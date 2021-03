Verkehr Jetzt kommt die Elektro-Offensive: 4'200 neue Ladestationen geplant Politiker von links bis rechts fordern, dass der Kanton massiv mehr Lademöglichkeiten schafft, um Elektroautos attraktiver zu machen. Jonas Hoskyn 20.03.2021, 05.00 Uhr

Aktuell gibt es in Basel nur eine Handvoll Ladestationen für Elektroautos. Kenneth Nars

302 elektrisch angetriebene Autos wurden vergangenes Jahr im Kanton Basel-Stadt neu in Verkehr gesetzt, alleine im Dezember waren es 88. Noch im Vorjahr waren es rund ein Drittel weniger gewesen. Mittlerweile ist jeder zehnte Neuwagen ein E-Auto. Als politisches Ziel peilen Bund, Kantone und Städte bis kommendes Jahr eine Quote von 15 Prozent an. Und das dürfte erst der Anfang sein. Alle grossen Marken haben für die kommenden Jahre eine ganze Palette neuer Elektroautos in der Pipeline. Gemäss Berechnungen könnten die E-Autos schon in zehn Jahren die Mehrheit auf der Strasse stellen.

Damit stellt sich die Frage, wo all diese Autos geladen werden können. Denn öffentliche Elektrotankstellen sind aktuell in der Region noch Mangelware. Gerade mal zwei Dutzend öffentliche Ladestationen listet die IWB auf ihrer Website für das Gebiet des Kantons Basel-Stadt auf. Deutlich zu wenig angesichts der zu erwartenden Entwicklung.

21-mal mehr Ladestationen als vorgeschlagen

Die Basler Regierung hat nun vergangenen Sommer vorgeschlagen, in den kommenden Jahren 200 zusätzliche Ladestationen schaffen zu wollen. Diese sollen analog den bisherigen in den Quartieren verteilt werden und zwar erst auf Antrag. Damit die IWB die Infrastruktur aufstellen und betreiben kann, beantragt die Regierung beim Parlament 11,4 Millionen Franken. Denn die Ladestationen sind nicht kostendeckend. Die Einnahmen durch den Strom reichen nicht für die Amortisation.

Der Umwelt-, Verkehrs- und Energiekommission des Grossen Rats (UVEK), welche das Geschäft nun beraten hat, geht dies aber deutlich zu wenig weit: Die UVEK verlangt deshalb 4'000 zusätzliche Ladestationen, also das 21-Fache (!) dessen, was die Regierung geplant hat. Mit einer Verdopplung der Ausgaben könnte möglicherweise ein Zehnfaches an Ladestationen erstellt werden, so die UVEK.

«Befindet sich bereits eine Ladesäule vor dem eigenen Haus, entscheidet sich der Käufer eines neuen Fahrzeugs eher für ein elektrisch betriebenes, als wenn er zuerst einen Antrag stellen muss, damit eine solche installiert wird»,

schreibt die Kommission.

Die Idee: Die Elektrotankstellen sollen je zur Hälfte in öffentlichen und in privaten Parkhäusern geschaffen werden. Das käme deutlich billiger als die aufwendige Installation von Ladesäulen an öffentlichen Parkplätzen. Deshalb soll der Kanton ein Förderprogramm initiieren.

Elektroautofahrer sollen für Ladestationen zahlen

Und noch an einem anderen Punkt weicht die UVEK vom Vorschlag der Regierung ab. Ihr widerstrebt der Gedanke, dass der Ausbau der Infrastruktur mit Steuergeldern finanziert werden soll. «Die Ladestationen sollen nicht von Personen mitbezahlt werden, die vielleicht gar kein Auto besitzen», sagt Kommissionspräsident Raphael Fuhrer. Stattdessen schlägt die Kommission vor, dass auf den Strom der Ladestationen eine Gebühr erhoben wird, um diese zu refinanzieren. Damit aber der Strom nicht teurer wird als derjenige aus der eigenen Steckdose, soll er umgekehrt ganz oder teilweise von der Lenkungsabgabe (derzeit fünf Rappen pro kWh) befreit werden können.

Und der Vorschlag der Kommission hat gute Aussichten, wenn kommenden Monat das Parlament diesen berät. Während in Verkehrsfragen die Fronten zwischen bürgerlichem und linkem Lager normalerweise pickelhart sind, wurde der Bericht zum Thema Elektromobilität mit 13:0-Stimmen verabschiedet. Von Grünen bis SVP haben alle Parteien Ja gesagt zum vorgeschlagenen Ausbau.

Elektroautos dürfen nicht zu attraktiv werden

Bei aller Unterstützung für die Elektro-Autos tritt die UVEK auch ein bisschen auf die Bremse. Kein Thema sind für sie etwa finanzielle Zustüpfe an den Kauf eines Elektroautos für Private oder Privilegien für

E-Autofahrer wie die Benutzung der Busspur oder billigere Parkplätze. Denn letztlich dürften die Massnahmen nicht dazu führen, dass der motorisierte Individualverkehr zunimmt – also Leute sich neu ein Elektrofahrzeug anschaffen, die bisher gar kein Auto hatten. Stattdessen sollen Sharing und Pooling, also das Teilen von Fahrzeugen gefördert werde. Subventioniert werden sollen wie bisher Firmen, etwa Taxiunternehmen und künftig vielleicht auch bald mit Subventionen für Elektro-Lastwagen.