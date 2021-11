Universität Basel «Das ist natürlich ein No-Go»: Kontrolliert die Uni Basel Zertifikats-Kleber zu nachlässig? Die Universität Basel erlaubt bei Veranstaltungen mit bis zu 30 Personen das Weglassen der Maske – nur werden die dafür nötigen Hologramm-Kleber zu nonchalant kontrolliert. Julian Förnbacher Jetzt kommentieren 12.11.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Knatsch an der Uni: Die Hologramm-Kleber wären der Schlüssel zu Normalität im Unterricht – jedoch werden sie nicht ausreichend kontrolliert. Nicole Nars-Zimmer

Seit dem 1. November gilt an der Universität Basel ein neues Corona-Schutzkonzept. Später als andere Schweizer Hochschulen führte auch Basel eine Zertifikatspflicht ein – und will damit zu einer Normalität im Uni-Leben mit Corona finden. Eine wichtige Rolle dabei spielen die sogenannten Hologramm-Kleber, die Geimpfte auf ihren Studierendenausweis erhalten. Mit diesen sollte das mühsame Kontrollprozedere vereinfacht und ein maskenfreier Unterricht in Veranstaltungen mit bis zu dreissig Teilnehmern möglich sein –vorausgesetzt, es würde jemand diese Kleber kontrollieren.

Studierende kritisieren Schutzkonzept

Denn in der letzten Woche haben sich zahlreiche Studierende aus verschiedenen Fakultäten bei der bz gemeldet, die angeben, dass in ihren Veranstaltungen die Kleber nur nonchalant oder gar nicht kontrolliert würden – und das obwohl teils die Masken abgelegt werden.

«Ich besuche in diesem Semester mehrere Seminare, wo die Maskenpflicht inzwischen weggefallen ist. Doch kontrolliert wurden die Kleber dabei nur in Ausnahmefällen, in den meisten Veranstaltungen gar nicht», sagt eine Germanistik-Studentin stellvertretend. Sie habe das Gefühl, die Dozierenden, die eigentlich für die Kontrolle der Kleber zuständig wären, kämen dieser Pflicht in den Veranstaltungen nicht ausreichend nach.

Ähnliche Vorwürfe erhebt ein Wirtschaftsstudent: «Ich habe zwar noch viele Hybrid-Formate und bin drum selten an der Uni, wurde dort aber bisher noch nie kontrolliert, was ich schade finde.» Er fände, die Einführung der Kleber und der Rückkehr zur Präsenzlehre käme ohnehin zu spät, trotzdem seien die Kleber nun eine speditive Lösung:

«Allerdings müssten sie dann auch kontrolliert werden. So fühlt man sich, gerade wenn die Fallzahlen wieder steigen, an der Uni nicht sicher.»

Uni reagiert entschlossen auf Vorwürfe

Für Matthias Geering, Uni-Sprecher und Co-Leiter der universitären Covid-Taskforce, sind diese Neuigkeiten ein Schock: «Das höre ich von Ihnen zum allerersten Mal», sagt er zur bz und ergänzt:

«Sollte dies tatsächlich stimmen, wäre das natürlich ein absolutes No-Go. Nur schon, wenn es vereinzelt vorkommt, wäre das inakzeptabel.»

Die Reaktion seitens der Task-Force folgt prompt: Unmittelbar nach dem Gespräch mit der bz macht Geering die Dozierenden in einem mahnenden Rundmail erneut auf ihre Verantwortung aufmerksam. So sei es möglich, dass das Gesundheitsdepartement der Uni das Privileg zur Möglichkeit eines maskenfreien Unterrichts wieder entziehe, wenn die Zertifikate nicht ausreichend kontrolliert würden.

«Wir alle müssen uns an die Regeln halten, ansonsten kann es sein, dass wir die Normalität wieder verlieren, die wir uns jetzt mühsam erarbeitet haben», sagt Geering, der jedoch anmerkt, dass die Kontrollen vielerorts auch nachweislich positiv verlaufen würden: «An rund zehn Standorten, die grössere Vorlesungssäle beherbergen, übernimmt die Securitas stichprobenartig die Kleber-Kontrolle. Bisher ist uns dort noch kein einziger Fall gemeldet worden, bei dem sich jemand ohne Kleber in eine Vorlesung gesetzt hätte.» Sollte dies doch einmal passieren, so seien Disziplinarmassnahmen bis zu einem vorläufigen Hausverbot möglich.

Dozierende und Studierende in der Pflicht

«Wir appellieren grundsätzlich an die Eigenverantwortung der Studierenden und Dozierenden. Und wie es nach knapp zwei Wochen aussieht, scheint dies der richtige Weg zu sein», sagt Geering.

Konkret gestaltet sich dieser Weg so: Wer am Präsenzunterricht, der nun wieder verstärkt zurückkehrt, teilnehmen will, braucht ein gültiges Covid-Zertifikat. In Veranstaltungen mit mehr als dreissig Personen gilt zudem Maskenpflicht. Für Ungeimpfte bietet die Uni kostenlose Tests an, Geimpfte können sich zur vereinfachten Kontrolle einen sogenannten Hologramm-Kleber auf ihren Studierendenausweis kleben lassen. Je nach Impfdatum gibt’s die silberne Ausführung für ein Semester oder die goldene für zwei. Die Kleber, von denen die Uni bisher gut 6000 Stück abgegeben hat, vereinfachen die Zugangskontrolle massiv – doch eben nur unter der Voraussetzung, dass jemand diesen auch kontrolliert.

Kritik auch von Dozierendenseite

Das Schutzkonzept der Uni stösst auch intern auf Kritik. Dominique de Quervain, Psychologie-Professor und ehemaliges Mitglied der wissenschaftlichen Covid-Taskforce des Bundes, sagt: «Die Massnahmen an der Uni Basel halte ich für nicht ausreichend, insbesondere bei den derzeit hohen Fallzahlen. Während ein PCR-Test beim Covid-Zertifikat nur 72 Stunden gültig ist, erlaubt die Uni Basel bei negativem PCR-Pooling-Test, Lehrveranstaltungen 7 Tage lang zu besuchen.»

Betreffend der Kleber für Geimpfte beschränken sich die Probleme, so geht aus den Erfahrungsberichten der Studierenden hervor, vor allem auf Kleinveranstaltungen ohne Maskenpflicht. Hier, etwa in Seminaren oder Tutoraten, werde seitens der Dozierenden zu wenig kontrolliert. Anders verhalte es sich im Universitätssport und in grösseren Vorlesungen, wo die Zuständigen gewissenhafter seien.

Dass Dozierende in kleineren Veranstaltungsformen schlicht nicht wissen könnten, dass sie dafür zuständig wären, die Kleber zu kontrollieren – oder dies an Studierende zu delegieren – hält Geering für unwahrscheinlich. Er erhofft sich nun von der erneuten Ermahnung eine Besserung der Situation: «Dafür müssen alle Uni-Angehörigen mitmachen. Denn eine Lösung, bei der an allen Uni-Standorten am Eingang kontrolliert wird, wie dies etwa in der Universitätsbibliothek gehandhabt wird, wäre finanziell und logistisch nicht machbar.»