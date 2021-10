Wahlen 2023 Eric Nussbaumer will's nochmals wissen Der Amtsälteste Baselbieter Nationalrat wird sich auch 2023 wieder aufstellen lassen – aber wohl nicht für eine ganze Legislatur. Benjamin Rosch Jetzt kommentieren 16.10.2021, 05.00 Uhr

Eric Nussbaumer, SP-BL: Die Aussenpolitik ist sein Steckenpferd. Anthony Anex / KEYSTONE

Herr Nussbaumer, Sie sind seit 2007 Baselbieter Nationalrat und damit der Amtsälteste. Werden Sie in zwei Jahren nochmals zur Wahl antreten?

Eric Nussbaumer: Im Moment plane ich das, ja. Ich bin auf meine Partei zugegangen und seither im Gespräch. Nach 16 Jahren im Amt hätte ich mir vorstellen können, dass meine Partei einen Wechsel wünscht. Dem ist aber offenbar nicht so, was mich freut.

Ihre Partei hat signalisiert, dass Sie weitermachen sollen?

Ja, das hat mir das Parteipräsidium mitgeteilt. Das letzte Wort hat die Delegiertenversammlung. Dort braucht es neu eine Zweidrittel-Mehrheit für Personen, die so lange im Amt sind. Das finde ich auch in Ordnung. Es braucht den Rückhalt der Partei.

Stünde niemand sonst bereit?

Natürlich gibt es Leute, die bereitstünden, um nachzurücken. Mirjam Locher beispielsweise wird wohl wieder antreten. Aber ich sage immer: Nationalrat zu werden, bedeutet einen Jobwechsel. Es ist ein Amt, das 60 bis 70 Prozent Arbeitszeit in Anspruch nimmt. Das muss auch in die persönliche Lebensplanung passen. Ich muss auch nicht die volle Legislatur absolvieren, aber ich leiste gerne weiterhin meinen Beitrag.

Was ist mit Ronja Jansen? Sie ist immerhin nationale Juso-Präsidentin. Stehen Sie als weisser Mann nicht einer jungen Frau vor der Sonne?

Ronja Jansen ist eine super Politikerin, aber eine Wahl verläuft nach einem normalen Wettbewerb. Auf der Parteiliste zählt am Schluss das beste Resultat. Aber zuerst geht es darum, dass wir alle miteinander ein gutes und starkes Ergebnis für die Sozialdemokratische Partei erreichen. Wir wollen eine stärkere SP.

Was nehmen Sie sich für Ihre letzte Legislatur vor?

Ich bin im Moment vor allem in der Aussenpolitik beheimatet, wo das Europadossier eine schreckliche Entwicklung genommen hat. Es ist wichtig, hier aus linker Perspektive einen Beitrag für eine verlässliche «Schweiz in Europa» zu leisten. Das schafft Arbeitsplätze und Zukunftsperspektive. Spätestens 2024 oder 2025 braucht die Schweiz eine europapolitische Entscheidung. In der Energiepolitik stehen aktuell keine ganz grossen Projekte an, das CO 2 -Gesetz wurde leider an der Urne versenkt. Wichtig ist darum für einen wirksamen Klimaschutz der weitere Ausbau und die weitere Förderung der erneuerbaren Energien. Da muss noch mehr gehen.