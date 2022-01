Kinder-Vorfasnacht: Gesundheitsdepartement fordert 2G-Plus

Vorfasnachtsveranstaltungen Wegen 2G-plus-Regelung: Basler Gesundheitsdepartement bremst Kinder-Vorfasnacht aus Für die Kinder-Vorfasnachtsveranstaltung «Laaferi» wurde vom Basler Gesundheitsdepartement die 2G-plus-Regelung auferlegt, weswegen dieses verschoben werden musste. Dem «Offiziellen» und dem «Kinder-Charivari» droht nun dasselbe Schicksal. Maximilian Karl Fankhauser Jetzt kommentieren 06.01.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ob am «Offizielle» 2022 auch gejubelt wird, liegt noch in den Sternen. Roland Schmid

Nachdem die Fasnachts-Vorfreude bei allen Beteiligten immens war, folgen nun die ersten Dämpfer. Nachdem das «Laaferi» am Dienstag seine Verschiebung bekanntgab, strich die Kleinbasler Vorfasnachtsveranstaltung «Mimösli» am Mittwoch gar ganz die Segel.

So vermeldete das Häbse-Theater, unter den momentanen Umständen könne es eine Durchführung des «Mimösli»-Jubiläums weder für Publikum noch Mitwirkende verantworten. Auch die musikalische Qualität könne nach etlichen Absagen nicht mehr gewährleistet werden. «Aus diesen Gründen müssen wir sehr schweren Herzens auch auf die diesjährige Ausgabe des ‹Mimösli› verzichten», heisst es abschliessend wehmütig in der Mitteilung.

Eine Vorgabe, die kaum erfüllt werden kann

Somit ist dies die erste Absage einer Erwachsenen-Vorfasnachtsveranstaltung 2022. Dass am Dienstag bereits die erste Vorfasnachtsveranstaltung für Kinder verschoben werden musste, liegt laut Anne Tschudin, Sprecherin des Gesundheitsdepartements (GD), an den hohen Ansteckungszahlen bei Kindern in Bezug auf die Verbreitung der Omikron-Variante. «Im Sinne einer Einzelfallbetrachtung wurde für das ‹Laaferi› die 2G-plus-Regel erlassen», sagt sie.

Das heisst, die Kinder auf der Bühne oder im Publikum der Veranstaltung müssten doppelt geimpft oder genesen sowie negativ getestet sein. Eine Vorgabe, die kaum erfüllt werden kann: Kinder ab zwölf Jahren können sich zwar seit vergangenem Juni impfen lassen. Für die Kleineren unter fünf Jahren ist eine Impfung aber erst seit gestern Mittwoch möglich.

Steigende Fallzahlen bei Kindern als wichtiger Umstand

Weiter erklärt Tschudin im Namen des Kantons, die Anzahl der teilnehmenden Kinder und die weiterhin steigenden Fallzahlen in dieser Altersklasse seien gewichtige Punkte für die Entscheidung gewesen. «Diese Massnahmen haben wir in mehreren Besprechungen mit den Organisatoren im Detail erklärt.»

«Generell findet bei sämtlichen Veranstaltungen jeweils eine Einzelfallbetrachtung statt», sagt Tschudin. Hierbei würde die Art der Veranstaltung, die Anzahl teilnehmender Kinder, Jugendlicher und Erwachsener und die Lokalität betrachtet werden. Zusätzlich könnten aufgrund der epidemiologischen Lage ergänzende Massnahmen erlassen werden. Es stehen also momentan vor allem Veranstaltungen von und für Kinder im Fokus.

Vieles hängt von Bundesratsentscheid ab

Eine davon ist das «Offizielle Bryysdrummle und -pfyffe». «Beim ‹Offiziellen› sind wir in engem Kontakt mit den organisierenden Cliquen und werden demnächst das Schutzkonzept finalisieren», sagt Tschudin. Christoph Wesp vom «Offizielle»-OK meint: «Wir treffen uns am Freitag zur Vorstandssitzung und dann wird entschieden, was passiert.»

Beim «Kinder-Charivari» wartet das GD momentan noch auf die Veranstaltungs-Anmeldung und das Schutzkonzept. Michael Uebelhart, Obmann der Veranstaltung, ist ob der Durchführung etwas zwiegespalten. «Es hängt viel davon ab, was der Bundesrat am 24. Januar entscheiden wird», sagt er. Für die Proben vor Weihnachten sei man in engem Kontakt mit dem GD gewesen. «Uns wurde gesagt, dass wir mit einer 3G-Regelung proben müssen. Das hat mit einer Ausnahme gut geklappt.»

Wenn nun für die Aufführung die 2G-plus-Regelung für alle über 16 Jahren zum Greifen käme, könnte dies trotzdem noch funktionieren. «Tests könnten wir wohl organisieren», sagt Uebelhart. Ende dieser Woche sei noch eine Vorstandssitzung, danach würde man mehr wissen. «Momentan gehen wir aber noch von einer Durchführung aus.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen