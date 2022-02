Mafou: Der totgeglaubte Musiker aus Basel, der gar nicht tot ist

Verhängnisvoller Fehler Der totgeglaubte Musiker aus Basel, der gar nicht tot ist Ein Basler Musiker wacht am Montagmorgen auf und erfährt unter seinen Instagram-Posts von seinem eigenen Tod. Wie es dazu kam und weshalb die Spur nach Dubai führt. Lea Meister Jetzt kommentieren 01.02.2022, 17.23 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Basler Musiker Mafou, der zu Beginn der Woche sein blaues Wunder erleben musste. groove.de

Als «Mafou», mit bürgerlichem Namen Tidiane Sane, aufwacht und das Soziale Netzwerk Instagram öffnet, traut er seinen Augen nicht. Unzählige Kommentare unter seinen Posts haben den Wortlaut «R.I.P.», die Abkürzung für Rest in Peace. Doch wie kommt es dazu, dass der 25-jährige Basler, der seit geraumer Zeit in der Schweizer Electronica-Szene als DJ unterwegs ist und sich auf Instagram «findmafou» nennt, tot geglaubt wird?

Er wühlt sich daraufhin durch die Suchmaschinen des Internets und findet Unglaubliches: Artikel, die seinen eigenen Tod bestätigen und die Frage nach dessen Ursache stellen. Die Artikel erscheinen nicht etwa auf Schweizer Plattformen, sondern auf internationalen. Eine Website vermeldet: «Ein Basler Musiker hat grosse Trauer in seiner Community ausgelöst. Sein Tod wurde bestätigt und die Todesursache ist noch unklar.» Mitten im Artikel steht ein Bild von ihm, welches er vor drei Wochen auf sein Instagram-Profil geladen hatte:

Ein weiteres internationales Medium behauptet gar, er habe wegen der Pandemie unter Depressionen gelitten. Im entsprechenden Beitrag auf Instagram von vor drei Wochen machte er jedoch lediglich publik, dass er sich in Isolation befinde. Die ganzen Schlagzeilen sorgen dafür, dass immer mehr Leute unter Mafous Bildern auf Instagram trauern. Auch auf dem Kurznachrichtendienst Twitter geht die Meldung über seinen angeblichen Tod viral. Wenige Stunden später setzt Mafou dem Ganzen ein Ende und postet in seiner Instagram-Story ein Lebenszeichen.

Mafou äusserte sich am Dienstag in seiner Instagram-Story zum Vorfall. Instagram

Jemand, der denselben Künstlernamen trägt wie er, sei am Montag verstorben. Ihm gehe es gut und er könne all seine Fans beruhigen. Er hoffe aber, dass die ganzen Artikel bald aus dem Internet entfernt würden. Beim angeblich tatsächlich verstorbenen Mafou, der sich auf Instagram «thatkidmafou» nennt, handelt es sich um einen Influencer aus Dubai, der sich bevorzugt in teuren Kleidern auf teuren Jachten präsentierte:

Wie es zur Verwechslung kommen konnte, ist rasch erklärt: In allen Artikeln wurde das falsche Instagramprofil und somit das falsche Foto verlinkt, also dasjenige des Basler DJs Tidiane. Da er und der Influencer aus Dubai auf den sozialen Medien sehr ähnlich heissen und sich beide mit Künstlernamen Mafou nennen, war die Verwechslung schnell passiert. Sie wurde daraufhin ohne jegliche Verifizierung von weiteren Onlinemedien übernommen. Die falsche Todesmeldung rund um Mafou aus Basel ist also innert weniger Stunden einmal um die Welt gegangen.

Unterdessen scheint allerdings auch bei den Fans des Mafous aus den Arabischen Emiraten angekommen zu sein, dass er es ist, der verstorben zu sein scheint. Auf seinem Instagram-Profil erscheinen immer mehr Beileidsbekundungen seiner Community.

Eine kleine Übersicht über die Schlagzeilen, die rund um Mafous angeblichen Tod im Netz kursierten:

https://showbizcorner.com/

https://showbizcorner.com/

https://www.thefocus.news/

https://deathmilitia.com/

https://en.memesrandom.com/

https://socialtelecast.com/

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen