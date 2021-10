Geschlechtskrankheit Nummer 1: Beide Basel im Kampf gegen HPV

Unbekannte Geschlechtskrankheit Die beiden Basel im Kampf gegen HP-Viren – wir tragen sie fast alle in uns, aber kaum jemand weiss darüber Bescheid Gemeinsam mit der Krebsliga beider Basel lanciert das Medizinische Zentrum für Urologie alta uro unter der Leitung von Gernot Bonkat eine Sensibilisierungskampagne zum Thema HPV. Was ist das Humane Papillomavirus und seit wann informieren die beiden Basel aktiv in den Volksschulen? Wir erklären. Lea Meister und Aimee Baumgartner Jetzt kommentieren 08.10.2021, 05.00 Uhr

Bis zu 80 Prozent aller Schweizerinnen und Schweizer stecken sich einmal in ihrem Leben mit Humanen Papillomaviren (HPV) an. Bei HPV handelt es sich um eine der häufigsten Geschlechtskrankheiten. Sie ist nicht heilbar, aber behandelbar. Die am weitesten ausgeprägte Form des HP-Virus sind Genitalwarzen. 25'000 Fälle werden gemäss dem Hersteller des Impfstoffs gegen HPV jährlich schweizweit entdeckt. In 5'000 Fällen kommt es ausserdem zu einer diagnostizierten, bereits fortgeschrittenen Vorstufe des Gebärmutterhalskrebses. 3'000 Konisationen, also die Entfernung eines kegelförmigen Gewebeteils aus dem Muttermund, werden jährlich durchgeführt. 250 Frauen erkranken jedes Jahr an Gebärmutterhalskrebs und 160 Frauen und Männer an Analkrebs.

All diese Erkrankungen und Eingriffe sind auf HP-Viren zurückzuführen, die durch vaginalen, oralen oder analen Sex übertragen werden können. Allerdings reicht in vielen Fällen schon Petting für eine Ansteckung, da die Viren sich über die Haut übertragen können. Oft bleibt das Virus unerkannt, weil es grundsätzlich asymptomatisch verläuft. Einzig Genitalwarzen werden häufig erkannt. HPV hat einen riesigen Verbreitungsradius; dennoch wissen die meisten nur sehr wenig darüber. Das Medizinische Zentrum für Urologie alta uro und die Krebsliga beider Basel möchten dies ändern und starten deshalb eine Sensibilisierungskampagne in der Region Basel. Das Ziel ist die Verbreitung von Informationsmaterial und einem Erklärvideo zum Thema HPV:

Aufklärung fehlt bei Laien und Fachpersonen

Gernot Bonkat, Chefurologe von alta uro und Lancierer der Kampagne, sagt gegenüber der bz:

«Wir stellen als Fachärzte häufig fest, dass gerade bei jungen Patientinnen und Patienten kaum eine Aufklärung rund um das Thema HPV vorhanden ist, obwohl die Impfung eigentlich kostenlos wäre. Das möchten wir ändern.»

Weshalb die wenigsten Personen Bescheid wissen, kann Gernot Bonkat nicht genau beantworten. Gerade Frauen stünden ja grundsätzlich relativ früh in Kontakt mit einem Facharzt oder einer Fachärztin, sei es wegen der ersten Periode oder Fragen rund um die Verhütung. «Auch viele Kolleginnen und Kollegen haben HPV nicht auf dem Radar», sagt Bonkat und liefert damit eine mögliche Begründung für fehlende Aufklärung zum Thema. Er selbst sei ein «Überzeugungstäter» und stark in der Infektiologie verhaftet. Kurz vor der Pandemie wollte er Veranstaltungen zum Thema organisieren, das Coronavirus «pulverisierte» dann aber das HPV-Thema komplett.



Zur Person Bild: Kenneth Nars Gernot Bonkat, Urologe PD Dr. med. Gernot Bonkat studierte Humanmedizin in München und Würzburg und arbeite im Anschluss daran in Olten und an mehreren Orten in Deutschland. 2007 wechselte er an das Universitätsspital Basel, wo er eine Facharztausbildung für Urologie abschloss. Im Anschluss an einen einjährigen klinisch-wissenschaftlichen Aufenthalt am renommierten Tygerberg-Hospital in Südafrika folgte 2013 die Habilitation, wodurch ihm die Lehrbefugnis für das Fach Urologie an der Universität Basel erteilt wurde. Bis zur Gründung der Praxis alta uro im Jahr 2016 war Bonkat, der auch den Europäischen Facharzttitel für Urologie besitzt, am Universitätsspital Basel tätig – zuletzt als Leitender Arzt. In seiner bisherigen Laufbahn veröffentlichte er mehr als 200 wissenschaftliche Fachartikel, Kongressbeiträge und Buchkapitel. (aib)

Blickt man einige Jahrzehnte zurück, ist es umso erstaunlicher, dass das Thema HPV vielen kein Begriff ist, denn schon in den 50er-Jahren war Gebärmutterhalskrebs ein grösserer Bereich in der Forschung, wie Bonkat bestätigt. «Damals meinte man noch, er werde durch Herpesviren ausgelöst.» Über 30 Jahre lang wurde schliesslich an diesem Thema geforscht, bis dann der Grundstein für die HPV-Impfung gelegt werden konnte. Seit 2006 sind die Impfstoffe gegen HPV in der Schweiz zugelassen. In Ländern mit einer hohen Impfrate (Grossbritannien, Australien, Kanada oder Norwegen) konnte unterdessen ein deutlicher Rückgang von HPV-bedingten Krankheiten beobachtet werden.

Impfung ist kostenlos bis zum 26. Lebensjahr

In der Schweiz wird «Gardasil 9», das seit 2018 auf dem Markt ist, für Mädchen und Jungen zwischen 11 und 14 Jahren empfohlen – insbesondere vor dem ersten Sexualkontakt. Das kantonale Impfprogramm ermöglicht die Impfung kostenlos bis zum 26. Lebensjahr. Doch wie gelangen die nötigen Informationen an die Kinder, die Jugendlichen und ihre Eltern? Schliesslich ist es durchaus eine Herausforderung, Kinder und deren Eltern von einer Impfung zu überzeugen, die ihre Wirkung erst in ein paar Jahren entfalten wird.

Thomas Zeltner, damaliger Direktor Bundesamt für Gesundheit, spricht über die kantonalen Impfprogramme gegen Gebärmutterhalskrebs während einer Medienkonferenz im September 2008. Peter Klaunzer / KEYSTONE

Anne Tschudin, die Sprecherin des Gesundheitsdepartements Basel-Stadt, bestätigt auf Anfrage, dass der Stadtkanton seit 2008 jedes Jahr die HPV-Impfung in den 7. Klassen der Sekundarschulen anbiete. Bis 2016 galt dieses Angebot nur für Mädchen, seit nunmehr fünf Jahren können sich aber auch Jungen impfen lassen. Einige Wochen vor Beginn der Impfaktion verteile man im Rahmen einer Informationsveranstaltung Informationsmaterial für die Klassen. Tschudin sagt:

«Durch die Impfaktion im Schulhaus konnten wir beispielsweise die HPV-Impfrate der Mädchen im Schuljahr 18/19 von 20,1 auf 52,2 Prozent verbessern.»

Die Impfquote der Jungen in der 7. Klasse sei etwa 10 Prozent niedriger als bei den Mädchen dieser Schulstufe in Basel-Stadt. In der 9. Klasse werden die Schülerinnen und Schüler erneut auf das Angebot angesprochen und darüber aufgeklärt, sagt Tschudin. «Im Rahmen der Impfsprechstunde machen wir die Erfahrung, dass der Entscheid für die HPV-Impfung als präventive Massnahme zurückhaltender wahrgenommen wird, je jünger die Schülerinnen und Schüler sind.»

Im Baselbiet nahm die Anzahl der verabreichten Impfungen deutlich zu

Auch der Kanton Baselland startete 2008 mit der HPV-Impfung an Schulen, wie Rolf Wirz, Sprecher des Baselbieter Gesundheitsdepartements, auf Anfrage bestätigt. 2016 habe der Kanton ausserdem im Rahmen einer Kampagne die Ärzteschaft über das HPV-Programm informiert. Zwischen der Information für Mädchen und Jungen werde kein Unterschied gemacht. Spannend ist ein Blick auf die verabreichten Impfdosen im Baselbiet seit 2017.

Während vor vier Jahren noch 2'600 Dosen Gardasil 9 verimpft worden sind, waren es im vergangenen Jahr 6'200. Wirz vermutet einen Zusammenhang zur Pandemie und einem möglicherweise erhöhten Respekt vor Viruserkrankungen. Ein derartiger Anstieg der verimpften Dosen konnte im Stadtkanton nicht beobachtet werden.

Während die Aufklärung an den Schulen zu laufen scheint, stellt sich die Frage, wie die Generationen in Berührung mit der HPV-Sensibilisierung kommen, die noch keine Impfkampagne an der Schule erlebt haben. Eine Umfrage im eigenen Umfeld unter 25 Frauen zwischen 20 und 40 zeigte, dass nur etwa 20 Prozent über HPV Bescheid wussten oder geimpft waren. Knapp 70 Prozent hörten gar zum ersten Mal von der Viruserkrankung. Gibt es denn auch die Möglichkeit, sich im höheren Alter noch impfen zu lassen? Bonkat sagt dazu: «Wenn man in seinen jungen Jahren nicht bereits unzählige Sexualpartner hatte, sondern nur einen oder zwei, dann kann die spätere Impfung durchaus Sinn machen. Wer allerdings die ganzen Viren bereits in sich trägt, muss sich natürlich im Alter nicht mehr impfen lassen.»

Viele Praxen und Spitäler bieten die Impfung an

Wer zu alt ist für das Impfprogramm an den Schulen, aber dennoch geimpft werden möchte, hat in beiden Kantonen an verschiedensten Orten die Möglichkeit dazu. Der Kanton Basel-Stadt stellt auf seiner Website eine Übersicht über alle Ärztinnen und Ärzte zur Verfügung, die die Impfung anbieten. Über den Ärztefinder kann man ausserdem von überall in der Schweiz herausfinden, wo man sich impfen lassen kann.

Ob es der richtige Zeitpunkt für eine Impfkampagne sei? «Es ist nie der falsche Zeitpunkt», ist sich Bonkat sicher.

Die wichtigsten Fragen zur HPV-Impfung Ist die Impfung gefährlich? Gemäss der Weltgesundheitsorganisation ist die Impfung sehr sicher. Es habe zwar einzelne Berichte über mögliche Zusammenhänge der HPV-Impfung mit schweren Krankheiten gegeben; gross angelegte epidemiologische Studien zeigten bisher aber keine Zusammenhänge zu Multipler Sklerose, Guillain-Barré-Syndrom, anderen Autoimmunerkrankungen, Schwangerschaftskomplikationen und Ähnlichem auf. Wie wirksam ist die Impfung? Der Schutz vor HPV16/18-bedingten Krebsvorstufen an der Zervix (tiefster Punkt der Gebärmutter) beträgt gemäss aktueller Datenlage 85 bis 90 Prozent. Vor Genitalwarzen schützt die Impfung gar zu über 90 Prozent, wenn vor dem ersten Geschlechtsverkehr geimpft wird. Wie lange schützt die Impfung? Mindestens 20 Jahre. Ähnlich wie bei der Hepatitis-B-Impfung werden derzeit keine Booster-Impfungen empfohlen, da der Impfschutz möglicherweise sogar lebenslänglich hält. (mei)