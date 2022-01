Satanismus-Doku von SRF hat Konsequenzen für Baselbieter Lehrer

Verschwörungstheorien Wegen SRF-Doku zu Satanismus: Lehrer unterrichtet nach 20 Jahren nicht mehr an der Sek Oberwil Zwei Baselbieter Lehrkräfte glauben, dass unter anderem unter der Burgruine Dorneck satanistische Rituale stattfinden. Was die Lehrpersonen im TV kundtun, tolerieren weder Kanton noch Schulrat. Die Betroffenen sehen die Schuld beim Schweizer Fernsehen. Michael Nittnaus Jetzt kommentieren 06.01.2022, 05.00 Uhr

Die beiden Baselbieter Lehrkräfte traten am 14. Dezember in der SRF-Doku «Der Teufel mitten unter uns» von Reporter Robin Rehmann (l.) auf. Bild: Screenshot SRF

Es sind Aussagen, die schwer zu verdauen sind: «In Satansmessen werden regelmässig Kinder, Jugendliche, Frauen, selten auch Männer und Buben, umgebracht, geschlachtet. Wir reden auch von Kannibalismus», erzählt eine Frau vor laufender Kamera. Und ihr Partner ergänzt: «Das sind oft auch Kinder, die intern in diesen Kreisen durch Schwängerung von Frauen quasi gezüchtet werden.» Die Aussagen stammen aus einer Sequenz der Fernsehdoku «Der Teufel mitten unter uns» des Schweizer Fernsehens SRF, die am 14. Dezember erstmals ausgestrahlt und danach online weiterverbreitet wurde.

Schulrat der Sek Oberwil distanziert sich deutlich

Im Film, in dem zwei SRF-Reporter mehrere Personen treffen, um über die Verbreitung von ritueller und speziell satanistischer Gewalt in der Schweiz zu sprechen, rücken auch das Baselbiet und das Schwarzbubenland in den Fokus. Denn die beiden eingangs erwähnten Personen sind Baselbieter Lehrkräfte. Sie gaben mit Namen und Gesicht Einblick in ihre Überzeugungen. Und sie führten das Fernsehteam nach Dornach. Ein spiralförmiges Kunstwerk vor der Klosterkirche sei ein Zeichen für Pädophilie, und unter der Burgruine Dorneck verlaufe ein Gangsystem bis nach Duggingen. Unter der Burg würden satanistische Rituale stattfinden, so der Lehrer auf Nachfrage des Reporters. Das Militär untersuche dies bereits.

Diese Aussagen des Lehrers und der Lehrerin bleiben für sie nicht ohne Folgen, wie Recherchen der bz nun zeigen. Patrick Borer, Schulrat der Sekundarschule Oberwil/Biel-Benken, hält fest:

«Er wird keinen Tag mehr Unterricht an unserer Schule geben.»

Der Schulrat distanziere sich «in aller Form» von den Aussagen, die vom Lehrer in der Doku gemacht wurden: «So etwas hat an einer Schule keinen Platz.» Borer sagt aber auch, dass alle an der Schule überrascht worden seien: «Niemand hätte je mit solchen Gedanken eines langjährigen Kollegen gerechnet.» Nur wenige Tage nach der Erstausstrahlung habe die betroffene Lehrperson aufgehört zu unterrichten. Borer spricht explizit nicht von einer Entlassung, sondern formuliert es so: «Die Lehrperson sucht nach über 20 Jahren Tätigkeit an der Sekundarschule Oberwil eine neue Herausforderung.»

Kanton sorgt sich, wie Kinder mit solchen Aussagen umgehen

Auch die Lehrerin, die an der Primarschule Blauen angestellt ist, gibt derzeit keinen Unterricht, wie die bz aus zuverlässiger Quelle weiss. Das Verfahren ist dort aber nicht abgeschlossen. Barbara van der Meulen, Schulratspräsidentin der Primarschule Blauen, hält fest: «Es war unser Wunsch, noch vor Weihnachten eine Entscheidung zu finden. Wir sind aber weiterhin intensiv daran, eine Lösung zu suchen. Während dieser personalrechtlichen Angelegenheit dürfen wir nicht öffentlich kommunizieren.»

Als Volksschullehrkräfte gilt für beide Betroffenen das kantonale Personalrecht. Beat Lüthy, Leiter des Baselbieter Amts für Volksschulen (AVS), betont zwar, dass die Anstellungsbehörde der Schulrat ist. Eine klare Haltung hat er dennoch: «Von den Äusserungen der beiden Lehrpersonen im Beitrag distanzieren wir uns ganz klar. Das ist ein No-Go. Ich finde, dass sie damit eine rote Linie überschritten haben.» Natürlich gebe es Meinungsfreiheit, doch gerade Lehrkräfte seien in einer besonderen Rolle, betont Lüthy:

«Das Entscheidende ist, dass sie ihre Haltung bewusst öffentlich gemacht haben. Allein die Vorstellung, dass Kinder an der Schule damit konfrontiert werden könnten, ist ungeheuerlich.»

Der Lehrer vermutet unter der Burgruine Dorneck ein langes, geheimes Gangsystem, in dem satanistische Rituale vollzogen werden. Bild: Screenshot SRF

Betroffener Lehrer schiesst scharf gegen SRF

Die bz konnte mit dem Sekundarlehrer telefonieren. Er ist hörbar aufgebracht: «Ich betone: Die Aussagen von mir und meiner Partnerin in der SRF-Doku stehen in keinem Zusammenhang mit unserer Tätigkeit als Lehrer.» Er habe sich an der Schule immer hochprofessionell verhalten:

«Dass Schulrat, Schulleitung und Lehrerkollegium von der Sendung überrascht wurden, beweist ja, dass ich das Thema satanistische rituelle Gewalt nie in die Schule getragen habe.»

Die Doku kritisiert er scharf: «Die SRF-Journalisten haben unsere Aussagen völlig aus dem Kontext gerissen. Sie haben uns in die Irre geführt.» Sämtliche Äusserungen zum Thema Satanismus und sexuelle rituelle Gewalt hätten sie im Zusammenhang mit dem «Fall Nathalie» gemacht. Doch das werde in der Sendung überhaupt nicht klar. Beim Fall, der schweizweit für Aufsehen sorgte und bei dem ein Strafverfahren hängig ist, geht es um mutmasslichen rituellen Missbrauch durch den Kindsvater. Der Lehrer hält aber auch fest:

«Der Fall Nathalie ist unser Antrieb, über Satanismus zu sprechen. Doch es gibt weltweit noch viele andere solcher Missbrauchsfälle.»

Ob er schon eine «neue Herausforderung», wie es Schulrat Borer formuliert, gefunden hat, dazu möchte der Lehrer keine Stellung nehmen.

