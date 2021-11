Revue-Thommen-Areal könnte Outlet-Center werden

Waldenburg Die Thommen-Brache wird als mögliches Outlet-Center angepriesen Das Industrie-Areal im Kern von Waldenburg steht zum Verkauf. Die Preisvorstellungen gehen weit auseinander. Nun werden die Fabrik- und Lagergebäude auch einzeln angeboten. Christian Mensch Jetzt kommentieren 01.11.2021, 05.00 Uhr

Seit 2016 steht das Firmenareal weitgehend leer. Nun startet ein neuer Versuch, mit neuen Eigentümern neues Leben nach Waldenburg zu holen.

Kenneth Nars

«Mehr Grösse, mehr Glanz, mehr Geschäft.» Mit diesem Slogan wirbt die Immobilienverwalterin Immosky um Käufer für das ehemalige Fabrikareal der Revue-Thommen im Herzen von Waldenburg. Die Vorstellung der Makler: Das Areal eigne sich «perfekt als Outlet-Center», der weitläufige Umschwung sei ein «traumhaftes Gelände für Outdoor Aktivitäten».

Das Firmenareal mit einer Grundfläche von über 21'000 Quadratmeter und sieben Gebäuden ist allerdings schwer vermittelbar. Für 8,5 Millionen Franken wurde es noch Anfang Jahr von der Maklerfirma CBRE angeboten. Immerhin in saniertem Zustand. Schliesslich ist der Boden nicht nur durch die Uhrenfabrikation belastet, sondern auch über Schwemmwasser von der darüber liegenden ehemaligen Deponie, in der nicht nur Kehricht abgeladen wurde.

Stolze Preisvorstellungen

Der Preis erstaunte, da das Areal zwei Jahre zuvor noch für 5 Millionen Franken ausgeschrieben war, wie diese Zeitung berichtet hatte. Schon damals stand das Angebot der interessierten Edith-Maryon-Stiftung aber lediglich bei 2,85 Millionen Franken. Eine kurze Zwischennutzung zeigte die Möglichkeiten auf. Doch zu einem Abschluss kam es nicht. Deshalb stehen die Gebäude seit 2016 weitgehend leer.

Was das gesamte Areal heute kosten würde, ist nicht bekannt. «Preis auf Anfrage» heisst es in der Ausschreibung, was wohl bedeutet, dass er Verhandlungssache sein wird. Konkret ist allerdings das Preisetikett für zwei Teilareale, die gesondert ausgeschrieben sind.

Für 1,8 Millionen Franken wird eines der Hauptgebäude an der Hauptstrasse samt Nebengebäude als «Lager – Atelier und andere Möglichkeiten» angeboten. In der ehemaligen Lagerhalle auf einer Nutzfläche von 2700 Quadratmetern sei alles möglich, von Produktion über Büro bis zu Wohnungen.

«Eine wunderschöne Umgebung für ein traumhaftes Arbeitsklima»

Für 2,2 Millionen Franken sind drei kleinere Werkstätte ausgeschrieben. Dies könnten jedoch auch abgerissen werden, da die Bauziffer bei weitem nicht ausgenutzt sei und 1000 Quadratmeter zusätzliche Nutzfläche brachlägen. Beinahe poetisch fällt die Beschreibung aus: «Die wunderschöne Umgebung wird ein traumhaftes Arbeitsklima schaffen. Was gibt es Schöneres, als am Fusse eines Wasserfalls Mittagspause machen zu können?» Perfekt sei es für Naturliebhaber: «Wenn Sie schon immer Ihren eigenen Wald besitzen wollten, können wir Ihnen auch diesen Wunsch erfüllen.»

Alleine die beiden Teilparzellen kosten damit vier Millionen Franken. Nicht enthalten sind dabei die Hauptgebäude, die das Gesicht des Areals prägen. Von der Eigentümerschaft der Thommen Aircraft Equipment war auf Anfrage keine Stellungnahme erhältlich. Die Firma hat sich nicht nur von Waldenburg in Richtung Muttenz verabschiedet, sondern auch vom Uhrengeschäft zu Messinstrumenten der Flugindustrie.