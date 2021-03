Verkehr Autoverbände wollen sich gegen Tempo 30 in der Feldbergstrasse wehren TCS und ACS prüfen beide, gegen die geplante Temporeduktion in der Feldbergstrasse Rekurs einzulegen. Die Massnahme sorge vor allem für mehr Verkehr in den Quartieren. Jonas Hoskyn 17.03.2021, 16.38 Uhr

«Ein völliger Blödsinn.» Zu diesem Urteil kommt Christian Greif, Geschäftsführer des Automobil Club der Schweiz (ACS) Sektion Basel, angesprochen auf die geplante Tempo 30-Limite in der Feldbergstrasse. Diese Massnahme kommunizierte die Regierung Anfang Woche. Durch das tiefere Tempolimit soll die Stickoxid-Belastung um rund zehn Prozent verringert und eine deutliche Lärmreduktion erreicht werden.

Seit heute Mittwoch läuft die zehntägige Einsprache-Frist. Eine Einsprache des ACS sei absehbar, sagt Greif – noch muss aber der Vorstand darüber entscheiden. Für die Autoverbände ist die geplante Massnahme völlig unverhältnismässig und kontraproduktiv:

«Tempo 30 macht in Wohnquartieren Sinn, aber nicht auf einer Hauptverkehrsachse wie der Feldbergstrasse»,

sagt Greif. Diese sei auf eine möglichst reibungslose Verkehrsabwicklung ausgerichtet. «Wenn nun in der Feldbergstrasse künftig Tempo 30 gilt, fällt die Sogwirkung weg», sagt Greif. Das Resultat: Der Verkehr werde nicht mehr kanalisiert, sondern verteile sich auf die Quartierstrassen, «zum Nachteil der Anwohner und auch der Sicherheit».

Auch aus lufthygienischer Sicht bringe die Temporeduktion wenig, ist Greif überzeugt: «Die Stickoxid-Belastung ist seit Jahren kontinuierlich am Sinken.» Die Feldbergstrasse sei aufgrund ihrer architektonischen Beschaffenheit der letzte Standort, wo die Grenzwerte noch überschritten werden. «Doch auch das ist nur eine Frage der Zeit», sagt Greif. «Der technologische Fortschritt wird viel die grösseren Auswirkungen auf das Thema haben als eine solche Temporeduktion.»

Rekurs dürfte Projekt um Jahre verzögern

Ins gleiche Horn bläst der Touring Club Schweiz (TCS) Sektion beider Basel: Allerdings hält es Präsident Christophe Haller für erfolgversprechender, wenn der Widerstand direkt von betroffenen Anwohnern kommt. Deshalb will er nun die Mitglieder, welche im Quartier wohnen, anschreiben: «Wenn sie diesen Rekurs einlegen wollen, werden wir sie dabei unterstützen.» Auch politisch dürfte die Angelegenheit noch nicht erledigt sein. Den Segen des Parlaments braucht die Regierung zwar nicht. Doch Haller rechnet trotzdem damit, dass die bürgerlichen Parteien das Thema aufgreifen werden.

Klar ist: Die angekündigten Rekurse dürften die Umsetzung der geplanten Massnahme verzögern. Die Regierung hat in ihrer Mitteilung noch zweckoptimistisch gemeint: «Sofern keine Rekurse eingehen, erfolgt die Umsetzung voraussichtlich im Sommer 2021.» Zum Vergleich: Gegen die Einführung von Tempo 30 an der Grenzacherstrasse und Sevogelstrasse ist der ACS beide Male bis vor Bundesgericht gezogen, was die Einführung um Jahre verzögert hat.

Bei der Verwaltung denkt man gleichwohl schon an den nächsten Schritt. Bis im Sommer hofft man auf die Erlaubnis aus Bundesbern, die Feldbergstrasse als Umweltzone definieren zu können. Das Pilotprojekt würde bedeuten, dass die Strasse für alle Autos gesperrt wird, die nicht mindestens die Abgasnorm Euro 6 erfüllen. Davon betroffen wären in erster Linie ältere Dieselfahrzeuge.