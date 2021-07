umnutzung Zimmer in altem Gefängnis zu vermieten: In Laufen kann man bald in einer ehemaligen Knastzelle wohnen Das einstige Bezirksgefängnis in Laufen ist nicht mehr in Betrieb. Eine neue Nutzung soll das historische Gebäude in der Altstadt beleben. Dimitri Hofer und Elodie Kolb 30.07.2021, 05.00 Uhr

Bis im Jahr 2019 waren Inhaftierte im Laufner Gefängnis untergebracht. Juri Junkov

Die Gitterstäbe vor den Fenstern und der Stacheldraht über dem Hof sind noch da. Der Liegenschaft sieht man schon von aussen an, welchem Zweck sie mehr als ein Jahrhundert lang diente. Am Rand der Laufner Altstadt waren mit Unterbrüchen bis zum Jahr 2019 Inhaftierte untergebracht. Nun sucht die Burgergemeinde Laufen-Stadt nach Mieterinnen und Mietern.

Es wird eine merkwürdige Wohnungsbesichtigung sein, die am Wochenende in Laufen stattfindet. Alle können durch die ehemalige Strafanstalt laufen. Im stillgelegten Gefängnis herrscht eine gespenstische Stimmung. Auf zwei Stockwerken sind zehn Zellen vorhanden, die karg eingerichtet sind. Den Häftlingen stand ein Bett, ein Tisch, ein Schrank, ein Lavabo, eine Toilette und ein Fenster zur Verfügung. Im Erdgeschoss befindet sich die Wohnung des ehemaligen Laufner Polizisten, der dort mit seiner Familie lebte. Im Dachgeschoss ist eine weitere Wohnung untergebracht, in der Personen in Halbgefangenschaft inhaftiert waren.

«Für uns ist eine vielfältige Nutzung des Gefängnisses denkbar», sagt Marcel Jermann, Präsident der Burgergemeinde Laufen-Stadt.

«Die Wohnungen richten sich an Familien. In den Zellen wären Wohngemeinschaften, Büros, Ateliers, Lager oder Archive möglich.»

Die Mieten für die Wohnungen und Zimmer würden sich in einem tiefen Preissegment befinden.

Das Laufner Gefängnis ist ein Zuchthaus mit Seltenheitswert

Allfällige Mieterinnen und Mieter werden nicht nur eine ungewöhnliche Umgebung vorfinden, sondern auch ein historisch interessantes Gebäude.

«Das Gefängnis entstand während des Umbaus des Amthauses zwischen 1910 und 1915 südlich des Amthauses»,

erklärt Richard Buser. Der Architekturhistoriker arbeitet derzeit an einem Band über die Kunstdenkmäler des Laufentals. Zur Entstehungszeit seien «kleinere Gefängnisse wie Untersuchungsgefängnisse in der Regel in bestehenden Bauten wie Stadttürmen untergebracht worden». Die eigens erbauten Strafvollzugsanstalten seien erheblich grösser als das kompakte Gefängnis in Laufen. Darum komme dem turmartigen Gefängnisbau in Laufen ein Seltenheitswert zu.

Von aussen ist zu erkennen, dass es sich um ein ehemaliges Gefängnis handelt. Juri Junkov

Während Jahrzehnte führte der Kanton Bern hier ein Gefängnis für den Bezirk Laufen. Das Gebäude bildet bis heute zusammen mit dem nebenan gelegenen Amthaus, in dem einst der Berner Regierungsstatthalter tätig war, ein Ensemble. Peter Bossart, der letzte Statthalter zu Berner Zeiten, erinnert sich trotz der Haftsituation an eine «familiäre Atmosphäre», wie er sagt. «Im Gefängnis waren keine brandgefährlichen Strafabsitzer.»

Wirklich böse Buben scheinen während der gesamten Geschichte des Gefängnisses kaum in Laufen inhaftiert gewesen zu sein. Auf das Jahr 1994 hin wechselte das Laufental den Kanton und schloss sich dem Baselbiet an. «Ab dann waren ausschliesslich Untersuchungshäftlinge inhaftiert, welche in die damalige Strafverfolgungszuständigkeit des Statthalteramtes Laufen fielen. Ausnahmsweise wurden aber auch – falls Platz vorhanden war – Untersuchungshäftlinge aus anderen Baselbieter Bezirken oder ausserkantonale Untersuchungshäftlinge aufgenommen», sagt Barbara Richard, Sprecherin der Baselbieter Sicherheitsdirektion. Damals hätten die Statthalterämter die Strafverfolgung übernommen.

