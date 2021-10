Verein AfroBasel: «Wir möchten als Brücke fungieren» Der Verein AfroBasel stellt seit drei Jahren die schwarzen Menschen Basels in den Fokus – der Rest der Gesellschaft soll dabei aber nicht ausgeschlossen werden. Ashley Uruejoma 30.10.2021, 05.00 Uhr

Vereinsmitglieder von AfroBasel beim letztjährigen «Rhine Cleanup». Zvg

«Wir wollen niemanden ausschliessen, aber unseren Fokus legen wir klar darauf, als Förderplattform für Afropersonen zu funktionieren», sagt Aaron Handschin. Der 34-jährige Familienvater und Chemielaborant gründete 2018 den Verein AfroBasel. Nach seiner Motivation befragt, sagt er: «Ganz einfach, weil ich persönlich eine solche Anlaufstelle besonders in jungen Jahren nötig gehabt hätte.» Handschin erzählt davon, dass es für ihn und viele andere nicht einfach gewesen sei, als Person of Colour (PoC) in einer Gesellschaft gross zu werden, die einen äusserlich nicht widerspiegle und einen das auch öfters spüren lasse.