Uni Basel: Studenten gehen trotz positivem Coronatest an Prüfung

Ich finde das Verhalten der Unileitung in dieser Angelegenheit skandalös. Anstatt in der psychologisch angespannten Situation für Beruhigung und Sicherheit zu sorgen, wird ein Umfeld von Besorgnis und Angst geschaffen. Auf die Sorgen der Studierenden wird überhaupt nicht eingegangen, stattdessen wird ihnen ständig vermittelt, sie seien nur an Betrug interessiert. Dieses Misstrauen und die fehlende Möglichkeit Online- und zeitnahe Wiederholungsprüfungen durchzuführen, muss so schnell wie möglich enden! Wenn sich die Uni weiterhin so uneinsichtig zeigt, wäre auch ein Zeichen aus der Politik angebracht.