Verbote Fasnacht in der Region: Polizeien setzen auf Dialog und geben sich betont gelassen Am Wochenende wurden trotz Menschenansammlungen in Allschwil und Laufen nur wenig Bussen ausgesprochen. Auch die Basler Polizei will es so handhaben. Angesichts des bevorstehenden frühlingshaften Wetters und zahlreicher geplanter Essensstände in der Innenstadt dürfte dies schwierig werden. Benjamin Wieland und Rahel Koerfgen 16.02.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

An der Fasnacht in Allschwil am vergangenen Wochenende forderte die Polizei die Besucher freundlich dazu auf, eine Maske zu tragen. Nicole Nars-Zimmer

Selbst eingefleischte Fasnächtler staunten wohl ab diesen Bildern. An mehreren Orten in der Nordwestschweiz versammelten sich am Wochenende Fasnächtler in grösseren Gruppen. In Allschwil wurden rund 300 Personen gezählt, auch in Laufen kam es zu Menschenansammlungen – Abstände und Maskentragepflicht wurden nicht immer eingehalten.

Das grosse Fasnachtswochenende steht aber erst bevor. Am Samstag und am Sonntag stünden im Landkanton unter anderem die Umzüge in Pratteln, Birsfelden und in Liestal an, in Basel ab Montag die Drey scheenschte Dääg. Kommt hinzu, dass frühlingshafte Temperaturen von bis zu 15 Grad angekündigt sind – herrliches Fasnachtswetter, eigentlich.

Aufrufe auf Facebook, sich in der Stadt zu versammeln

Entsprechend rumort es bereits in den sozialen Medien rund um die Basler Fasnacht. So rufen etwa Unbekannte via Facebook-Gruppe «Du waisch, dass e Basler bisch, wenn…» dazu auf, sich in Grüppchen am Montag um vier Uhr in der Innenstadt einzufinden, trotz abgesagten Morgestraichs. Die Polizei beobachte die Lage aufmerksam, sagt Sprecher Toprak Yerguz auf Anfrage: «Wo nötig oder sinnvoll, nehmen wir auch bilaterale Gespräche auf.» An den Fasnachtstagen werde die Polizei mit sogenannten Dialogteams unterwegs sein und auf etwaige Fasnächtler zugehen. Ordnungsbussen sollen nur bei wiederholtem Fehlverhalten oder bei Renitenz ausgestellt werden, so Yerguz:

«Grundsätzlich muss sich jeder selbst fragen: Ist es sinnvoll, in der derzeitigen Situation die Grenzen auszuloten?»

Die Kantonspolizei werde immer zuerst das Gespräch suchen. Yerguz zeigt sich gegenüber der bz aber optimistisch, dass sich die Basler Bevölkerung wie bis dato in dieser Pandemie auch an den Fasnachtstagen solidarisch zeigen würde – trotz Traumwetters.

Pia Inderbitzin, Obfrau des Comités, blickt der kommenden Woche derweil mit gemischten Gefühlen entgegen. Zwar freue sie sich, dass mit dem Fasnachtsspaziergang, der am Mittwoch starte, der Geist der Fasnacht ein bisschen aufleben könne. Doch sie hoffe sehr, dass es nicht zu grossen Ansammlungen oder gar zu einem «Spreader-Event» in der Innenstadt komme: «Das Fasnachts-Comité will ab nächstem Jahr wieder Fasnacht machen, darum müssen wir uns jetzt vor dem Virus in Acht nehmen», betont Inderbitzin. «Gässle» und «Ständeli» seien nicht erlaubt; sie appelliere an die Eigenverantwortung der Aktiven. Trotzdem ist sich auch die Obfrau im Klaren: Zur einen oder anderen «Traube» könnte es wohl in der kommenden Fasnachtswoche auch in Basel kommen.

