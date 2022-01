Überraschende Kandidaten bei den Riehener Parlamentswahlen

Wahlen Riehen Ehemänner, ein bekannter Architekt und längst Zurückgetretene Die Parteilisten für die Einwohnerratswahlen in Riehen zeigen, wie versucht wird, mit bekannten Namen ausserhalb der Politik Stimmen zu holen. Tobias Gfeller 01.01.2022, 05.06 Uhr

Am 6. Februar wird in Riehen der Gemeinde- und der Einwohnerrat gewählt. Kenneth Nars

Am vergangenen Mittwoch wurden im Basler Kantonsblatt die Listen mit den Kandidierenden für die Riehener Einwohnerratswahlen veröffentlicht. Ein Blick über die bekannten Politköpfe hinaus zeigt, dass die Parteien wiederum bemüht waren, bekannte Persönlichkeiten aus Kultur, Wirtschaft und dem Dorfleben aufzustellen. Weil auch Namen immer wichtig sind, kann es auch mal der Ehemann einer Nationalrätin sein, wie die Grünliberalen mit Florian Christ, dem Partner von Katja Christ, beweisen.

Bei der FDP fällt der Name von Christoph Holenstein-Tassopoulos auf. Der 51-jährige Orthopäde ist Regionalpräsident der Orthopäden Nordwestschweiz und Präsident der Belegärzte beider Basel. Ein bekannter Name auf der LDP-Liste ist Michael Willi. Er ist weltweiter Kommunikationschef von Novartis und Verwaltungsratspräsident der Theatergenossenschaft Basel, der Trägerorganisation des Theater Basel. Auch für die Liberalen kandidiert Architekt Meinrad Morger, Gründer und Partner von Morger Partner Architekten.

Ein bekannter Name fällt mit Daniel Bühler auch auf der Liste der Mitte auf. Der 32-Jährige ist Co-Veranstalter der Swiss Comedy Night, welche bekannte Schweizer Künstlerinnen und Künstler nach Basel bringt. Bekannt bei Veranstalterinnen und Veranstaltern und der Gastronomie dürfte Alain Jenny als Geschäftsführer der Theo Rietschi AG in Arlesheim sein. Das Unternehmen handelt mit alkoholfreien Getränken aus der ganzen Welt und mit Schweizer Bieren.

Richter wollen in die Legislative

«Damit Riehen rockt», wie er selber auf der Website der SP sagt, kandidiert Peter Auf der Maur als Parteiloser auf der SP-Liste. Auf der Maur ist Leiter der Abteilung Velowerkstatt der Arbeitsintegration von CO13 und Mitglied im Verein Nachbarschaft Lörracherstrasse.

Stark präsent bei den Einwohnerratswahlen ist neben sämtlichen Gemeinderatsmitgliedern – also der Exekutive – auch die Judikative. Unter anderem kandidieren Dominik Kiener (EVP), Präsident des Strafgerichts Basel-Stadt und in der Freizeit Präsident des Tennisclubs Stettenfeld Riehen, Andrea Pfleiderer (LDP), stellvertretende Vorsitzende Präsidentin des Sozialversicherungsgerichts Basel-Stadt, und Dominik Rieder (SVP), Richter am Zivilgericht Basel-Stadt.

Massnahmenkritiker bei der SVP

Wohl erstmals bei einer Wahl in der Region Basel offen präsent sind Kritiker der Massnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus, die sich zuvorderst gegen das Covid-Gesetz zur Wehr setzen. Martin Grob und Lukas Müller – beide bei der auf der Liste der SVP – geben bei der Kurzbeschreibung ihrer Kandidatur «Freunde der Verfassung» an.

Interessant ist die Einteilung der Bisherigen. Während die Amtsinhaberinnen und Amtsinhaber bei den meisten Parteien die vorderen Listenplätze belegen, verteilen sie sich bei der SP von vorne bis hinten über die ganze Liste. Bei der SVP finden sich mit mehreren aktuellen und ehemaligen Grossrätinnen und Grossräten die bekanntesten Namen im hinteren Teil der Liste – mehrere davon wie der heutige Kantonalpräsident Eduard Rutschmann und der Grossrats-Fraktionspräsident Pascal Messerli längst aus dem Einwohnerrat zurückgetreten.