Vertrag ausgelaufen Basler Montessori-Kinderhaus bangt um seine Existenz Weil die evangelisch-reformierte Kirche den Oekolampad-Komplex verkauft hat, könnten 27 Kinder bald ohne Kindergarten dastehen. Der Mietvertrag läuft Ende Jahr aus, bis im Sommer muss eine Lösung her. Julian Förnbacher 05.02.2021, 05.00 Uhr

Der Montessori-Kindergarten muss aus dem denkmalgeschützten Ensemble der Basler Oekolampad-Kirche ausziehen. Bild: Kenneth Nars

Es sind schwierige Wochen für Simone Panosetti: Neben den Anstrengungen, einen coronagerechten Kindergartenbetrieb mit 27 Kindern aufrechtzuerhalten, sucht die Leiterin des Montessori-Kinderhauses Moki im Oekolampad-Komplex am Basler Allschwilerplatz derzeit fieberhaft nach einer neuen Heimat. «Das Ganze ist enorm schwierig und anstrengend für uns. Wir merken, dass uns langsam die Puste etwas ausgeht», sagt die 50-Jährige.

Weil das einstige Gemeindehaus, das heute den Kindergarten beherbergt, im Sommer von der Evangelisch-reformierten Kirche Basel-Stadt für vier Millionen Franken an die Wibrandis-Stiftung der Mäzenin Sabine Duschmalé verkauft wurde, könnte das Moki schon bald auf der Strasse stehen. Die Stiftung will das denkmalgeschützte Gebäudeensemble anderen Institutionen zur Verfügung stellen.

2014 zog der Kindergarten an den Allschwilerplatz

Es wäre das unschöne Ende einer über 30-jährigen Geschichte: Im Sommer 1990 eröffnete Veronika Wipfli-Müller ein Kinderhaus, das nach den pädagogischen Idealen der Montessori-Bewegung arbeiten sollte. Was mit fünf Kindern begann, entwickelte sich schnell zur Erfolgsstory. 1993 übernahm die Christoph-Merian-Stiftung das Moki und beherbergte es in einer stiftungseigenen Liegenschaft am Rennweg, wo das Kinderhaus über 20 Jahre bleiben sollte.

Erst 2014 trennten sich Stiftung und Kindergarten – das Moki musste selbstständig werden und zog an den Allschwilerplatz, wo es sich erneut als Grösse des alternativen Bildungswegs etablierte. Mit dem Eigentümerwechsel und der anstehenden Renovation wurde der Mietvertrag per 31. Dezember 2021 aufgelöst, für das Moki begann ein Wettlauf gegen die Zeit: «Wir müssen eigentlich bereits im Sommer wissen, ob und wo es für uns weitergeht. Deshalb sinkt momentan leider mit jedem Tag die Chance, dass unser Kinderhaus weiter existieren wird», sagt Panosetti.

«Wir können maximal 4500 Franken Miete bezahlen»

Die Suche nach einem neuen Standort gestalte sich für den Kindergarten enorm schwer, nicht zuletzt, weil er sowohl Auflagen des Kantons als auch der Montessori-Standards zu erfüllen habe. «Beispielsweise brauchen wir pro Kind sechs Quadratmeter Innen- und zehn Quadratmeter Aussenfläche, dazu noch eine Küche für den Mittagstisch. Es gibt in Basel derzeit leider nur sehr wenige Objekte, die diese Kriterien erfüllen», erklärt die Moki-Leiterin. Wenn sie dann doch einmal eine Räumlichkeit findet, die den Kindergarten künftig beherbergen könnte, kommt der Faktor Preis ins Spiel: «Wir können maximal 4500 Franken Miete bezahlen, da wir keinerlei staatliche Subventionen erhalten. Ein Gebäude der Grösse, die wir benötigen, kostet aber schnell einmal das Doppelte», so Panosetti. Die Leiterin betont jedoch, dass sie keinen Groll gegen die neue Eigentümerin des Oekolampad-Komplexes hege:

«Natürlich ist es so, dass wir wegen ihnen rausmüssen. Aber seitens der Stiftung ist alles absolut korrekt gelaufen. Sie wollen verständlicherweise ihre Projekte verwirklichen und haben versucht, uns nach ihren Möglichkeiten bei der Suche zu unterstützen. Da ist überhaupt kein böses Blut.»

Die neue Eigentümerin, die Wibrandis-Stiftung, wurde eigens für die Übernahme des Oekolampad-Gemeindehauses ins Leben gerufen. Sie möchte gemeinnützigen Institutionen, die ebenfalls dringend auf neue Räumlichkeiten angewiesen waren, eine neue Heimat geben. So werden das Vorstadttheater Basel, der Verein Amie zur Unterstützung junger Mütter sowie die Stiftung Wirrgarten für Demenzkranke an den Allschwilerplatz ziehen, ebenso wie ein Quartiertreffpunkt der Kontaktstelle 4055.

Eltern müssen sich nach Alternativen umsehen

Auch für die Eltern der Kinder ist diese Situation belastend. Auch Valentin Köhler, dessen Sohn derzeit das Moki besucht und bei einer Schliessung ein Jahr vor Schuleintritt ohne Kindergarten dastünde, macht sich grosse Sorgen. «Die aktuelle Situation mit der Ungewissheit rund um den Kindergarten ist für unsere Familie enorm belastend. Über die letzten Jahre war das Moki fester Bestandteil unseres Alltags. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie es wäre, wenn es plötzlich nicht mehr da sein sollte.»

Auch Köhlers Frust gründet weniger in der Tatsache, dass das Moki umziehen muss – vielmehr stört ihn die Art und Weise, wie Eltern und Kindergarten davon erfuhren: «Tatsächlich haben wir alle im Sommer in der Zeitung erstmals vom Verkauf gelesen. Die Nicht-Kommunikation der Kirche, die auch die Hausleitung seit Frühling hingehalten hat, fand ich in diesem Fall erschreckend. Natürlich ist ein Eigentümer nicht der Montessori-Pädagogik verpflichtet, aber einen Kindergarten und damit auch die Angestellten und die Familien derart abrupt vor vollendete Tatsachen zu stellen, finde ich fahrlässig.»

Noch hat Köhler zwar Hoffnung, dass in den verbleibenden Wochen eine neue Lokalität gefunden wird. Gleichwohl habe er, wie auch andere Eltern bereits beginnen müssen, sich nach Alternativen umzusehen. Und diese sind in Basel dünn gesät, gibt es doch gerade mal einen weiteren Montessori-Kindergarten.