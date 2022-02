Urteil Die grosse Liebe vorgegaukelt und 4,5 Millionen Franken abgeknöpft: Haft und hohe Rückzahlungen für zwei Männer Das Richteramt Dorneck-Thierstein fällte das Urteil gegen zwei Männer: Die beiden müssen je eine halbes Jahres in Gefängnis und sind mit Ersatzforderungen in Millionenhöhe konfrontiert. Für die Richter ist klar: Sie haben eine wohlhabende Frau betrogen und dazu gebracht, Millionen in die Firma des Älteren zu investieren. Dimitri Hofer Aktualisiert 15.02.2022, 17.26 Uhr

Eine wohlhabende Frau soll laut Solothurner Staatsanwaltschaft von den Angeklagten um 4,5 Millionen Franken betrogen worden sein. Shutterstock

Es ist ein besonders heftiger Fall vom Romance Scam, bei dem die Richter am Richteramt Dorneck-Thierstein in Dornach heute das Urteil verkündeten: Ein heute 37-Jähriger soll einer wohlhabenden Frau eine Liebesbeziehung vorgespielt haben. Gemäss Solothurner Staatsanwaltschaft sei das Ziel gewesen, dass sie in die Firma eines heute 43-Jährigen investiert. Die beiden hätten ihr einen deutlich höheren Aktienwert vorgegaukelt. Dies brachte sie dazu, Aktien der Firma, die mit Medizinalprodukten handelte, im Wert von 4,5 Millionen Franken zu kaufen. Letztlich floss das Geld aber nicht auf das Konto der Firma, sondern in die Taschen der beiden Männer, die sich damit Luxusprodukte wie Autos und Uhren kauften.