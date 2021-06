Neuer Coronaimpfstoff: Basler Forscher vor Durchbruch

Virologie Neuer Corona-Impfstoff soll länger wirken: Basler Forschende stehen kurz vor dem Durchbruch Thomas Klimkait forscht im Auftrag des Basler Start-ups Rocket Vax mit seinem Team an der Universität Basel an einem neuartigen Corona-Impfstoff. Dieser könnte massiv zur Pandemiebekämpfung beitragen.

Nora Bader 16.06.2021, 17.25 Uhr

Thomas Klimkait forscht mit seinem Team an der Universität Basel an einem neuartigen Impfstoff gegen das Coronavirus. In der Hand hält er eine Trägerplatte mit lila gefärbten infizierten Zellen zur Forschung der Virusneutralisation. Kenneth Nars

Basel könnte bald etwas haben, was die ganze Welt will: Einen neuartigen Corona-Impfstoff, der länger und besser schützt – also auch vor verschiedensten Virusmutanten. Entsprechend gross sind Druck und Verantwortung, die auf Professor Thomas Klimkait lasten. Der 64-Jährige ist Virologe an der Universität Basel und Projektleiter der präklinischen Entwicklung im Projekt mit Rocket Vax.

Im Auftrag dieses Basler Start-up-Unternehmens forscht Klimkait mit einem Team von Postdocs und Laborantinnen – in Kooperation mit dem Unispital Basel, der Universität Basel und dem Schweizerische Tropen- und Public Health-Institut. Die Forschungsgruppe hat an der Universität Zugang zu einem Biosicherheitslabor der zweithöchsten Stufe (BSL-3). Und Klimkait hatte in weiser Voraussicht bereits früh einen Antrag ans Bundesamt für Gesundheit (BAG) gestellt, um mit Corona arbeiten zu dürfen. Denn um das Virus zu verändern, braucht es die Zustimmung des Bundes.

Bald wird an Mäusen getestet

Er rechne sich sehr gute Chancen für den neuartigen Impfstoff aus, so Klimkait. Bald wird der Impfstoff an Labormäusen getestet. Bis zur Stunde der Wahrheit dauert es noch ein paar Wochen. Dann liegen die Ergebnisse vor. Für die Entwicklung kollaboriert die Basler Forschungsgruppe auch mit Firmen, die grössere Mengen herstellen können und die erforderlichen Qualitätskontrollen übernehmen.

Rocket Vax wurde 2020 gegründet und legt sich mit den ganz Grossen an. Es ist ein Tochterunternehmen von Swiss Rockets, das seinerseits seit 2018 im Branchenregister eingetragen und an der Basler Rittergasse ansässig ist. CEO und Gründer Vladimir Cmiljanovic (41) ist ehemaliger Handballspieler beim RTV Basel und war einst Student bei Thomas Klimkait und später unter anderem in der Onkologie an der Universität Basel und am Unispital tätig. «Cmiljanovic kam letztes Jahr auf mich zu, weil ich begonnen habe, mich neben meinem Hauptgebiet HIV mit Corona zu beschäftigen», erklärt Klimkait.

Die Vision Cmiljanovics: Ein Vakzin zu erstellen, das kompletter ist als alles, was es in der Pipeline gab.

Denn: Als die Forschung dafür letzten Sommer in Basel begann, war noch kein Impfstoff für die Schweiz zugelassen.

«Rezept» soll an andere Regierungen weitergegeben werden

Klimkait verfügt über 30 Jahre Forschungserfahrung mit Viren, zuvor war er acht Jahre in der Medikamentenentwicklung für die Pharma tätig. «Mit dem Druck, der gerade auch vom Auftraggeber kommt, kann ich umgehen, ich schlafe gut», sagt Klimkait. Auch wenn er aktuell nie unter 60 Stunden pro Woche arbeite und gefühlt 50 Meetings in dieser Zeit habe. Ausgleich findet er auf dem Weg mit dem Velo von Lörrach nach Basel ins Labor oder am Wochenende mit seiner Frau, oder bei Besuchen der drei erwachsenen Kinder und fünf Grosskinder. Und es gab bereits gute Gelegenheiten, abends einmal eine Flasche Sekt zu köpfen im virtuellen Familientreff: «Wenn wir einen wichtigen Schritt weiter gekommen sind im Kampf gegen das Virus», so Klimkait.

Wenn alles klappt, soll das «Rezept» an andere Regierungen abgegeben werden können und in verschiedenen Stätten in anderen Ländern – gerade auch in der Dritten Welt - der Impfstoff unter Aufsicht produziert werden.

«Wir können unmöglich von der Schweiz aus acht Milliarden Menschen versorgen»,

sagt Klimkait. Grosse Konzerne in Basel stehen derzeit noch nicht zur Verfügung. Dennoch hofft Klimkait, dass irgendwann in Basel ausgebaut werden kann. «Idealerweise würden unter anderem Roche und Novartis irgendwann beide den Impfstoff produzieren, was für die Wirtschaftsregion Basel von grossem Interessse wäre», findet Cmiljanovic.

Es laufen Gespräche mit der Baselbieter Regierung

Im Verwaltungsrat von Rocket Vax sitzt unter anderem Christoph Brutschin (SP), bis vor Kurzem Regierungsrat und Wirtschaftsdirektor des Kantons Basel-Stadt. Am Dienstag hat der aktuell amtierende Basler Regierungsrat nun eine Million Franken für die Entwicklung des neuen Impfstoffs gesprochen. Dort finden die Forscher auch Berater. In beratender Funktion an Bord ist zudem unter anderem der Epidemiologe Marcel Tanner, bis vor kurzem Mitglied der Corona-Taskforce des Bundes.

Know-how und Startkapital, auch in Form von 1,2 Millionen Franken von Innosuisse sind also vorhanden. «Bis das Vakzin aber in kleinen Fläschchen erhältlich ist, brauchen wir noch viele weitere Millionen Franken», betont Klimkait. An Bord sind mittlerweile gemäss Cmiljanovic diverse private Investoren. Und: Gespräche laufen derzeit auch mit der Baselbieter Regierung für weitere Unterstützung.

In einem sind sich alle einig. Scheitern ist keine Option. So hat Thomas Klimkait seine Pension um zwei Jahre hinausgeschoben, um ein Lebenswerk an der Universität abschliessen und sein Wissen weitergeben zu können.