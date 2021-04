Umzug Naturhistorisches Museum hortet einen neuen Dinosaurier im Keller – und kaum jemand weiss davon Das Museum hat vergangenes Jahr einen neuen Dinosaurier aus Amerika gekauft. Dieser soll im künftigen Neubau eine neue Besucherattraktion werden. Jonas Hoskyn 06.04.2021, 05.00 Uhr

Das Allosaurus-Skelett ist eine Rekonstruktion. Ein Originalskelett eines Dinosauriers fehlt (noch) im Naturhistorischen Museum. Keystone

«Dinosaurier sind die Attraktion in Naturhistorischen Museen - ob Berlin, Paris, London oder New York, überall sind sie Publikumsmagnete. Sie begeistern Jung und Alt, insbesondere bei Kindern sind sie die Lieblinge.» So schwärmt der Co-Direktor des Naturhistorischen Museums Basil Thüring von den Urzeitgiganten. Das Basler Museum hat zwar selber mehrere Dinos ausgestellt. Allerdings handelt es sich dabei «nur» um Rekonstruktionen oder Modelle. «Unser Museum hat bereits eine weltbedeutende Sammlung und tolle Ausstellungsstücke. Aber wir haben doch eine Lücke, ein Highlight fehlt - ein komplettes Originalskelett eines Dinosauriers», schreibt Thüring in einem kürzlich veröffentlichten Bericht des Vereins Freunde des Naturhistorischen Museums Basel.

Doch nun hatte das Museum die einmalige Gelegenheit, ein Skelett eines pflanzenfressenden Dinosauriers zu kaufen. Dabei handelt es sich vermutlich um einen Diplodocus. Der Pflanzenfresser lebte vor 156 bis 147 Millionen Jahren und galt lange als der grösste bekannte Saurier. Zufälligerweise handelt es sich bei der Anschaffung des Naturhistorischen Museums um einen Artgenossen des Dinosauriers, der neben dem Wasserturm auf dem Bruderholz steht.

Der grosse Bruder des Museums-Neulings: Das Modell des Diplodocus auf dem Bruderholz. Kenneth Nars / BLZ

Ausgewachsen wurde der Diplodocus über 20 Meter lang und brachte ein geschätztes Gewicht zwischen 10 und 16 Tonnen auf die Waage. Allerdings ist das Exemplar des Naturhistorischen Museums mit rund neun Metern deutlich kleiner, dafür vielleicht sogar eine wissenschaftliche Sensation: «Noch ist nicht klar, ob es sich beim Skelett um ein Jungtier handelt oder ob es sogar eine neue Art ist», so Thüring.

32 Millionen für einen T-Rex

Das Skelett stammt aus der sogenannten Morrison Formation, eine Abfolge von Sedimentgesteinen des späten Jura in den westlichen Vereinigten Staaten und Kanada, genauer aus dem US-Bundesstaat Wyoming. Besonders freuen sich die Verantwortlichen über die gute Qualität: «Vom Schädel sind rund 60 Prozent erhalten, vom restlichen Skelett rund 85 Prozent. Dies ist eine ausserordentliche Vollständigkeit», so Thüring.

Die Knochen des Basler Diplodocus zVg

Der Diplodocus befindet sich aktuell noch in Einzelteile zerlegt im Keller des Naturhistorischen Museums: Die Präparation dürfte noch Jahre dauern – alleine der Schwanz eines Diplodocus besteht aus rund 80 Wirbeln. Doch das passt vom Timing her. Das Skelett soll eine der Attraktionen im künftigen Naturhistorischen Museum werden, das 2027 oder 2028 im St. Johann eröffnet werden soll. Das Baufeld dafür ist bereits vorbereitet, die Baufirma bestimmt. Spatenstich soll noch diesen Sommer sein. Bereits hat das Museum mit dem Verpacken von einzelnen Objekten begonnen.

Die Ausführungen des Co-Direktors im Jahresbericht zeigen, wie schwierig sich die Anschaffung eines echten Dino-Skeletts gestaltet. «Heute können fast nur noch Skelette aus den USA offiziell erworben werden. Andere Fundstellen und Fundstücke sind geschützt und der Erwerb und Handel mit diesen Skeletten ist illegal», so Thüring. Dazu kommt, dass Saurier mittlerweile zu Sammlerobjekten geworden sind. Viele Skelette werden heute als komplette Montage auf Auktionen versteigert, und erzielen regelmässig Millionen-Preise. Vergangenen Oktober wurde der Tyrannosaurus Rex «Stan» im Auktionshaus Christie's für den Rekordpreis von 31,8 Millionen Dollar versteigert. «Es besteht eine grosse Nachfrage nach Skeletten, und heute werden sie unter anderem auch von Hollywood-Stars gekauft und gesammelt», so Thüring. «Aus diesem Grunde sind wir sehr froh, dass wir ein sehr tolles und wissenschaftlich interessantes Skelett angeboten bekommen haben.» Das Museum hat den Diplodocus aus erster Hand direkt beim Ausgräber gekauft, nach eigenen Angaben für einen tiefen sechsstelligen Betrag.

Museum soll Treffpunkt fürs St. Johann werden

Neben dem Diplodocus ist das Naturhistorische Museum auf der Suche nach weiteren Attraktionen für den Neubau. Zuoberst auf Thürings Wunschliste würde ein weiteres Grossobjekt stehen: «Toll wäre eine Ikone, zum Beispiel ein Wal», sagt er. «Während Dinos verzaubern, würde ein solches Ausstellungsstück zeigen, was wir bewahren müssen.» Auch mit dem Zolli sei man im Gespräch. So ist etwa klar, dass die Giraffe nicht mit in den Neubau umziehen können wird. Konkret über Neuanschaffungen werde aber erst entschieden, wenn klar sei, wie die Ausstellungen inhaltlich konzipiert sind. «Wir setzen auf Inhalt und nicht Show», sagt Thüring. Für den Co-Direktor ist es wichtig, auch mit der eigenen Sammlung zu arbeiten. «Wir haben über 11,8 Millionen Objekte in unserer Sammlung. Da gibt es noch viele Highlights, die wir zeigen möchten, und welche noch nicht der breiten Öffentlichkeit bekannt sind», sagt er.

Die geplante «Sichtbare Sammlung» des Naturhistorischen Museums zVg

Parallel zu den Bauarbeiten arbeitet das Team des Naturhistorischen Museums unter Hochdruck am Konzept den künftigen Ausstellungen. So sollen etwa die Sammlung und die Arbeit hinter den Kulissen transparenter gezeigt werden. Bisher ist dieser Bereich des Museums für die Öffentlichkeit praktisch nicht zugänglich. Sogar die Arbeitsräume werden einsehbar. So kann man live bei der Erstellung eines Exponats zuschauen. Auch bereits klar ist, dass es neu einen Erdbebensimulator geben wird, in dem Besucherinnen und Besucher die Naturkatastrophe am eigenen Leib spüren können. Weitere gesetzte Themen sind etwa der Klimawandel oder die Biodiversität.

Gleichzeitig soll der Neubau auch ein Treffpunkt für das Quartier werden. Angedacht ist etwa ein Bistro. «Wir wollen nicht eine reine Bildungsinstitution sein. Die Leute sollen gerne zu uns kommen, ohne das Gefühl zu haben, sie müssten etwas konsumieren», sagt Thüring.