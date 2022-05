Basel-städtische Verwaltung wächst überproportional stark

Beide Basel im Vergleich Die Verwaltung Basel-Stadt wächst doppelt so stark wie jene im Baselbiet – was sind die Gründe? Ein Blick auf die Entwicklung der Verwaltung in beiden Basel zeigt, dass die städtische überproportional wächst. Für den Experten Marco Portmann ist das ökonomisch erklärbar. Tomasz Sikora Jetzt kommentieren 07.05.2022, 05.00 Uhr

Die Verwaltung im Kanton Basel-Stadt wächst überproportional stark. Stefan Bogner

Seit gut zehn Jahren wachsen die Bevölkerungen beider Basel wieder. Lag die Bevölkerungszahl im Baselbiet Ende 2012 bei 277'793 Personen, waren es Ende 2021 bereits 294'316 (+5,7 %). In Basel-Stadt ist die Bevölkerungszahl im gleichen Zeitraum von 193'459 auf 201'805 Personen gestiegen (+4,7 %).

Mit einer steigenden Bevölkerungszahl geht üblicherweise auch ein Wachstum der kantonalen Verwaltung einher. Lag die Zahl der Vollzeitstellen beim Kanton Baselland 2012 bei 4'185, waren es Ende des vergangenen Jahres 4'688 – oder anders ausgedrückt: Kamen 2012 auf 1'000 Baselbieterinnen und Baselbieter 15,1 Kantonsangestellte, waren es Ende Dezember letzten Jahres 15,9. Dies entspricht einem Wachstum von 5,3 Prozent.

Auf die Gründe angesprochen, weist Bartolino Biondi von der Baselbieter Finanz- und Kirchendirektion zunächst auf einen Wechsel bei der Zählung hin. Denn zwischen der Zählweise bis 2016 und ab 2017 gebe es «methodische Differenzen». Verfälscht wird die Rechnung dadurch aber nur geringfügig, es kann trotzdem von einem Wachstum von ungefähr 5 Prozent ausgegangen werden. Der grösste Teil des Wachstums habe mit wachsenden Schülerzahlen und der Wirtschaftsunterstützung in der Pandemie zu tun, sagt Biondi:

«Mehr als die Hälfte des Wachstums zwischen 2017 und 2021 ist auf die Lehrpersonen und die durch den Bund refinanzierten Stellen beim kantonalen Amt für Industrie, Gewerbe und Wirtschaft zurückzuführen.»

Auf die Jahre 2012 bis 2016 geht Biondi in seiner Antwort nicht ein.

Überproportionales Wachstum in der Stadt

Bewegt sich das Bevölkerungswachstum in beiden Basel in ähnlichen Grössenkategorien, so wächst die Verwaltung in der Stadt weit stärker als jene auf dem Land: Zählte die Basler Verwaltung 2012 7'635 Vollzeitstellen, waren es Ende 2021 deren 8'751 – oder anders ausgedrückt: Kamen 2012 auf 1'000 Einwohnende 39,6 Kantonsangestellte, waren es 2021 43,3 – ein Wachstum von 9,3 Prozent.

Auch David Weber, Leiter Kommunikation beim Basler Finanzdepartement, erklärt dieses mit steigenden Schüler- und damit Lehrpersonenzahlen. Diese seien für den grössten Teil des Stellenwachstums in den letzten Jahren verantwortlich gewesen. Daneben spielen die Bereiche Sozialhilfe und Migration eine grosse Rolle. «Dort gibt es fallzahlenbezogene Stellenpläne. Ein Ansteigen der Fallzahlen führt zu einem höheren Personalbedarf», so Weber.

Ebenfalls zu einem Ausbau der Verwaltung geführt haben laut Weber Schwerpunktbereiche wie Sicherheit, Sauberkeit, Ausbau der Tagesstrukturen und neue Museumsbauten. Weber betont:

«Diese Mehrausgaben sind politisch gewollt und vom Grossen Rat unterstützt.»

Nicht vergessen werden darf auch, dass die Kantone vom Bund zusätzliche Aufgaben erhalten haben – beispielsweise im Bereich des Erwachsenenschutzrechts.

Vergleich zwischen Stadt und Land statthaft?

Bei der Frage, ob sich die Kantonsverwaltungen von Basel-Stadt und Baselland vergleichen lassen, scheiden sich die Geister. Für David Weber hinkt der Vergleich: «Aus unserer Sicht ist grundsätzlich der Hinweis wichtig, dass Basel-Stadt als Stadtkanton auch Aufgaben übernimmt, die in anderen Kantonen von den Gemeinden übernommen werden.»

