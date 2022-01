Riehener Gemeinderäte streiten um Finanzen

Vor Gemeinderatswahlen «Glücksspiel» und «Falschaussagen»: Streit um Riehener Finanzen Mitte-links und Bürgerliche streiten zum finanziellen Zustand der Gemeinde. EVP-Gemeinderätin Christine Kaufmann ist überzeugt davon, dass Riehen ein strukturelles Defizit hat. Dies kann Finanzchef Daniel Albietz nicht auf sich sitzen lassen. Tobias Gfeller 18.01.2022, 05.00 Uhr

Es brodelt hinter den Kulissen des Gemeindehauses Riehen. Mitte-links befürchtet ein Verlust an Autonomie, falls Gemeinde- und Einwohnerrat weiter so wirtschaften. Kenneth Nars / BLZ

Da hat Christine Kaufmann, Gemeinderätin und Kandidatin für das Gemeindepräsidium für die EVP, einen wunden Punkt getroffen: Sie sagte kürzlich an der Medienkonferenz der Mitte-links-Allianz aus EVP, SP und Grüne, dass Riehen ein Verlust an Autonomie drohe, falls Gemeinderat und Einwohnerrat weiterhin so wirtschaften. Riehen habe ein strukturelles Defizit, stecke in einem Investitionsstau und es sei vom bürgerlich dominierten Gemeinderat und Einwohnerrat kein Plan erkennbar, wie aus dieser Lage wieder herausgefunden werden kann.

Christine Kaufmann (EVP). Kenneth Nars

Guido Vogel, Gemeinderat und Präsidiumskandidat der SP, stimmte zu und warnte davor, dass Riehen geschwächt in künftige Verhandlungen mit dem Kanton über den Finanzausgleich und die Aufgabenverteilung gehen würde.

Die Reaktion der bürgerlichen Seite folgte prompt und fiel harsch aus. Wahlkampfleiter Patrick Huber (Die Mitte) wirft EVP, SP und Grünen und vor allem Christine Kaufmann «Falschaussagen» vor und legt dafür die Finanzergebnisse der Gemeinde von 2003 bis 2020 vor. Darin ist zu erkennen, dass Riehen bis und mit 2009 jährlich rote Zahlen schrieb. Aber seit 2010, also seit die Bürgerlichen im Gemeinderat eine Mehrheit haben, stets Überschüsse erzielt.

Damit wirbt auch Finanzchef Daniel Albietz für seine Kandidatur fürs Präsidium und präzisiert:

«Aktuell befinden wir uns nicht in einem strukturellen Defizit. Falls sich die jetzige Situation aber verfestigen würde und die Defizite wirklich struktureller Natur werden, müssten wir natürlich reagieren.»

Albietz ist nach wie vor überzeugt, dass die Steuersenkungen – es wurden in den letzten gut fünf Jahren die Einkommens- und Vermögenssteuerfüsse gesenkt – richtig waren, weil die jahrelangen Überschüsse gezeigt hätten, dass die Gemeinde zu viel einnimmt.

Investitionsstau: Ja oder nein?

Daniel Albietz (Die Mitte) Nicole Nars-Zimmer

Wie Albietz selber sagt, will er sich an die Fakten halten, und schickt die Analysen von Mitte-links «ins Reich der Fantasien». Zwei oder drei Jahre mit Defiziten könnte Riehen locker verkraften. Die Finanzlage sei stabil und es sei überhaupt nicht der Fall, dass Riehen für kommende Verhandlungen mit dem Kanton in eine schlechte Position rutscht oder sogar an Autonomie einbüsst.

Die bürgerliche Finanzpolitik mit dem steten Hoffen auf Sondereffekte gleiche einem Glücksspiel, kritisiert hingegen Christine Kaufmann. Für sie ist das strukturelle Defizit längst da und die jahrelangen Überschüsse seien Folge der guten Politik der Vorgängerinnen und Vorgänger der aktuellen bürgerlichen Mehrheit. Sie kritisiert, dass die Bürgerlichen die Steuern ohne konkreten Plan gesenkt hätten und stets linear sparen, ohne klar zu sagen, wo sie Leistungen abbauen möchten. Gerade beim Schulwesen hinke Riehen bei den Investitionen hinterher.

Auch Guido Vogel sieht Riehen beim Schulraum im Hintertreffen:

«Wir stellen einen Container nach dem anderen auf, weil wir zu wenig Schulraum haben. Die Bürgerlichen wirtschaften nach dem Prinzip Hoffnung. Diese Strategie wird langfristig zum Problem.»

Albietz räumt denn auch ein, dass zuletzt weniger investiert wurde als geplant. Von einem Investitionsstau möchte er aber nicht sprechen, lieber von einem Rückstand, da die Verwaltung in ihrem Planungsvolumen begrenzt sei. Für ihn ist die Kritik von SP und EVP «viel heisse Luft». Sonderfaktoren seien kein Glück, sondern kämen regelmässig vor, seien aber nicht budgetierbar. Und gespart wurde auch gezielt in einzelnen Bereichen und nicht linear, entgegnet Albietz. «Kein Leistungsauftrag war in den vergangenen Jahren tiefer budgetiert als sein Vorgänger. Das ist ein Fakt.»

GLP-Kandidat sieht Wahrheit in der Mitte

Zwischen den zerstrittenen Blöcken steht David Moor, der Präsidiumskandidat der Grünliberalen. «Die Wahrheit liegt wie immer in der Mitte. Riehen kann sich die projektierten Defizite in den kommenden vier Jahren leisten. Aber wir müssen schauen, dass wir strukturell nicht in eine Schieflage geraten.» Der Einwohnerrat, der die Ausgaben spricht, müsse genau hinschauen, gerade bei neuen Ausgaben, findet Moor. Den Begriff «Investitionsstau» erachtet der GLP-Kandidat als «plakativ» und findet auch, dass zwei bis drei Jahre negative Abschlüsse verkraftbar sind.