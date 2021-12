Vorfasnachtsveranstaltung Das Pfyfferli kehrt auf die Bühne zurück: Es wird gesellschaftlich, politisch und fasnächtlich Das Organisationskomitee äussert sich am Donnerstag gegenüber den Medien zu den Plänen für das geplante Pfyfferli 2022. Es soll einen Vorgeschmack liefern auf die Basler Fasnacht. Lea Meister Jetzt kommentieren 09.12.2021, 12.00 Uhr

Das Pfyfferli 2022 wird wieder auf die Bühne zurückkehren. zVg

Nachdem das Pfyfferli 2021 digital durchgeführt werden musste, kommt es 2022 zurück auf die Bühne. «Wir freuen uns wie verrückt auf’s Publikum – und auf stimmungsvolle gemeinsame Vorfasnachts-Abende bei uns am Spalenberg», so das Organisationskomitee des Pfyfferlis in der Medienmitteilung vom Donnerstag.