Kulinarisches Angebot rund um das Bermuda-Dreieck

Während Behörden und Comité den Verzicht auf die Fasnacht proklamieren, rüstet eine Vielzahl von Gastronomen trotzdem mit einem Take-away-Angebot auf. So etwa das Hotel Basel in der Münzgasse, das Restaurant Löwenzorn am Gemsberg oder auch das Hotel Teufelhof am Heuberg. Neben Bier und Wein wird man hier Määlsubbe, Ziibele- und Käswäje, aber auch hausgemachte Würste, Burger und Pommes bekommen – alles «to-go», versteht sich. Ein solches Angebot ist in der besonderen Lage von 6 bis 23 Uhr erlaubt, sofern keine Tische oder Sitzplätze aufgestellt werden und es zu keinen Ansammlungen von mehr als fünf Personen kommt. «Wir werden den Leuten sagen, dass sie sich nicht zusammenrotten dürfen und am besten gleich nach Erhalt der Bestellung weiter gehen», sagt Anwar Frick vom «Löwenzorn» auf Anfrage.

Beim Hotel Basel an der Münzgasse nahe des «Bermuda-Dreiecks» werden sogar Markierungen am Boden angebracht, damit die Leute den Abstand einhalten. Esther Brühwiler, Direktorin des Hotels Basel, sagt zur bz: «Ab Sonntag wird es zudem zwei Abgabestellen unseres Take-away-Angebots geben; neben dem Chalet an der Münzgasse auch beim Sperber am Spalenberg. So hoffen wir, dass sich die Leute gut verteilen.»

Wieder unterschiedliche Regeln in der Stadt und auf dem Land

Basel-Stadt hat Gässle ausdrücklich untersagt. Im Landkanton wären Schissdräggzyygli indes erlaubt. In der Mitteilung des Regierungsrats, in der er auf «Fasnachtsaktivitäten unter der Covid-19-Verordnung besondere Lage» aufmerksam macht, heisst es unter anderem, Aktivitäten von Gruppen bis zu fünf Personen seien unter Einhaltung der Distanzregeln und Maskentragepflicht zulässig. Und weiter: «Fasnachtsmusik ist in diesem beschränkten Rahmen erlaubt.»

Adrian Gaugler, Sprecher der Baselbieter Polizei, sagt auf Anfrage, man habe am Wochenende nur vereinzelt Ordnungsbussen wegen Verstösse gegen die Covid-Verordnung verteilt. Man setze auf Dialog. «Wir werden weiterhin nach dem Prinzip der Verhältnismässigkeit vorgehen und mit der Bevölkerung das Gespräch suchen.» Bei wiederholter oder schwerwiegender Missachtung der Massnahmen werde jedoch konsequent durchgegriffen.

«Die Gruppen sind maximal zu fünft und mit den notwendigen Schutzmassnahmen unterwegs»

Veranstaltungen im weiteren Sinne sind lediglich drei angekündigt: In Liestal und Pratteln werden am Sonntag Höhenfeuer entfacht, in Pratteln treibt am Tag zuvor der Butz sein Unwesen. Doch: Die Höhenfeuer sind nur zum Anschauen da – Publikum sei keines zugelassen, betonen die Organisatoren. «Es wird Sicherheitspersonal vor Ort sein und allfällige Besucher abweisen», sagt Ruedi Schafroth, Präsident des Fasnachtskomitees Liestal. «Auch den Ort, wo das Feuer entzündet wird, geben wir nicht bekannt.»

Das Prattler Fasnachtskomitee hat den Butz-Umzug dreigeteilt und abgespeckt. «Die Gruppen sind maximal zu fünft und mit den notwendigen Schutzmassnahmen unterwegs», sagt Obmann Peter Lüdin. Dass der Butz trotz Pandemie nicht pausiere, habe in Pratteln beinahe schon Tradition, fügt Lüdin an: «Der Butz wurde auch schon während der Spanischen Grippe nicht abgesagt. So aussergewöhnlich ist das also nicht.»

--