S-Bahn-Viertelstundentakt Präzisionsarbeit unter Zeitdruck in luftiger Höhe Seit Januar werden im Bahnhof Liestal in den Nächten von Samstag auf Sonntag und von Sonntag auf Montag regelmässig Gleise für den Zugverkehr gesperrt. Um den Vierspurausbau im Norden des Bahnhofs bei laufendem Betrieb zu ermöglichen, wurde in der Nacht auf Montag die Fahrleitung für das neue Hilfsperron fit gemacht. Tomasz Sikora 15.11.2021, 05.00 Uhr

In luftiger Höhe müssen die Fahrleitungsmonteure nicht nur schnell, sondern auch hochpräzise arbeiten. Juri Junkov / bz Zeitung für die Region Alleine für die Montage des Fahrdrahtes werden 15 Mitarbeitende benötigt. Juri Junkov / bz Zeitung für die Region Andreas Kilchmann und Marc Poleschner schauen ihren Kollegen mit Bewunderung bei der Arbeit zu. Juri Junkov / bz Zeitung für die Region Rund 500 Meter Fahrdraht wurden verlegt. Juri Junkov / bz Zeitung für die Region Neben Fahrleitungen mussten auch Lichtsignale demontiert werden. Juri Junkov / bz Zeitung für die Region Teilprojekt- und Ausführungsleiter Andreas Kilchmann (rechts) und Marc Poleschner (links). Juri Junkov / bz Zeitung für die Region Jeder Handgriff muss sitzen: Zwei Freiluftmonteure bei der Arbeit. Juri Junkov / bz Zeitung für die Region

Montagmorgen, 1.30 Uhr, Bahnhof Liestal. Gleise werden für den Zugverkehr gesperrt - ein Szenario, das sich seit Januar regelmässig wiederholt. Das heutige Ziel: Die Millimeter genaue Ausrichtung der Fahrleitung am neu erstellten Hilfsperron, das als Ersatz für den umzubauenden Nordteil des Bahnhofs dient.

Selbst der Journalist und der Fotograf sind verpflichtet, beim Rundgang leuchtend-orange Kleidung und einen Schutzhelm anzuziehen. Natürlich ist der Strom für die Montage abgestellt und der Bahnabschnitt gesichert. Für Laien mag der grosse Wert, den die SBB auf die Sicherheit legen, übertrieben erscheinen.

Und dennoch: Wo an Anlagen mit einer Spannung von 15'000 Volt hantiert wird, kann man nicht vorsichtig genug sein, erklären Andreas Kilchmann, Teilprojektleiter Fahrleitung, und der Ausführungsverantwortliche Marc Poleschner. Unzählige Sicherheitsmassnahmen und Regulierungen müssen die Arbeiter auf der Baustelle einhalten.

Bei 15'000 Volt besteht kein Raum für Fehler

Und das aus gutem Grund: In vielen Bereichen ist es kein Weltuntergang, wenn man mal einen Fehler macht. Aber nicht hier. Wenn es um Fahrleitungen geht, ist jeder Fehler einer zu viel. «Das Tückische an Strom ist, dass man ihn nicht sieht oder hört. Wenn man ihn bemerkt, ist es bereits zu spät», sagt Poleschner mahnend.

Wenige Stunden Zeit haben die 15 Mitarbeitenden des Fahrleitungsteams, um 500 Meter Fahrdraht auf Gleis drei zu demontieren sowie am Gleis zwei – beim neuen Hilfsperron - 500 Meter Fahrdraht neu auszurichten und 500 Meter Erdseil zu montieren. Bereits wenige Minuten nach Neuausrichtung und Montage soll der erste Morgenzug den Bahnhof Liestal in Richtung Basel SBB auf dem neuen Hilfsperron verlassen. Das Erdseil ist ein geerdetes, elektrisch leitfähiges Seil, das an den Aussenseiten der Fahrleitungsmasten von Mast zu Mast gespannt wird. als Schutzmassnahme bei Kurzschlüssen. Der Fahrdraht ist der Teil der Fahrleitung, von dem die Stromabnehmer der Züge den Strom beziehen.

Sind Kilchmann und Poleschner so etwas wie Hirn und Nerven des Baustellenorganismus, so sind die Freiluftmonteure wie dessen Hände - und diese dürfen keinen Moment lang untätig sein. Die Zeit der Gleissperrung muss maximal ausgenutzt werden, denn: Die umfangreichen Gleissperren für das vergangene Wochenende mussten mit rund zwei Jahren Vorlauf reserviert werden. So viel Vorlauf ist nötig, um eine so grosse Sperre mit den Gleissperren anderer Ausbau-, Unterhalts- und Drittprojekte zu koordinieren.

Auf zwei dieselbetriebenen Baustellenwaggons von beiden Enden des gesperrten Gleises her kommend, walten je zwei Monteure ihres Amtes. Eine Hebebühne bringt sie zu den «Jochen» - den Stahlelementen, an denen die Fahrleitungen montiert sind. Unterhalb der Bühne bereiten zwei weitere Arbeiter die Fahrdrähte vor.

Nicht nur schnell, sondern auch hochpräzise

Die Arbeit muss wegen des kurzen Zeitfensters nicht nur schnell erfolgen, sondern auch wahnsinnig präzise, wie Teilprojektleiter Kilchmann erklärt:

«Der Fahrdraht muss in einem exakten Zick-Zack aufgehängt sein, damit sich die Schleifstücke der Stromabnehmer auf den Zügen gleichmässig abnutzen und sich keine Rillen bilden.»

Zudem müsse der Fahrdraht auf der exakt richtigen Höhe hängen, damit das Zusammenspiel zwischen Stromabnehmer und Fahrdraht bei jeder Geschwindigkeit, jedem Zugtyp sowie jedem Wind und Wetter und jeder Temperatur funktioniere. «Beachtet werden muss hierbei nämlich auch, dass sich der Draht im Sommer wegen der Hitze ausdehnt und im Winter wegen der Kälte zusammenzieht.»

Bis ein Fahrleitungsspezialist seine Arbeit vollständig beherrscht, braucht es lange. «Rund 10 6 Jahre dauert es, bis Fahrleitungsmonteure ihren Beruf selbständig ausüben können. Bei den Führern der Baustellenwaggons fahrzeuge dauert es alleine acht Monate, bis sie in der Lage sind, das Fahrzeug zu fahren - ganz zu Schweigen von der Bedienung der Hebebühne und aller anderen Elemente», sagt Poleschner voller Bewunderung für seine Kollegen, und betont:

«Es ist schwierig, Leute für diesen Beruf zu begeistern. Schliesslich arbeiten sie vorwiegend nachts am Wochenende - also genau dann, wenn die meisten Leute im Ausgang sind.»

Es sei zunehmend schwieriger, Leute für diesen anspruchsvollen Beruf zu begeistern. Doch der Aufwand lohne sich, ist Poleschner überzeugt, denn «Der S-Bahn-Viertelstundentakt zwischen Basel und Liestal wird die Region Basel nach vorne bringen.»