Nach 2G+-Entscheid: Schwierige Situation für Cliquen und Guggen

Vorfasnacht Nach Bundesratsentscheid: Die 2G+-Regel macht den Cliquen und Guggen zu schaffen Viele Fasnachtsformationen aus der Region sind verstummt. Wegen der Testpflicht legen sie die Aktivitäten auf Eis. 21.12.2021, 05.00 Uhr

Fasnächtler warten sehnlichst darauf, wieder an einem Umzug teilzunehmen – wie einst hier in Sissach. Kenneth Nars

Mitgliedern einer Gugge oder Clique blutet in diesen Tagen das Fasnachtsherz. Kaum etwas spricht derzeit dafür, dass in wenigen Wochen eine Fasnacht stattfinden kann. Seit gestern erschweren zudem die verstärkten Coronamassnahmen des Bundesrats den Aktiven das Leben. Um Blasmusik auszuüben, gilt 2G+, was bedeutet, dass es nicht reicht, geimpft oder genesen zu sein. Personen, die musizieren möchten, müssen sich auch frisch testen lassen. Da ein Testzertifikat nötig ist, genügt ein kurz vor der Probe zu Hause gemachter Selbsttest nicht.

Musikanten müssten sich vor jeder Probe testen lassen

Für viele Formationen aus der Region ist diese Hürde zu hoch. Mehrere angefragte Guggen und Cliquen aus beiden Basel und dem Schwarzbubenland erklären, ihre Proben auf Eis gelegt zu haben. «Wir möchten nicht von unseren Mitgliedern verlangen, sich nach einem langen Arbeitstag testen zu lassen, damit wir proben können. Das wäre zu viel verlangt», sagt Timon Kaufmann, Präsident der Nuggisuuger Arisdorf. Die Guggenmusik habe sich deshalb entschieden, die jeweils zweimal wöchentlich stattfindenden Proben abzusagen. Fakultative Proben im kleineren Kreis seien natürlich weiterhin möglich. Ein Grossteil der Mitglieder sei entweder geimpft oder genesen. «Wäre nur 2G eingeführt worden, hätten wir proben können. Aber so ist es sehr schwierig.» Da helfe es auch wenig, dass Personen, deren vollständige Impfung, Auffrischimpfung oder Genesung nicht länger als vier Monate zurückliegt, von der Testpflicht ausgenommen sind.

Die härteren Massnahmen des Bundesrats gelten vorerst bis zum 24. Januar. Bis dann bleiben auch die Instrumente der Meltinger Bohneschränzer stumm. Die Guggenmusik aus dem Thierstein hat nach einer Umfrage unter den Mitgliedern bereits Anfang Dezember beschlossen, die Aktivitäten vorläufig einzustellen. «Die Mehrheit hat sich für einen Probestopp ausgesprochen», sagt Präsident Joel Huber. Da einige Mitglieder nicht geimpft oder genesen seien, habe man diese nicht ausschliessen wollen und entschieden, ganz auf die Proben zu verzichten. «Wir wollten nicht, dass es in der Gugge zu einer Spaltung kommt.» Um dennoch weiterhin musizieren zu können, überlege man sich, die Proben in den kommenden Wochen nach draussen zu verlegen.

Auch in Basel bleiben die Schotten dicht

Ab dem 15. Januar dürfen auch die stadtbaslerischen Cliquen und Guggen ihre Übungsstunden nach draussen verschieben. Während sieben Wochen vor der Fasnacht sind die Langen Erlen für Marschübungen angedacht, eine Erweiterung auf weitere Standorte ist laut dem Basler Justiz- und Sicherheitsdepartement nicht geplant.

Die 2G+-Regelung stellt die Cliquen vor Probleme. «Wir haben bereits vor zwei Wochen mit den Übungsstunden aufgehört», sagt der Co-Instruktor des Dupf-Club-Basel, Jörg Mosimann. Unter diesen Voraussetzungen mache es für die Clique momentan keinen Sinn, den Unterricht weiterzuführen. Vor allem auch mit der Ungewissheit, ob überhaupt eine Fasnacht im nächsten Jahr stattfinden wird. «Da haben wir bei uns ein gespaltenes Lager», sagt Mosimann. Bei den einen herrsche noch ein gewisser Zweckoptimismus, bei anderen sei die Ernüchterung bereits eingetreten.

Deshalb sei der Entscheid, ob man die Übungseinheiten wieder aufnimmt, auf die ersten beiden Januarwochen vertagt worden. «Wir schieben dies bewusst vor uns hin bis ins nächste Jahr. Dies mit der Hoffnung, dass wir bis dann endlich wissen, ob die Fasnacht 2022 auch stattfinden wird.» Je nach dem sei es eine Überlegung wert, vermehrt auf Marschübungen in den Langen Erlen zu setzen. Doch wenn die Fasnacht nicht stattfinden wird, wäre dies laut Mosimann vergebene Liebesmüh: «Wir üben ja mit dem Ziel, dass es an der Fasnacht gut tönt. Wenn es aber keine Fasnacht gibt, sehe ich auch den Mehrwert der Marschübungen nicht.»

Besonders schmerzt Mosimann der Zeitpunkt der Einführung: «Wir hatten gerade so viel Drive, es hat richtig gut getönt und die Stunden waren wieder gut besucht.» Es habe wieder richtig Spass gemacht.

Ähnlich tönt es auch bei den Verschnuuffer, die bereits zu Beginn des Monats aufgehört haben. Auch sie warten die ersten Januarwochen ab. «Was wir sicher durchführen werden, ist die Blaggedde-Ussgoob am 8. Januar», sagt Obmann Tobias Leimbacher. Aus Gesprächen mit anderen Obleuten sei hervorgegangen, dass eine Unsicherheit herrscht. «Merkbar ist aber, dass die Cliquen, die einen Auftritt am Drummeli haben, den Wunsch nach Übungsstunden fest verspüren.»

Bleiben anderswo die Fasnächtlerinnen und Fasnächtler zu Hause, treffen sich die Mitglieder der Furzgugge aus Reinach weiterhin einmal wöchentlich zur Probe. Präsidentin Tamara Senn sagt: «Wir halten uns an 2G+ und kontrollieren dies vor jeder Probe.» Das sei zwar ein enormer Aufwand, den die Gugge jedoch auf sich nehme.

Die Anstrengungen der Guggenmusik aus dem Unterbaselbiet haben auch einen Grund: Anfang Januar führt die Furzgugge Rynach nach dem Ausfall in diesem Jahr wieder ihr zweitägiges Fasnachtsfestival in der Reinacher Weiermatthalle durch. Auch dort gilt 2G+, wobei sich vor Ort eine Teststation befinden wird. «In einem Jahr, in dem wenige Fasnachtsveranstaltungen stattfinden werden, möchten wir vielen damit einen schönen Abend ermöglichen.»

