Vereine in der Region Nachwuchsprobleme wegen Corona? Das Fasnachts-Comité klagt, doch anderen geht es prächtig Das Basler Fasnachts-Comité befürchtet, dass eine dritte ausgefallene Fasnacht die Nachwuchsrekrutierung noch einmal massiv erschweren könnte. Manche Musikschulen, Sportvereine und Guggen in der Region trotzen der Pandemie derweil erfolgreich. Tomasz Sikora 22.09.2021, 05.00 Uhr

Dringend gesucht: Nachwuchs-Fasnächtler.

Juri Junkov

Schon sechs «scheenschti Dääg» hat die Pandemie die Fasnächtler in Basel gekostet – und es ist unsicher, ob nicht noch drei weitere dazukommen. Ein Szenario, das Kathrin von Bidder unbedingt verhindern will. Von Bidder ist beim Fasnachts-Comité für die Jugend zuständig und sagt:

«Wir haben eine Generation von Kindern, die mit dem Pfyyffe und Drummle angefangen hat, aber noch nie an der Fasnacht hat teilnehmen können. Ich will mir nicht ausmalen, was passiert, wenn die Fasnacht noch ein drittes Mal ausfallen sollte.»

Das Comité verfüge zwar über keine aktuellen Zahlen. Diese würden im Rahmen einer Eigendeklaration der Cliquen an der Fasnacht erhoben. Der Austausch mit den Obleuten der Jungen Garden zeige aber: «Es ist aktuell sehr schwierig, viele haben aufgehört. Es ist, wie wenn man Fussball spielt, aber keine Spiele bestreiten darf. Irgendwann geht die Motivation verloren, wenn man sein Können nicht im Ernstfall zeigen kann.»

Stabile Schülerzahlen im Musikunterricht

Bereits im Frühling war aus der Fasnachtsszene Ähnliches zu hören. Mit entsprechend düsteren Erwartungen hat sich die bz bei Musikschulen, Sportvereinen und Cliquen in der Region Basel umgehört, wie es um die Rekrutierung des Nachwuchses steht.

«An der Musikschule in Reinach haben sich die Schülerzahlen ungefähr gehalten, wir haben sogar ein kleines Plus.» Beim Austausch in der Schulleiterkonferenz zeige sich, dass das auch bei den meisten Baselbieter Musikschulen der Fall sei, sagt Franco Tosi, Leiter der Musikschule in Reinach.

Dass die Schülerzahlen stabil seien, bestätigt auch Thomas Waldner, Leiter der Musikschule Basel. Aber: «Schweizweit gesehen gibt es in einigen Kantonen starke Rückgänge, besonders bei Blasinstrumenten. Dies könnte durchaus eine Folge der Pandemie sein.» Waldner gibt aber zu bedenken, dass es schwierig sei, die Motive der Kinder und Jugendlichen zu beurteilen:

«Wenn Schüler wegbleiben, ist es schwierig zu sagen, ob sie das wegen der Pandemie tun. Abmeldungen sind nicht das gleiche wie vermutete Nicht-Anmeldungen.»

Ausserdem kann Waldner der Pandemie sogar etwas Positives abgewinnen: «Der Lockdown hat den Wert der Musik wieder ins Bewusstsein gerückt. Die Menschen schätzen das aktive Musikmachen sehr und empfinden es als sinnstiftend.» Vielleicht bilde die Musik auch ein gewisses Gegengewicht zum im Lockdown zugenommenen digitalen Medienkonsum.

Viele Kinder und Jugendliche wollen Volleyball spielen

Noch positiver sehen die Situation die regionalen Sportvereine. «Wir haben trotz Pandemie einen guten Zulauf. Tischtennis ist eine Sportart, bei der wegen des Abstands trotzdem einiges möglich ist», erklärt Marcel Tschanz, Präsident des Muttenzer Tischtennisvereins Rio-Star. Man sei so gesehen eine privilegierte Sportart, mache aber auch viel für den Nachwuchs, betont Tschanz.

Auch beim Volleyballklub Sm'Aesch Pfeffingen seien die Mitgliederzahlen nicht von Covid betroffen. Man könne sich nicht über fehlenden Nachwuchs beklagen, wie Sprecher Fabio Back sagt:

«Wir haben jede Woche Anfragen von Kindern und Jugendlichen, die Volleyball spielen möchten. Man kann von einem regelrechten Volleyballboom in der Region sprechen.»

Das sei zwar sehr erfreulich, erfordere aber viel Arbeit, wenn es darum geht, Hallen und Trainer zur Verfügung zu stellen.

Comité gibt Hoffnung nicht auf

Sogar die Baselbieter Guggenmusiken scheinen keine Nachwuchsprobleme zu kennen, wie das Beispiel der Reinacher Jugend-Gugge «Graffiti Spukker» zeigt: «Dieses Jahr hatten wir sechs Anmeldungen, was angesichts der Pandemiesituation kein schlechter Wert ist», erklärt Präsidentin Angela Schneider.

In Basel will das Comité die Hoffnung auf eine Verbesserung bei der Nachwuchswerbung trotz der schwierigen Situation weiterhin nicht aufgeben, wie Kathrin von Bidder sagt: «Wir hoffen, dass die Motivation umso grösser wird und das Pendel in die andere Richtung umschwingt, wenn die Fasnacht nächstes Jahr wieder stattfinden kann.» An Einsatz mangle es jedenfalls nicht: «Die zuständigen Leute reissen sich wirklich ein Bein aus.» Es gebe viele neue Ideen, aber: «Es hat keiner ein Patentrezept.»