Verkehr Ein Ende des Staus bei Angenstein rückt in die Ferne: Untätigkeit des Bundes sorgt für Kritik Seit 2020 ist die ehemalige H18 von Basel nach Delémont eine Nationalstrasse. Dass der Bund die Strasse vorerst nicht ausbaut, kommt in der Region nicht gut an. Dimitri Hofer Jetzt kommentieren 01.02.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Im Knoten Angenstein kommt es im Feierabendverkehr häufig zu Autokolonnen. Nicole Nars-Zimmer

Seit Jahrzehnten stauen sich in den Hauptverkehrszeiten auf der Strasse zwischen Basel und Delémont die Autos. Vor allem zwischen Angenstein und Zwingen ist die Belastung gross. Die frühere H18 ist im Jahr 2020 zur Nationalstrasse N18 geworden. Seither ist der Bund für die Strasse zuständig. Die Hoffnungen auf einen baldigen Ausbau wurden vor wenigen Tagen enttäuscht: Der Bundesrat hat nicht vor, die Engpässe in den nächsten Jahren zu beheben.

Noch im November war die Stimmung beim Komitee N18 gut: Die Vereinigung, der Politiker aus Baselland, Basel-Stadt, Jura und Solothurn angehören, lud die Medien zu einer Busfahrt von Basel nach Delsberg ein. Drei Monate später klingt es beim Komitee anders. In einer Mitteilung wird etwa Andreas Hänggi, Präsident des Industrieverbands Laufental, Thierstein, Dorneck, Birseck, wie folgt zitiert:

«Dass die N18 nicht ins Step aufgenommen wird, ist eine Enttäuschung für die Wirtschaft der Region und wird diese nachhaltig schädigen.»

Komitee N18 will zumindest eine Perspektive

Mit dem Step ist der Ausbauschritt des strategischen Entwicklungsprogramms Nationalstrassen für die Jahre 2023 bis 2026 gemeint. Im Paket ist der Rheintunnel in Basel enthalten. Die drei von den Kantonen an den Bund übergegangenen Projekte auf der N18 fehlen jedoch. Dabei handelt es sich um den Muggenbergtunnel bei Angenstein, um die Umfahrung Laufen-Zwingen und um die Umfahrung Delémont.

Benno Schmid, Sprecher des Bundesamts für Strassen (Astra), das die Projekte verantwortet, sagt:

«Wir schauen diese drei Projekte als Ganzes an.»

Die N18 habe zwar eine Bedeutung als Verbindung zwischen dem Jura und dem Raum Basel, es gebe aber Engpässe auf anderen Nationalstrassen, die dringender beseitigt werden müssten.

Dass die Projekte auf der N18 noch nicht angegangen werden, ist nicht in Stein gemeisselt. Bis Ende April läuft die Vernehmlassung. Eingabeberechtigt sind Kantone, Verbände und Parteien, aber auch Privatpersonen. Das Komitee N18 wird eine Stellungnahme formulieren. In der Vorlage müsse es zumindest eine Perspektive für einen Realisierungskredit der Engpassbeseitigungen am Angenstein, bei der Ortsdurchfahrt Laufen und Zwingen sowie bei der Durchfahrt Delémont in einem der nächsten Step-Ausbauschritte geben, erklärt Martin Dätwyler auf Anfrage. Der FDP-Landrat und Direktor der Handelskammer beider Basel gehört dem Vorstand des Komitees an. Dass die Projekte auf der N18 nicht in den anstehenden Ausbauschritt aufgenommen wurden, bedeute «eine erneute Extrarunde und weitere Jahre Stillstand, während der keine Verbesserung erreicht werden kann».

Baselbieter Gesamtregierungsrat werde sich mit der N18 beschäftigen

Das Komitee N18 fordert vom Kanton Baselland Unterstützung. «Ein entschlossenes und mit den Nordwestschweizer Kantonen und dem Komitee N18 abgestimmtes Eintreten für den Ausbau der N18 im Rahmen des Step», verlangt Martin Dätwyler. Bei der Baselbieter Bau- und Umweltschutzdirektion (BUD) heisst es dazu:

«Das Strassenbauprojekt N18 wird im Gesamtregierungsrat besprochen.»

Gemäss BUD-Sprecherin Andrea Bürki stehe für den Kanton Baselland die Beseitigung des Engpasses Angenstein im Vordergrund.

Ist die Vernehmlassung abgeschlossen, unterbreitet der Bundesrat dem National- und Ständerat eine Vorlage. Dass die drei Projekte auf der N18 letztlich darin sein werden, erscheint unwahrscheinlich. Ganz düster sieht es aber auch nicht aus. Sieben von 16 Projekten, die 2020 bei der Übernahme vieler Nationalstrassen an den Bund übergingen, wurden abgeschrieben. Die drei auf der N18 gehören nicht dazu. Klappt es mit dem bevorstehenden Ausbauschritt nicht, schaffen sie es vielleicht in den nächsten.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen