Pharmabranche Vergleich der Basler Giganten: Roche schlägt Novartis nach Punkten Mehr Umsatz, mehr Mitarbeiter in der Schweiz und in der Region – Roche schneidet bei vielen Kennzahlen besser ab als der Lokalrivale. Andreas Möckli 05.02.2022, 05.00 Uhr

Keystone Novartis Die beiden Lokalrivalen Roche und Novartis haben diese Woche ihre Zahlen vorgelegt. Das rechte Bild zeigt den umgebauten Laborbau namens Banting 1 auf dem Novartis Campus. Keystone Novartis

Nicht einmal bei Roche ist die Zahl der Mitarbeitenden gestiegen. Der Umstand überrascht, hat doch die Coronakrise dem Pharmakonzern erheblich mehr Arbeit und auch Umsatz gebracht. Um die Nachfrage nach Tests zu erfüllen, erstellte Roche unzählige neue Produktionslinien am Standort in Rotkreuz ZG. Dort ist die Zahl der Angestellten zwar leicht gestiegen. In der Schweiz bleibt der Wert ­jedoch stabil, da Roche in der Region Basel rund 300 Mitarbeiter weniger beschäftigt.

Diese Woche haben Roche und Novartis nacheinander ihre Jahresergebnisse vorgelegt. Die Fülle von Zahlen ist auch aus regionaler Sicht spannend. Während der Stellenetat bei Roche schweizweit stabil geblieben ist, sank er bei Novartis leicht. Noch immer wirkt der massive Stellenabbau nach, der 2018 begann. Damals gab der Konzern bekannt, in der Schweiz über 2'000 Arbeitsplätze streichen zu wollen. Historisch gesehen hätten stets rund zehn Prozent der weltweiten Belegschaft in der Schweiz gearbeitet, sagte Novartis-Schweiz-Chef Matthias Leuenberger dazu in einem Interview mit der bz im November. In absoluten Zahlen sehe das nur wenig anders aus, obwohl mehrere Bereiche verkauft wurden wie etwa die Augenheilkunde.

Nach dem Turm folgen die Laborgebäude

In der Region beschäftigen beide Konzerne je rund 11'000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Schweizweit bringt Roche mehr auf die Waage, da der erwähnte Standort in Rotkreuz mit 2'600 Angestellten neben Basel und Kaiseraugst ein gewichtiger ist. Novartis dagegen beschäftigt ausserhalb der Region lediglich 700 Personen. Viele Angestellten von Roche dürfen sich über neue Büroräumlichkeiten freuen. Der zweite Turm wird Mitte dieses Jahres eröffnet, wie für den ersten hat das Unternehmen 550 Millionen Franken aufgeworfen. Länger dauern die Bauarbeiten der vier Gebäude, die für die Forschung und Entwicklung vorgesehen sind. Sie sollen gegen Ende des nächsten Jahres fertig werden.

Auf dem Novartis Campus sind bauliche Massnahmen eher kosmetischer Art, sieht man einmal vom neuen Besucher-Pavillon ab. Dieser soll mit einer Ausstellung namens «Wonders of Medicine» diesen Frühling eingeweiht werden. Schliesslich wird der Campus wie bereits ­angekündigt etappenweise geöffnet. Als Teil des Switzerland ­Innovation Park Basel Area ­befinden sich laut einer Sprecherin bereits 27 Firmen auf dem Campus. Mit der Öffnung des Areals wird der Pharmakonzern diesen Herbst den Campus während der Arbeitszeiten der Öffentlichkeit zugänglich machen.

Damit werde der Standort für die Bevölkerung erlebbar gemacht und der inhaltliche Austausch zwischen Novartis und der Öffentlichkeit über relevante Themen gestärkt, sagt eine Sprecherin. Zudem werden derzeit zwei grosse Laborgebäude umfassend umgebaut und modernisiert. Darunter befinden sich Labore für die Radioligandentherapie, ein Gebiet, auf dem Novartis seit einigen Jahren stark investiert. Dabei handelt es sich um die nuklearmedizinische Therapie, etwa gegen Krebs. Eines der beiden Gebäude namens Banting 1 wird noch in diesem Quartal von rund 250 Mitarbeitern bezogen werden. Dank prominent platziertes Logos soll es zu einem neuen Wahrzeichen werden, das auch aus der Ferne sichtbar ist.

Wird noch in diesem Quartal eröffnet: Der neue Besucher-Pavillion von Novartis. Erich Meyer

Umsatz mit Corona ist ein grosser Brocken für Roche

All dies zeigt das sichtliche Bemühen, dass Novartis in Basel wieder stärker wahrgenommen werden soll. Mit den Turmbauten und den letztjährigen Feierlichkeiten zum 125-jährigen ­Jubiläum verdrängte Roche den Lokalrivalen zunehmend aus dem Rampenlicht.

Bei der Bekämpfung der Coronakrise hat Novartis eindeutig das Nachsehen. Roche erzielte unter dem Titel Sars-CoV-2 einen Umsatz von sieben Milliarden Franken, alleine mit Test 4,7 Milliarden Franken. Weitere 1,6 Milliarden gehen auf das Konto des Covid-Medikaments Ronapreve. Dies stammt jedoch nicht aus den Laboren von Roche, sondern von der US-Biotechfirma Regeneron. Roche unterstützt bei der Produktion und ist für die Vermarktung ausserhalb der USA zuständig. Novartis hilft derzeit vor allem bei der Herstellung von Coronaimpfstoffen. Zudem ist der Pharmakonzern eine Zusammenarbeit mit der Zürcher Biotechfirma Molecular Partners eingegangen, um ein Coronamittel zu entwickeln.

Bei den Managerlöhnen hat Roche allerdings auch die Nase vorn: Konzernchef Severin Schwan erhielt für das vergangene Jahr 15,1 Millionen Franken. Diese Zahl wird jeweils von der Anlagestiftung Ethos berechnet und beruht bei der Aktienzuteilung auf den Marktwerten. Roche selbst weist im Geschäftsbericht lediglich die Steuerwerte aus, was den nicht ganz kleinen Unterschied von 3,6 Millionen Franken ausmacht. Die Vergütung von Novartis-Chef Vas Narasimhan belief sich derweil auf 11,2 Millionen Franken. Schwan verdient damit eine halbe Million mehr als im Jahr zuvor, bei Narasimhan sind es 1,5 Millionen weniger.

