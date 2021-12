Riehen: Christine Kaufmann will für EVP ins Gemeindepräsidium

Wahlkampf der EVP Beim dritten Versuch soll es klappen: Christine Kaufmann will Riehener Gemeindepräsidentin werden Die Riehener EVP geht mit einem Doppelticket in den Wahlkampf um das Gemeindepräsidium. Gemeinderätin Kaufmann ist überzeugt, sie wäre die beste Wahl. Dabei muss sie gegen Mitte-Politiker Daniel Albietz antreten. Tobias Gfeller 16.12.2021, 17.15 Uhr

Die Riehener EVP startet in den Wahlkampf: Christine Kaufmann und Daniele Agnolazza treten bei den Wahlen an. Nicole Nars-Zimmer

Die Botschaft war unmissverständlich: Christine Kaufmann, seit acht Jahren Gemeinderätin, will endlich Gemeindepräsidentin von Riehen werden. Der Rucksack dafür sei genügend gefüllt. «Ich weiss, dass ich es kann.» Vor acht Jahren scheiterte Kaufmann noch knapp gegen Hansjörg Wilde. Vor vier Jahren unterlag sie dem parteilosen, aber bürgerlichen Amtsinhaber deutlich, obwohl sie bei den Gemeinderatswahlen das beste Resultat erzielte. Es kümmere sie halt, was in Riehen passiert, begründete Kaufmann gestern im Haus der Vereine ihre nach wie vor vorhandene Ambition aufs Gemeindepräsidium.

Daniel Albietz, Die Mitte. zvg

Dass Daniel Albietz (Die Mitte), der gemeinsame Kandidat der Bürgerlichen, der Favorit für das Gemeindepräsidium sein soll, sieht Christine Kaufmann überhaupt nicht. Das Rennen sei offen. Dabei spiele es auch keine Rolle, dass mit Guido Vogel (SP) ein Gegner aus den eigenen Reihen kommt. Mit EVP-Kollege Daniele Agnolazza und den Kandidierenden der SP und Grünen bildet Kaufmann für die Gemeinderatswahl die Liste «Gemeinsam für Riehen».

Agnolazza ist ein politischer Neuling

Die EVP-Gemeinderätin liess an der gestrigen Medienkonferenz aber durchblicken, dass sie es sich gewünscht hätte, wenn sich Mitte-links auf eine Kandidatur für das Präsidium geeinigt hätte. Und das wäre logischerweise sie gewesen. Kaufmann sieht sich als Kandidatin der Mitte wie gemacht für das Präsidium, in dem sie als Person vernetzt agieren und die politischen Blöcke zusammenführen könne.

Im Vergleich zu Kaufmann ist Agnolazza ein politischer Neuling in Riehen. Zwar ist er seit acht Jahren Bürgerrat, also Exekutivmitglied der Bürgergemeinde, doch politisch trat er lange ausschliesslich im Hintergrund als Wahlkampfleiter und Kommunikator der EVP in Erscheinung. Mit dem Nachrücken in den Einwohnerrat wagte er vor zwei Monaten den Sprung an die politische Front, der mit der Wahl in den Gemeinderat am 6. Februar gleich noch weiter gehen soll.

Roche soll S-Bahn-Tunnel mitfinanzieren

Der 59-Jährige geht mit klaren Vorstellungen ins Rennen. Beim öffentlichen Verkehr müsse die Gemeinde dafür sorgen, dass die Feinverteilung über Kleinbusse in die Quartiere funktioniert. Beim Thema Doppelspurausbau der S-Bahn weibelt Agnolazza an vorderster Front für eine Untertunnelung. Für ihn ist klar, dass sich die Gemeinde Riehen finanziell beteiligen müsste. Agnolazza liess gestern mit dem Vorschlag aufhorchen, der Gemeinderat soll bei Roche anklopfen und fragen, ob der Pharmariese den Tunnel mitfinanzieren würde, weil man Interesse an einer leistungsstarken Wiesentalbahn hat.

«Dann gibt es nicht nur Roche-Türme, sondern auch einen Roche-Tunnel.»

Im Gemeinderat will die EVP mit dem Doppelticket Kaufmann/Agnolazza den vor vier Jahren knapp verlorenen zweiten Sitz zurückerobern. Im Einwohnerrat will die Partei den Sitz des nach den Wahlen 2018 zu den Grünliberalen abgewanderten David Moor zurückgewinnen. Die EVP geht mit 32 von 40 möglichen Kandidierenden in den Einwohnerratswahlkampf.