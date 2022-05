Geschäftsführer Benedikt Minzer verlässt die GGG

Veränderung Wechsel bei der GGG: Geschäftsführer Benedikt Minzer verlässt den Verein In beidseitigem Einvernehmen trennen sich Benedikt Minzer und die GGG. Elodie Kolb 06.05.2022, 14.11 Uhr

Die GGG erhält vorübergehend eine neue Führung. Nicole Nars-Zimmer (Archiv)

Benedikt Minzer und die GGG gehen getrennte Weg: In «beidseitigem Einverständnis» und aufgrund «unterschiedlicher Zielsetzung in Führung und Entwicklung» verlässt der Geschäftsführer den Verein. Dies teilt die GGG am Freitag mit.