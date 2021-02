VIP-Botschafterin Sascha Nikitin verlässt die Art Basel Ein Vierteljahrhundert lang hat sie den Weg von einer aufstrebenden Kunstmesse zum weltweit führenden Kunstmarkt-Event mitgeprägt: Jetzt hört die VIP-Repräsentantin der ersten Stunde auf. Dominique Spirgi 05.02.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Sascha Nikitin hat die Art Basel seit Beginn begleitet. Bild: Nicole Nars-Zimmer

Herzlichkeit und Aufmerksamkeit als Gastgeberin waren die Basis ihrer Tätigkeit als VIP-Beauftragte bei der Art Basel – und sie sind es auch nach ihrem Abgang geblieben: Sascha Nikitin empfängt den Journalisten, als wäre er eine Very Important Person. Die Kunstwerke in der schönen Wohnung am Rhein, die sie zusammen mit ihrem Ehemann bewohnt, geben dabei den überaus passenden Rahmen für den Rückblick auf eine Karriere ab, die sie durch die glamouröse und aufregende Welt des Kunsthandels geführt hat.

Ein weiterer Grundstein ihrer Tätigkeit war Diskretion. Gerne würde man als Journalist das Füllhorn des Promi-Klatsches ausschütten, was Sascha Nikitin aber nicht zulassen kann. So bleiben hier die Geschichten aus der Welt der Schönen und Reichen, der grossen Sammlerinnen und Sammler, Künstlerinnen und Künstler, Galeristinnen und Galeristen sowie Museumsleute anonymisiert.

«Es waren viele wunderbare Begegnungen, aus denen auch Freundschaften entstanden sind»

Nun eine Geschichte sei hier doch erwähnt, weil sie längst bekannt ist: Eine Stunde lang führte sie einst Hollywoodstar Brad Pitt durch die Messehallen. Zuvor hatte sie am Euroairport einen Landeplatz für den Helikopter organisieren müssen, dazu ein Zimmer im Luxushotel (selbst für sie kein leichtes Unterfangen während der Art, wie sie sagt) – das dann gar nicht genutzt wurde. Pitt, der samt seiner Entourage an Bodyguards durch einen Hintereingang in die Messehallen geführt wurde, hat sie als angenehmen, kunstaffinen Menschen in Erinnerung.

Nikitin hat in ihrer Karriere unzählige VIPs empfangen und kennen gelernt. Natürlich waren da auch weniger angenehme Momente mit dabei. «Es gehörte zu den grossen Herausforderungen, aufgebrachte Kundinnen und Kunden zu beruhigen», sagt sie. Viel mehr in Erinnerung geblieben seien ihr aber die Kontakte mit sympathischen und offenen Menschen – in Basel, Miami und Hongkong. «Es waren viele wunderbare Begegnungen, aus denen auch Freundschaften entstanden sind.» Nennen will und kann sie die Art-Mitgründer Trudl Bruckner und Ernst Beyeler, aber auch berühmte Künstlerpersönlichkeiten wie Robert Rauschenberg.

Karriere einer Quereinsteigerin

Nikitins Werdegang bei der Messe ist die Karriere einer Quereinsteigerin. Angefangen hatte alles Mitte der 1970er-Jahre.

«Ich kam von Bratislava zu meinem damaligen Ehemann nach Riehen und war als Hausfrau und Mutter unseres ersten Kindes viel allein zu Hause»,

sagt sie. Das war neu und ungewohnt für sie. In der damaligen Tschechoslowakei, wo sie 1952 zur Welt gekommen war, die Schulen besucht und ein Studium in Deutsch und Französisch abgeschlossen hatte, waren selbstverständlich auch Mütter berufstätig.

Lange blieb Nikitin aber nicht untätig. Bereits 1976 arbeitete sie temporär bei der damaligen Schweizer Mustermesse, als Hostess und Dolmetscherin. «So kam ich mit Frauen in meinem Alter in Kontakt» – und mit der Art, die damals noch nicht die internationale Grossinstitution von heute war. 1996 fragte sie der damalige Messedirektor Lorenzo Rudolf um eine feste Mitarbeit an. Und sie stürzte sich ins Abenteuer, unter anderem zusammen mit dem damaligen Kommunikationschef und späteren Messedirektor Sam Keller, die Art Basel zum führenden Event auf ihrem Gebiet auszubauen.

