Coronavirus Ging alles etwas schnell? Kostenlose Schnelltests sorgen in Basel für Verwirrung B.T.* wollte sich testen lassen, bevor er gemeinsam mit Freunden in die Schweizer Berge fährt. Obwohl die Kosten seit Montag vom Bund übernommen werden, musste er 80 Franken bezahlen. Nora Bader und Elodie Kolb 19.03.2021, 19.13 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Bruno Kissling / Oltner Tagblatt

B.T.* wollte übers Wochenende mit Freunden in die Schweizer Berge. Weil er pflichtbewusst sei, habe er sich am Donnerstag testen lassen wollen. Gesagt, getan, denn seit Montag werden die Kosten für Schnelltests gemäss BAG auch ohne Symptome vom Bund übernommen. Dem war aber nicht so. B.T. musste im Drop in Lab bei der Markthalle 80 Franken bezahlen. Darauf angesprochen habe die Mitarbeitende gesagt, sie wisse nichts von Gratis-Tests. Ein Anruf bei der Corona-Hotline half ebenfalls nicht weiter. «Diese Gratis-Tests waren offenbar ein leeres Versprechen. Nun bleibe ich auf den Kosten sitzen», sagt B.T. gegenüber der bz.

Beim Gesundheitsdepartement Basel-Stadt (GD) heisst es auf Anfrage, die Abrechnung solcher individuellen Schnelltests sei schweizweit einheitlich geregelt und erfolge via Leistungserbringer (Apotheke oder Arzt) an den Versicherer (Krankenkasse) der getesteten Person. Die Tests sind von Franchise und Selbstbehalt ausgenommen. «Zum Test in der Apotheke sollten Testwillige also unbedingt ihre Versicherungskarte mitnehmen», so Anne Tschudin vom Gesundheitsdepartement.

Bisher keine fälschlich in Rechnung gestellten Schnelltests bekannt

Zu beachten gilt: Im Falle einer Testung auf eigenen Wunsch ohne Symptome kann maximal ein solcher Schnelltest pro Woche und Person via Krankenkasse abgerechnet werden. Wer sich öfter testen lassen will, zahlt die zusätzlichen Tests selbst. Die Leistungen, welche Ärzte und Apotheker im Zusammenhang mit solchen Tests abrechnen dürfen, sind vom Bund abschliessend definiert und mit fixen Tarifen hinterlegt.

Mit dem Vorfall konfrontiert, heisst es beim Drop in Lab, man könne sich vor Ort kostenlos testen lassen, sowohl mit als auch ohne Symptome. Allerdings müsse das klar kommuniziert werden, denn sie testen vornehmlich Personen, die für Auslandsreisen eine Bestätigung benötigen. Und den negativen Testbescheid für Reisen ins Ausland müsse man nach wie vor selbst bezahlen. Die Mitarbeiterin sagt aber auch: «Der Bund hat das sehr plötzlich entschieden und das war dann organisatorisch schwer umzusetzen.»

Angesprochen auf den Fall von B.T. sagt Tschudin: «Wir haben nach Bekanntwerden der Erweiterung der Teststrategie des Bundes per 15. März 2021 und mit Blick auf mögliche Fragen im Zusammenhang mit der Abrechnung von Schnelltests die in Basel niedergelassenen Hausärzte und Apotheken am Dienstag, den 16. März 2021, schriftlich über die neue Test- und Abrechnungspraxis informiert. Meldungen über fälschlicherweise den Kunden in Rechnung gestellte Schnelltests waren uns bisher nicht bekannt.» Sie hält aber fest: «Der Kunde oder die Kundin kann und soll in die Apotheke gehen, vor Ort reklamieren und das Geld zurückverlangen.»

Auch in Betrieben wird bald breiter getestet

Lydia Isler-Christ, Präsidentin des baselstädtischen Apothekerverbands, bestätigt die Praxis des GD: «Grundsätzlich wurden die Apotheken im Kanton über die kostenlosen Schnelltests informiert.» Und: «Aus meiner Sicht ist klar, wie abgerechnet werden muss und was die Kriterien dafür sind, dass die Kosten übernommen werden.» Da sie den konkreten Fall von B.T. nicht kenne, möchte sie sich aber nicht dazu äussern. In ihrer eigenen Apotheke führe sie aus Mangel an räumlichen Kapazitäten keine Schnelltests durch. «Mir ist aber auch nicht zu Ohren gekommen, dass meine Kollegen jetzt völlig überrannt wurden», so Isler-Christ. Die Nachfrage für die Selbsttests, die man zu Hause machen kann, sei aber eindeutig da, die Apotheken haben diese aber noch nicht.

In Basler Betrieben wird ebenfalls bald grossflächig getestet, wie das GD am Freitag mitteilt. Ab April können sich Betriebe Massentests unterziehen. Dabei liege der Fokus bei solchen, wo enger Kontakt zwischen Mitarbeitenden nicht zu vermeiden ist, bei Betrieben mit Kundenkontakt sowie bei systemrelevanten Betrieben wie Polizei und Feuerwehr. Derzeit werden laut GD in der Kehrichtverbrennungsanlage sowie dem Veterinäramt im Rahmen eines Pilotprojekts bereits die Abläufe getestet. Ab April sollen sich interessierte Betriebe auf einer Onlineplattform einschreiben können. Auch in sozialmedizinischen Institutionen seien Massentests vorgesehen. In Alters- und Pflegeheimen werde das bereits durchgeführt. Wie das GD mitteilt, werde aber neu ab nächster Woche auch das Personal am Universitätsspital Basel getestet.

*Name der Redaktion bekannt.