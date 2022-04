Frankreich wählt Le Pen ist Macron auf den Fersen: Rechtsaussen-Kandidatin schafft Einzug in die Stichwahl

Laut Hochrechnungen liegt Emmanuel Macron in der ersten Runde der französischen Präsidentschaftswahl mit 28,1 Prozent vor der zweitplatzierten Marine Le Pen mit 23,3 Prozent. Damit duellieren sich die beiden Kandidaten am 24. April in einer Stichwahl um die Präsidentschaft Frankreichs.