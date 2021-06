Das sind die Reaktionen zur Velospur auf der Münchensteinerbrücke

Verkehrsprojekt Velospur auf der Münchensteinerbrücke sorgt für Kritik: «Das wird die Reibung zwischen Velos und Autos weiter verschärfen» Mit einer Velospur soll die Gefahrenstelle für die Fahrerinnen und Fahrer entschärft werden. Einige erhoffen sich eine Verbesserung, andere sehen vielmehr eine Verlagerung des Problems. Elodie Kolb 16.06.2021, 05.00 Uhr

Eine Autospur auf der Brücke soll zugunsten der Velofahrer wegfallen. Kenneth Nars

Für Velofahrerinnen und Velofahrer ist sie in beide Richtungen gefährlich: die Münchensteinerbrücke. Besonders brenzlig aber wird es für jene Personen, die aus der Stadt kommen und Richtung Dreispitz fahren möchten: Um auf der richtigen Spur zu landen, muss mit dem Drahtesel nicht nur die Spur gewechselt, sondern auch noch Tramschienen passiert werden. Gleichzeitig fahren die Autofahrer an, die es am Feierabend eilig haben. Es verwundert deswegen nicht, dass laut Daten des Eidgenössischen Statistischen Amtes im vergangenen Jahr drei Velofahrende in einen Verkehrsunfall auf der Brücke verwickelt waren.

Eine «heikle Stelle» für Velofahrende

Jetzt hat das Bau- und Verkehrsdepartement reagiert und startet voraussichtlich im August dieses Jahres einen einjährigen Verkehrsversuch auf der Münchensteinerbrücke: Die Spur in Richtung Heiliggeistkirche wird so in eine Velospur umfunktioniert. Damit kreuzen sich Velofahrende und Autofahrer zwar immer noch, allerdings haben Erstere im Gegensatz zu jetzt Vortritt (die bz berichtete). «Ich finde den Versuch sehr gut. Er ist nötig, denn in der Vergangenheit hat es immer wieder Unfälle gegeben», sagt dann auch Roland Chrétien, Geschäftsführer von Pro Velo beider Basel:

«Es ist eine heikle Stelle: Die Autofahrerinnen und Autofahrer haben es eilig und es ist viel los.»

Bisher habe Pro Velo die Empfehlung gegeben, Richtung Dreispitz zuerst auf die Brücke zu fahren und erst nach der Steigung die Spur zu wechseln. «Aber so ist es natürlich viel besser», sagt Chrétien.

Mindestens ein Jahr lang soll die Münchensteinerbrücke versuchsmässig neu befahren werden. zVg / Bau- und Verkehrsdepartement

Vertreter der Autofahrerinnen und Autofahrer hingegen sind nicht begeistert. Christian Greif, Geschäftsführer vom Autoklub beider Basel (ACS) sagt:

«Wir halten nicht viel davon. Wir sind überzeugt, dass der Versuch nicht das bringt, was vorgegeben wird. Denn der Veloverkehr muss nach wie vor den motorisierten Verkehr kreuzen».

Für ihn sei es ein Versuch, die Strassenkapazität weiter zu verringern «und die Reibungen zwischen motorisiertem Verkehr und Velofahrerinnen und Velofahrern weiter zu verschärfen», sagt Greif weiter. Bereits jetzt sei das Verkehrsaufkommen auf der Münchensteinerbrücke gross. Mit nur einer Spur befürchte er Rückstaus, die auch den Tramverkehr behindern könnten. «In unseren Augen ist der Versuch keine Verbesserung, höchstens eine Verschiebung der Schnittstelle, dies einfach mit Vortrittsberechtigung für die Velofahrer.»

Mélanie Honegger vom Bau- und Verkehrsdepartement Basel-Stadt hält dem entgegen: «Es stehen grundsätzlich genügend Verkehrsflächen zur Verfügung, um eine Überstauung der betroffenen Kreuzungen zu verhindern.» Ausserdem werde die Steuerung der Ampeln verbessert.

Nicht das erste Projekt zu Gunsten der Velofahrenden

Obwohl er selbst viel mit dem Velo unterwegs sei, sei ihm nicht bewusst gewesen, dass es auf der Brücke ein Sicherheitsproblem gebe, sagt Greif. Ob der ACS weiter gegen das Projekt vorgehen wird, könne er noch nicht sagen. «Wenn der Versuch im Kantonsblatt am Mittwoch publiziert wird, werden wir uns das anschauen und Lösungen prüfen, um die Sicherheit der Velofahrenden zu gewährleisten», sagt Greif.

Der Versuch an der Münchensteinerbrücke zu Gunsten der Velofahrenden ist nicht der erste dieser Art: Vor einem Monat erst wurde der Untere Rheinweg zwischen der Johanniterbrücke und der Dreirosenbrücke zu einer Velostrasse. Der Rechtsvortritt der hinführenden Querstrassen wurde aufgehoben. Auch auf der gegenüberliegenden Seite des Rheinufers geniessen Velofahrende bereits Vortritt am St.Alban-Rheinweg. Noch vier weitere Velostrassen sollen laut Honegger umgesetzt werden. «Die aktuellen Velomassnahmen sollen dazu beitragen, das Veloroutennetz gemäss Teilrichtplan Velo sicher und attraktiv zu gestalten», schreibt sie.