UBR gewinnt die Serie gegen Sarnen und steigt in die NLA auf

Unihockey Nächster Halt für Unihockey Basel Regio: Nationalliga A Durch einen 4:1 Sieg im fünften Spiel der Auf-/Abstiegsserie gegen Sarnen erfüllt sich für Unihockey Basel Regio die Sehnsucht. Isabel Langer 05.04.2022, 22.55 Uhr

Der Traum ist wahr geworden: UBR spielt nächste Saison in der NLA. Bild: Eveline Beerkircher UBR liegt sich nach dem Abpfiff in den Armen. Bild: Eveline Beerkircher Der Jubel zum 3:1 für Basel ist gross. Bild: Eveline Beerkircher Basel freut sich über den Ausgleich zum 1:1. Bild: Eveline Beerkircher Sarnen jubelt zum zwischenzeitlichen 1:0. Bild: Eveline Beerkircher

Der Schlusspfiff tönt durch die Dreifachhalle und damit ist der Traum zur Realität geworden: Unihockey Basel Regio ist nach etlichen vergeblichen Anläufen endlich ein Nationalliga-A-Team. Spieler, Trainer und einige aufs Feld gestürmte Fans liegen sich in Sarnen den Armen und bekommen verdient Standing Ovation von den Zuschauern, inklusive rotes Konfetti von den vielen mitgereisten Basler Anhängern.

Seit der Auflösung von Basel Magic im Jahr 2008 gab es keine erstklassige Unihockeymannschaft mehr aus Basel. In den letzten vier Jahren war man dem Ziel mit Unihockey Basel Regio aber immer nähergekommen und «der Aufstieg wäre eine Erleichterung für die ganze Region und die ganze Sportart,» so UBR-Sportchef und -Spieler Patrick Mendelin im Vorfeld der Serie.

2017/18 stand UBR das erste Mal in Aufstiegsspielen, damals gegen Kloten-Bülach. Nach einem Sieg im ersten Spiel ging die Serie schlussendlich deutlich mit 1:4 verloren. Ein Jahr später schnupperte UBR erneut am Aufstieg. Mit einem dramatischen Ende: In der Verlängerung des siebten Spiels gegen Thun verlor Basel die Nerven, das Spiel und damit die Serie mit 3:4.

Es folgten zwei pandemiebedingte abgebrochene Saisons ohne Aufsteiger. Und auch die laufende Saison trägt noch immer Spuren der Pandemie, das ein oder andere Spiel musste aufgrund von Coronafällen verschoben werden, aber die Saison kann zu Ende gespielt werden.

Zum Glück, denn Basel schliesst die Qualifikationsrunde souverän als Zweiter ab, wächst als Team zusammen und kann vor allem dank der vier starken Finnen Yannick Lindroos, Niklas Laurila, Toni Rintala und Jimi Jokinen und einem herausragenden Patrick Mendelin vom Aufstieg träumen. Diesen haben sie am späten Dienstagabend mit dem vierten Sieg in der Serie auswärts gegen Ad Astra Sarnen niet- und nagelfest gemacht.

Das Erfolgskonzept gegen Ad Astra Sarnen

In den ersten vier Spielen wurde ersichtlich, wie man Sarnen zu bespielen hat, um als Sieger aus der Partie zu gehen. Schnelle Tore, wie in Spiel vier, mussten zu Beginn her, denn dann tat sich Sarnen schwer. Der Abstiegskandidat der NLA setzte bereits die ganze Saison über auf Konter und überliess den Spielaufbau meist dem Gegner. Im Vorfeld warnte Patrick Mendelin vor genau diesen Gegenstössen und Basel schaffte es im Laufe der Spiele, sie gut unter Kontrolle zu bringen.

So auch im fünften Spiel der Serie. Die Basler können die Konter des Heimteams früh im Keim ersticken und kreieren im Gegenzug die besseren Chancen. Sie werden vor allem gefährlich, wenn sie sich mit Querpässen vors Tor kombinieren können. Sarnen probiert sich eher an schnörkellosen Distanzschüssen, aber keine der Mannschaften kann im ersten Drittel die zwingende Konsequenz für ein Tor aufbringen.

Der Mann der wichtigen Tore: Niklas Laurila nach dem 3:1 für Basel Regio im fünften Spiel in Sarnen. Bild: Eveline Beerkircher

Im zweiten Drittel gibt es ein ähnliches Bild: Beide Mannschaften versuchen sich an Torschüssen, wobei Basel auch hier in Sachen Qualität und Quantität die Nase vorn hat. Aber Sarnen steht hinten kompakt, geht die Flügelspieler intensiv an und verhindert so die gefährlichen Pässe vors Tor. Ein Powerplay führt schliesslich zum ersten Tor des Abends: Cornel von Wyl bringt den Ball von der rechten Seite halbhoch im Basler Tor unter.

Basel antwortet im letzten Drittel mit einem Doppelschlag: Erst trifft Nicolas Schwob durch einen Distanzschuss, dann Mendelin in einem doppelten Überzahlspiel. Und fünf Minuten vor Schluss ist es Laurila, der Mann für die wichtigen Tore, der Basel wie letzten Samstag zu einer Zwei-Tore-Führung schiesst. Zwanzig Sekunden vor Schluss besiegelt Rintala den nach fünf Spielen gegen Sarnen verdienten Aufstieg in die Nationalliga A. Der Rest ist Freude und Feiern.

Nationalliga B, Auf-/Abstiegsspiele. Sarnen - Basel 1:4 (0:0, 1:0, 0:4) Dreifachhalle. - 465 Zuschauer. - SR: Roth, Colacicco. – Tore: 38. C. von Wyl 1:0. 44. Schwob 1:1. 48. Mendelin 1:2. 52. Laurila 1:3. 59. Rintala 1:4.– Strafen: 3-mal 2 Minuten gegen Unihockey Basel Regio. 2-mal 2 Minuten gegen Ad Astra Sarnen. – Stand in der Serie (Best-of-seven) 4:1.