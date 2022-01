Geldeintreiber organisiert: Fussballer erhält 7 Monate bedingt

Baselbieter Strafgericht Amateurfussballer vor Gericht: Zwei Männer aus Mulhouse sollten sein Geld eintreiben – dafür kriegt er sieben Monate bedingt Der Präsident eines Fussballklubs weigert sich, geschuldete Prämien auszuzahlen. Ein Spieler greift zu rabiaten Methoden, die einer versuchten Nötigung gleichkamen, wie das Baselbieter Strafgericht jetzt urteilte. Michel Ecklin Jetzt kommentieren 05.01.2022, 17.00 Uhr

Fussball und Geld – nicht immer eine gute Kombination. fotolia

Eins stand schon vor der Verhandlung vor dem Baselbieter Strafgericht am Mittwoch fest: Was der 31-jährige Amateurfussballer aus Birsfelden vor zwei Jahren unternahm, war zwar abenteuerlich und brachte ihm eine Anklage wegen versuchter Nötigung ein – aber es nützte ihm nichts. Sein Klub schuldet ihm heute noch rund 40'000 Franken an Spielerprämien.

Dabei hatte er erst versucht, mit einer Betreibung zu seinem Geld zu kommen. Der Klubpräsident stellte zwar nie in Abrede, dass er die Summe schuldet – aber er zahlte einfach nicht. Das bewog den Fussballer am Tag vor Heiligabend 2019 zu einer rabiateren Methode. In einer Shishabar in Weil am Rhein kriegte er von einem Freund mit, dass es in Mulhouse junge Männer gebe, die dafür sorgen könnten, dass der Präsident endlich zahle – «Geldeintreiber», schrieb die Anklage, «aus kriminellem Umfeld stammend».

Zu dritt zum Büro des Klubpräsidenten gegangen

Kurzerhand bestellte er zwei solche Männer, versprach ihnen je 2500 Franken und ging mit ihnen zum Büro des Präsidenten in Binningen. All dies bestritt der Fussballer gestern vor dem Baselbieter Strafgericht nicht – auch nicht, dass die drei abends in Reinach dem Präsidenten nachgingen und ihn tags darauf nochmals in Binningen besuchten. «Ich wollte ihm zeigen, dass ich nicht allein bin», so erklärte er vor Gericht, warum er die beiden herbeigezogen habe.

«Meine Absicht war, dass der Präsident Angst kriegt.»

Über den Grad der Aggressivität, die an den Begegnungen der vier Männer herrschte, war man sich vor Gericht nicht mehr ganz so einig. Vor allem zwei entscheidende Punkte aus der Anklageschrift liess die Verteidigerin nicht gelten: Dass die Männer eine Waffe und einem Schlagstock dabei gehabt hätten, und dass einer der Männer den Klubpräsidenten geschlagen habe. Beides hatte der Klubpräsident in der Einvernahme erklärt, ohne weitere Beweise dafür vorzulegen. «Der eine hat ihn am Arm festgehalten, mehr nicht», meinte dazu der Fussballer.

«Ich wollte nicht, dass er geschlagen wird, denn er ist wie ein Vater für mich. Nur dank ihm spiele ich Fussball.»

Weil seine Verteidigerin keine Nötigung vorliegen sah, beantragte sie Freispruch. Die Staatsanwältin hingegen forderte 13 Monate Freiheitsentzug mit drei Jahren Probezeit. «Selbstjustiz ist absolut nicht zu tolerieren», meinte sie. Der Mann habe mit seinen Begleitern «gezielt eine Drohkulisse aufgebaut».

Denselben Ausdruck verwendete das Dreiergericht unter dem Vorsitz von Irène Laeuchli in seinem Urteil. Es sah den Tatbestand der versuchten Nötigung als erwiesen an und ordnete für den Fussballer sieben Monate bedingte Freiheitsstrafe an mit einer Probezeit von zwei Jahren.

Keine Waffen im Spiel

Er habe «zwei Leute aus dem kriminellen Milieu bestellt, um dem Klubpräsidenten implizit Gewalt anzudrohen». Er habe zur Selbstjustiz gegriffen und versucht, mit körperlicher Gewalt etwas zu erreichen, das habe «schon etwas Gangsterhaftes».

Die Anschuldigung, dass Waffen im Spiel gewesen seien und Gewalt angewendet worden sei, liess das Gericht allerdings nicht gelten. Nur die diesbezüglichen Aussagen des Klubpräsidenten seien nicht ausreichend, weshalb der Punkt fallen gelassen wurde, im Zweifel für den Angeklagten. «Trotzdem liegt klar der Tatbestand der versuchten Nötigung vor», sagte Laeuchli. Strafmildernd wirkte sich aus, dass der Fussballer den Männern klarmachte, wann genug sei und dass er alles bereut.

Heute würde er den Präsidenten nicht mehr mal betreiben, wie er sagte:

«Ich kriege Rechnungen von Anwälten, mehr bringt's mir nicht.»

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

