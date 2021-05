Velo-Ausflug im Dreiland Auf den Spuren alter Steine, die am Rhein halfen, Grenzen zu setzen Eine 70 Kilometer lange Velotour führt der früheren Rheinmarken. Diese Steine haben im 19. Jahrhundert geholfen, die im Rhein verlaufene Staatsgrenze zwischen Frankreich und dem damaligen festzulegen. Alexandra von Ascheraden 24.05.2021, 05.00 Uhr

Der Rhein (im Bild der Altrhein) hat seinen Lauf bis zur Begradigung 1876 ständig verändert. bz-Archiv

Zielsicher stapft Otto Imgrund am Rande der Petite Camargue Alsacienne über eine von Wildschweinen zerwühlte Wiese auf eine unscheinbare Gehölzinsel zu. Und tatsächlich: Im Gestrüpp liegt ein mit Buchstaben und Zahlen versehener umgekippter Buntsandsteinquader verborgen. Vermutlich hat ihn ein ungeschickter Traktorfahrer umgelegt. Imgrund erklärt sachkundig die Beschriftung: «Die Buchstaben «RM» steht für Rheinmarke. Hier steht die Jahreszahl 1820. Und die Zahl 567,2 gibt die Distanz zum auf einer Rheininsel liegenden Grenzpunkt in Metern an.»

Die Rheinmarken dienten einst dazu, die Grenze zwischen Baden und Elsass im Hinterland rückzuversichern. Die Linie, die oben in den Stein gekerbt ist wäre, so erklärt er, als Hilfe für die Vermesser exakt auf den Kirchturm des badischen Märkt ausgerichtet – wenn denn der Stein noch aufrecht stünde. Otto Imgrund kennt die Grenzsteine und Rheinmarken entlang des Oberrheins wie kein Zweiter. Der Lokalhistoriker erzählt: «Ich bin an Geschichte sehr interessiert aber nicht so der Museumsmensch. Also entwerfe ich Wander- und Velotouren, die für Leute gedacht sind, denen es ähnlich geht.»

Der Lokalhistoriker Otto Imgrund hat den Rheinmarken-Trail erarbeitet. Alexandra Von Ascheraden

Zuerst hat er eine Wanderroute entlang historischer und heute noch gültiger Grenzsteine vom Weiler Ortsteil Friedlingen bis nach Grenzach-Wyhlen konzipiert, die er samt GPS-Daten und geschichtlichen Erklärungen auf die Website des Schwarzwaldvereins stellte. Bei der Recherche dazu passierte es: «Auf der Suche nach den Grenzsteinen stiess ich in Huningue auf einen besonderen Stein, der eine «1» trug und den Vermerk «RM»», erzählt Imgrund. Er fand heraus, dass es sich um eine so genannte Rheinmarke handelte. Es zog ihm ein weiteres Mal den Ärmel hinein.

Rheinmarken sollten Streit über Grenzverlauf beenden

Imgrund hat viel Zeit damit verbracht, alle Rheinmarken zu kartieren, die 200 Jahre im Gelände überdauert haben. «Etwa 30 Prozent konnte ich noch finden.» Diese hat er nun samt GPS-Daten und historischen Erläuterungen zu einer fünfstündigen Velo-Rundtour zwischen Weil-Friedlingen/Huningue und Neuenburg/Chalampé zusammengestellt, die an beiden Seiten des Rheins entlang führt. Die Rheinmarken sollten die ewig schwelenden Querelen zwischen Elsässern und Badenern über den exakten Grenzverlauf beenden. Das tat Not. Über Jahrtausende machte der Rhein, was er wollte. Bis zu Johann Gottfried Tullas Rheinbegradigung, die 1876 abgeschlossen wurde, änderte sich im zwei bis drei Kilometer breiten Abflussgebiet die Landschaft am Hochrhein mit jedem Hochwasser. Seichte, fischreiche Flussarme kamen und gingen. Etwa 2000 Inseln erschuf, verschob und vernichtete der Strom.

Diese Rheinmarke von 1820 steht in der Nähe der Petite Camargue Alsacienne in Rosenau. Alexandra Von Ascheraden

Der Pariser Friedensvertrag von 1815 definierte den Talweg, also die Hauptabflussrinne des Rheins bei Niedrigwasser, als Staatsgrenze zwischen Baden und Frankreich. Die Idee war naheliegend. Auch dieser Talweg verschob sich immer wieder. Also schuf man eine Rheingrenzberichtigungskommission, die 1817 erstmals in Basel tagte. Der ermittelte Grenzverlauf wurde mit Hilfe der Rheinmarken im Gelände markiert. Das sind aber keine herkömmlichen Grenzsteine, sondern im Grunde nur eine Hilfe für die amtlichen Vermesser. Schliesslich verläuft die Grenze im Wasser.

Also errichtete man Rheinmarken ausserhalb des Stromgebiets auf festem Land. 120 Grenzpunkte wurden von der Kommission zwischen Basel und Karlsruhe definiert. Alle wurden eingemessen und am Ufer über die Rheinmarken rückversichert. Diese sind so gesetzt, dass sie in Sichtverbindung mit einem Kirchturm oder einem ähnlich markanten Fixpunkt liegen. Vermesser konnten mittels Triangulation zwischen zwei Rheinmarken und dem Kirchturm den Grenzpunkt im Rhein ermitteln.

Mit der Rheinbegradigung verloren Steine die Funktion

Ihre Funktion verloren die Marken schon nach wenigen Jahrzehnten mit Vollendung der Rheinkorrektur. Imgrund stellt fest: «In der Geschichte liegt schon etwas Ironie. Tulla war anfangs als Leiter der Wasser- und Strassenbaudirektion einer der Verantwortlichen für die Setzung der Rheinmarken. Später machte er diese durch seine Rheinbegradigung überflüssig.» Auch wenn er ihre Vollendung nicht erlebte. Er starb bereits 1828. Seit 1876 braucht es keine komplizierte Triangulation mehr. Die Grenze verläuft in der Mitte des Stroms. Und der ist dank Tulla fest gebettet.

Informationen zum Rheinmarken-Trail: www.wanderservice-schwarzwald.de/s/Ckshv