Sascha Nikitin: «Es waren viele wunderbare Begegnungen.» Bild: Nicole Nars-Zimmer

«Wir waren damals lediglich eine Hand voll Menschen, die die ganze Messe stemmen mussten», erinnert sie sich.

«Wir waren drei Frauen, die für das Sponsoring, den VIP-Bereich, die Betreuung der Galeristen, den Standbau und vieles mehr zuständig waren»,

sagt sie. «Vieles musste ich selber zurechtlegen und erarbeiten.». Heute sind 27 Mitarbeiterinnen alleine für den weltumspannenden VIP-Bereich zuständig.

Zu einer von Sascha Nikitins ersten Herausforderungen gehörte der Ausbau der damals noch kleinen VIP-Datenbank – unter anderem mit den Repräsentanten der wichtigen Kunstmuseen und Privatsammlungen. Das war mit viel aufwendiger Recherchearbeit verbunden. «Vieles lief damals noch über Fax und analoge Handarbeit», sagt sie.

Dabei spannte sie zuweilen auch ihre Familie mit ein. Ihr ältester Sohn Alex war während seines Studiums als Limousinen-Chauffeur im Einsatz und sein jüngerer Bruder Boris Nikitin – heute ein gefeierter Theatermann, Autor und Veranstalter – half beim handschriftlichen Ausfüllen von VIP-Flugtickets für einen Shuttle-Dienst der Crossair zwischen den grossen Kunstevents Art Basel, Biennale in Venedig und Documenta in Kassel mit. Die Tochter Natalie hat VIP-Gruppen von Basel nach Miami begleitet und dort betreut. Und sie legt letztlich Wert auf die Feststellung: «Mein Ehemann war mir mit seiner Geduld und Beistand stets eine grosse Stütze.»

«Unerschütterliche Botschafterin» der Art

Sascha Niktin war nach ihrer eigentlichen Pensionierung vor fünf Jahren zuletzt als «VIP Representative Switzerland» tätig. Zuvor war sie als «unerschütterliche Botschafterin der Art Basel» massgeblich an vielen «Meilensteinen» der Entwicklung der Kunstmesse beteiligt, wie Messedirektor Marc Spiegler in einer Mitteilung an die VIPs schrieb. Dazu gehörten unter anderem die Expansionsschritte nach Miami Beach (2002) und Hongkong (2013). Aber auch die neue Aufteilung des VIP-Bereichs in die drei Kategorien «First Choice»-, «Preview»- und Vernissage-Gäste.

Auf die Frage, was Letzteres für Reaktionen nach sich gezogen hat, gibt sich Nikitin zurückhaltend.

«Eine Datenbank ist stets eine heikle Angelegenheit, aber um eine strenge Auswahl kommt man letztlich nicht herum.»

Gerne spricht sie aber über Netzwerk-Aktionen und -Aktivitäten, die hinter den Kulissen eingefädelt wurden: etwa über VIP-Events bei herausragenden Privatsammlern. «Das zu organisieren, war in Miami einfacher als hier in Basel. Die Amerikaner zeigen gerne, was sie haben», sagt sie. Aber auch in Basel und Zürich hätten inzwischen mehrere Sammler ihre Zurückhaltung abgelegt, was bei den Gästen aus dem Ausland sehr gut angekommen sei.

«Aber für Wehmut blieb uns keine Zeit»

Solche direkten Begegnungen waren in ihrem letzten Jahr bei der Art Basel wegen der Coronapandemie nicht mehr möglich. Natürlich habe sie das vermisst, sagt sie. «Aber für Wehmut blieb uns keine Zeit, wir mussten uns auf die digitalen Angebote wie Online-Viewing-Rooms oder Walktroughs konzentrieren», sagt Nikitin. Als positiv denkender Mensch gibt sie sich aber dankbar, dass sie Einblick in diese spannende digitale Welt habe erhalten können.

Aber natürlich hoffe sie, Kunst und Kultur bald wieder in direkten Begegnungen geniessen zu können. «Ich liebe das Theater und hoffe, mit meinen zehn Enkelkindern – es sind neun Buben und ein Mädchen – schon bald ins Theater und ins Museum gehen zu können.»