Der Volkswirtschaftler Lukas Schmid, der sich für die liberale Denkfabrik Avenir Suisse mit fiskalpolitischen und institutionellen Themen befasst, stimmt Webers Vorbehalt beim Vergleich zwischen Stadt und Land nicht zu. Das Wachstum spiegle eher die politischen Mehrheitsverhältnisse, sagt der Ökonom und fügt kritisch hinzu: «Die urbane Wählerschaft, die etatistisch eingestellt ist und politisch mehrheitlich links wählt, unterstützt die Ausdehnung staatlicher Aktivitäten und den Ausbau der Verwaltungsstrukturen – und profitiert davon, weil sie diese Stellen selbst besetzt.»

Auch Marco Portmann von der Universität Luzern ist das hohe Stellenwachstum aufgefallen. Der Ökonom leitet aktuell am Luzerner Institut für Wirtschaftspolitik ein Projekt, das sich mit dem Thema Verwaltungswachstum auseinandersetzt und sagt: «Basel schwingt schweizweit obenaus was das Wachstum der Vollzeitstellen in den letzten zehn Jahren angeht.»

Von der Angebotsseite her könne das Wachstum nicht erklärt werden: «Für den grössten Teil des 20. Jahrhunderts mag es gestimmt haben, dass das Erbringen staatlicher Leistungen nach dem Motto ‹Verwalten ist keine Fliessbandarbeit› nicht automatisiert und rationalisiert werden kann.» Spätestens seit den 1990er-Jahren habe sich das aber zumindest im Dienstleistungs- und IT-Bereich ganz sicher gewandelt.

Wachstum ökonomisch nicht erklärbar

Auch mit einer steigenden Nachfrage nach staatlichen Leistungen kann laut dem Ökonomen das Verwaltungswachstum nicht begründet werden, weil es statistisch gesehen sehr unwahrscheinlich ist, dass sich politische Präferenzen innert zehn Jahren so stark ändern:

«Man kann mit grosser Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass ein derart starkes Verwaltungswachstum in Basel-Stadt nicht nur nachfragegetrieben ist.»

Mit anderen Worten: Es entspricht zumindest in dieser Grössenordnung nicht dem Volkswunsch.

Portmann stellt die Frage deshalb neu und anders: Ist es die Verwaltungsorganisation selbst oder der politische Betrieb, die das Wachstum massgebend beeinflussen? Kommunikationschef David Weber geht nicht im Detail auf die Frage ein: «Zu der geäusserten Vermutung können wir uns so nicht weiter äussern. Diese müsste mit konkreteren Informationen verbunden sein.» Diese will Portmann liefern, wie er sagt: «Die Faktoren, die zu Verwaltungswachstum führen, kann man tatsächlich mit statistischen Methoden aufschlüsseln. Wir sind dabei, dies zu tun.»

Auch FDP-Grossrat Luca Urgese sieht das Thema kritisch. Aus seiner Sicht gibt es mehrere Gründe für das auffällige Verwaltungswachstum in Basel-Stadt: «Dass man in der Stadt Defizite schrieb, ist über 20 Jahre her. Die Leute haben das vergessen und sehen die hohen Überschüsse mittlerweile als normal an.» Die Erfüllung fast aller politischen Forderungen habe besonders damit zu tun. Sie führe dazu, dass man anders als in Baselland, wo vor wenigen Jahren noch über Sparmassnahmen diskutiert wurde, kein Gefühl habe, vorsichtig budgetieren zu müssen.

Marco Portmanns Vermutung, dass die Verwaltung selbst oder der politische Betrieb das Wachstum beeinflussen, hält er für plausibel. Als Grund dafür sieht er einen Kampf der politischen Ideen an, den er im linken Lager wahrnehme: «Es gibt eine Art Überbietungswettbewerb, bei dem immer weitergehende Forderungen wie Gratis-ÖV oder Gratis-Kitas gestellt werden.»

Auch stimmt er der Vermutung zu, dass die Bevölkerung ein so starkes Verwaltungswachstum gar nicht wünscht: «Ich bin überzeugt, dass die Bevölkerung keine Gratis-Mentalität hat.» Um eine Bremsung des Verwaltungswachstums zu erreichen, müsse man bei der Schuldenbremse ansetzen, sagt Urgese: «Sie greift wegen des hohen Finanzvermögens des Kantons nicht richtig. Um sie wieder wirksam zu machen, müsste man sie anders konstruieren.»

Wie die Chancen für die Einführung einer neuen Schuldenbremse stehen, hänge von ihrer konkreten Ausgestaltung ab, sagt der FDP-Grossrat. Sie müsse flexibel genug sein, um in Krisenzeiten reagieren zu können und auch um notwendige Investitionen zu ermöglichen. Gleichzeitig müsse sie aber aber auch wirksam sein, da man es sonst auch gleich sein lassen könne. «Diese beiden Ziele in Einklang zu bringen, ist ziemlich anspruchsvoll.»