Am Schluss waren Inhaftierte aus Basel-Stadt untergebracht

Mehrmals sei die Strafanstalt wegen tiefer Insassenzahlen geschlossen worden. Im Jahr 2013 schloss Baselland die Bezirksschreiberei im Laufner Amthaus. Gleichzeitig wurden alle Untersuchungshäftlinge in Liestal oder Muttenz untergebracht. Deshalb nutzte bis im Mai 2019 Basel-Stadt das Gefängnis für den Vollzug von Freiheitsstrafen und entrichtete gemäss Richard «pro Insassen und Tag ein vereinbartes Kostgeld» an den Kanton Baselland.

In solch kargen Zellen lebten die Häftlinge in Laufen. Juri Junkov

Das Ensemble aus Amthaus und Gefängnis wurde dem Kanton Baselland von der Burgergemeinde Laufen-Stadt abgekauft. Das Amthaus konnte mittlerweile vollständig vermietet werden. Unter anderem befinden sich darin ein Treuhandbüro und eine Anwaltskanzlei.

«Für die künftige Entwicklung des Areals planen wir ein Quartierplanverfahren»,

sagt Burgergemeindepräsident Marcel Jermann. Bis dahin vergingen einige Jahre, weshalb man für das Gefängnis eine Zwischennutzung mit Mietern suche.

Denkmalgeschützt ist das Gefängnis im Vergleich zum Laufner Amthaus nicht. Was dereinst damit geschehen wird, ist unklar.

Besichtigung des Gefängnisses am Wochenende Das Laufner Gefängnis kann am Samstag von 11 bis 18 Uhr und am Sonntag von 13 bis 16 Uhr besichtigt werden. Der Anlass steht in Zusammenhang mit dem Tag der offenen Tore und Türme, der am Samstag in der Altstadt in Laufen von 14 bis 18 Uhr stattfindet.

Diese Gefängnisse werden ebenfalls alternativ genutzt

Basler Lohnhof: Instrumente in Gefängniszellen

Der Basler Lohnhof beherbergt mittlerweile diverse Betriebe.

Nicole Nars-Zimmer

1821 siedelte sich die Kantonspolizei im Basler Lohnhof an. 14 Jahre später eröffnete das Gefängnis, das von kirchlichen Interessenten zunächst bekämpft wurde, weil sie nicht direkt neben der Leonhardskirche ein Gefängnis haben wollten. Seit das Gefängnis 1995 zum Waaghof verlegt wurde, haben sich in den Räumlichkeiten ein Restaurant, die «Baseldytschi Bihni», ein Jazzclub und das Musikmuseum einquartiert. Instrumente und Ausstellungsstücke können Besuchende in Letzterem gar in 24 ehemaligen Gefängniszellen bestaunen. Seit 2017 ist zudem die archäologische Informationsstelle im Lohnhof untergebracht, die über das Erdbeben von 1356 informiert. Laut deren Website sei die Beschädigung im Eckturm noch immer zu sehen.



Luzerner Zentralgefängnis: Übernachten im Knast

Schlafen wie im Gefängnis geht im Hotel Barabas in Luzern. zvg

Mit dem Slogan «sleep behind bars», Schlafen hinter Gittern, bewirbt das Barabas Hotel in Luzern die Übernachtungsmöglichkeit im ehemaligen Zentralgefängnis. In 60 Zellen könne man übernachten, heisst es auf der Website und: Zu Essen gebe es an der Löwengasse auch mehr als nur Brot und Wasser. Das Zentralgefängnis wurde 1862 eröffnet und bis 1998 als Justizvollzugsanstalt genutzt. Durch die Eröffnung des Grosshofs in Kriens wurde das Zentralgefängnis überflüssig und geschlossen. Nur ein Jahr später öffnete das erste Knasthotel der Schweiz in den Räumlichkeiten. Der Name komme laut Website des Hotels von einem Künstler, der in einer Zelle Malereien hinterlassen habe, als er im Zentralgefängnis einsass.



Churer Sennhof: «Eine Stadt in der Stadt»

Noch vor dem Umbau: das Gefängnis Sennhof in alter Pracht. Keystone

Die Bauarbeiten für die «Stadt in der Stadt», wie der Projektleiter den Sennhof gegenüber dem SRF nennt, haben Anfang Jahr begonnen. Das Gefängnisgebäude und der markante Rundturm bieten Raum für ein Hostel, Studentenwohnungen sowie Gewerbeflächen, wie es auf der Website heisst. In einem Anbau entstehen 29 Eigentumswohnungen. 200 Jahre lang war der Sennhof ein Gefängnis – laut Website des geplanten Hostels – gar das härteste der Schweiz. Errichtet wurde das Gefängnisgebäude bereits 1603, die Anlage, wie sie bis vor einem Jahr ausgesehen hat, wurde allerdings erst im 20. Jahrhundert realisiert. Durch den Bau der neuen Vollzugsanstalt Cazis Tignez wurde die Umnutzung des Sennhofs möglich.