassenseite in den Räumlichkeiten des Modehaus Grieder an der Eisengasse 14/Fischmarkt 3. Dort soll ein temporärer Globus entstehen, in dem abgesehen von Lingerie und Kinderkleidern praktisch das gesamte aktuelle Angebot Platz findet. Wie es mit dem Modehaus Grieder weitergeht, ist derzeit noch nicht bekannt. Die Eigentümerin von Grieder, die Brunschwig AG, lässt gegenüber der bz verlauten, dass sie den Standort Basel erhalten möchte.

Dadurch dass der Interims-Standort weniger Verkaufsfläche als das bisherige Warenhaus anbietet, fallen während des Umbaus 50 der aktuell 150 Arbeitsplätze weg – quer durch alle Abteilungen. «Wir setzen alles daran, die Auswirkungen für die betroffenen Mitarbeiter zu minimieren», sagt Savastano. Der Sozialplan sehe unter anderem frühzeitige Pensionierungen, verlängerte Kündigungsfristen von sechs Monaten, Austrittsentschädigungen und aktive Unterstützung bei der Stellensuche vor. Die betroffenen Mitarbeitenden wurden heute Donnerstag informiert.

«Nach Beendigung der Renovierungsarbeiten wird das Warenhaus in Basel grösser sein als bis anhin. Dies bedeutet, dass wir die Zahl der Arbeitsplätze ab 2025 wieder aufbauen und zusätzliche Arbeitsplätze schaffen werden», sagt Savastano. Aufgrund von Erfahrungen aus ähnlichen Fällen sei er zuversichtlich, dass für eine Vielzahl intern oder extern eine gute Lösung gefunden werden könne. In der Globus Schweiz Verwaltungszentrale in Zürich habe man für alle 100 betroffenen Mitarbeiter wieder einen Job vermitteln können.

Was passiert mit den Arkaden?

Im neuen Globus wird auch der Gastro-Bereich ausgebaut. So sind im Parterre eine Bar und im vierten Stock ein Restaurant mit Terrasse geplant, Letzteres soll von einem lokalen Partner betrieben werden. Auch die Accessoire-und Fashion-Abteilungen sollen deutlich grösser werden. Der Fokus bleibt auf dem Premiumsegment, im Bereich Mode soll das Luxussegment noch ausgebaut werden.

Unklar ist aktuell noch, ob die Arkaden vor dem Globus bestehen bleiben, oder in das künftige Warenhaus integriert werden. Damit würde der ursprüngliche Zustand des 1904 erbauten Gebäudes wiederhergestellt. Globus plant mit zwei Szenarien. Die aktuelle Baueingabe ist für die Sanierung. Zumal mit dem Wegfall der Arkaden sich die Situation für Fussgänger in der Eisengasse deutlich ungemütlicher. Gleichzeitig hoffen die Verantwortlichen, dass der Umbau zusammen mit der Neueröffnung des Hotel Märthof den Wandel des Marktplatzes zu einer Flaniermeile beschleunigt.