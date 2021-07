Wanderungsanalyse Basel wird immer beliebter und stellt damit die Demokratie vor Fragezeichen Migration lässt Basel wachsen. Das birgt neue Probleme, etwa: Wie legitim ist eine Politik, die nur noch von einer Minderheit bestimmt wird? Benjamin Rosch 29.07.2021, 18.17 Uhr

Zugegeben, es war keine streng wissenschaftliche Berechnung. Vor ungefähr zweieinhalb Jahren versuchte diese Zeitung gemeinsam mit dem Basler Amt für Statistik den Zeitpunkt zu ermitteln, an dem die Stimmberechtigten in Basel-Stadt in die Unterzahl kippen. Unter der Prämisse, dass eine Demokratie den Anspruch verfolgt, die Meinung der Mehrheit abzubilden.

Unwissenschaftlich war es deshalb, weil es Hochrechnungen auf zehn Jahre hinaus waren. Niemand konnte eine Pandemie vorhersehen, und dass die Schweiz über Monate die Grenzen schliesst, dass dies folgerichtig einen Einfluss auf die Zuwanderung haben wird. Und doch muss man nach dem heutigen Erkenntnisstand sagen: Mit grosser Wahrscheinlichkeit war die Prognose noch zu konservativ. Nicht erst 2029 könnten die Stimmberechtigten zu einer Basler Minderheit werden, sondern schon ein paar Jahre früher.

Anlass zu dieser Behauptung geben zwei Veröffentlichungen des kantonalen Amts für Statistik: Die Bevölkerungsszenarien bis ins Jahr 2045 einerseits und die am Donnerstag publizierte Wanderungsstatistik. Es ist ein Blick nach vorne und zurück.

Das höchste Szenario ist bislang eingetroffen

Bereits 2011 errechneten die kantonalen Statistiker drei Szenarien für die Basler Bevölkerung. Zehn Jahre später muss man konstatieren: Nur gerade die höchsten Erwartungen können mit der Realität Schritt halten. Für 2021 sah das höchste Szenario eine Bevölkerungszahl von etwa 204'000 Menschen in Basel-Stadt vor. Ende Juni waren etwa 201'400 Menschen im Kanton angemeldet.

Vergleicht man diese Zahl mit den Stimmberechtigten der letzten Abstimmung, wird deutlich: Diese machen nur noch 52 Prozent der Wohnbevölkerung aus. Gemäss den Hochrechnungen vor zwei Jahren hätte dieser Wert erst 2023 erreicht werden sollen. Entsprechend gross sind die Korrekturen der Statistiker in den unlängst aktualisierten Bevölkerungsszenarien. Mittlerweile übertrifft das mittlere Szenario die kühnsten Prognosen von 2011. Bis 2045 könnten demzufolge 224'000 Menschen in Basel wohnen. Ältere Semester werden sich erinnern: So viele waren es zuletzt in den 70er-Jahren. Nimmt man weiterhin das hohe Szenario zum Massstab, könnten es sogar 260'000 Menschen sein.

Wie ist es zum anhaltenden Bevölkerungswachstum gekommen? Hier spielen mehrere Faktoren eine Rolle, nicht zuletzt die gestiegene Lebenserwartung. Was Basel aber in den vergangenen Jahrzehnten so boomen liess, gibt die Wanderungsstatistik preis: In den vergangenen zehn Jahren sind durchschnittlich 1100 Personen mehr zu- als weggezogen. Der Ausländeranteil steigt seit Jahren jeweils um etwa 0,4 Prozentpunkte und betrug zuletzt 37 Prozent.

Schub für eine linke Forderung − mit einem grossen «Aber»

Ungebrochen beliebt ist Basel-Stadt vor allem unter deutschen Staatsangehörigen. In jüngerer Vergangenheit waren es aber auch Menschen aus Indien und der USA, die ihren Wohnsitz nach Basel verlegten. Solche Zahlen heizen eine Debatte an, die bereits seit einiger Zeit gärt: jene um ein kantonales Ausländerstimmrecht. Bislang ist die Linke mit ihren Vorstössen spätestens am Volk gescheitert. Aktuell arbeitet die Basler Regierung nach einer überwiesenen Motion im Parlament an einer neuen Vorlage; das letzte Wort wird auch hier wieder das Stimmvolk haben.

Gleichzeitig dürfte auch den Befürwortern klar sein: Selbst ein kantonales Ausländerstimmrecht – es wäre ein Deutschschweizer Novum – kann nur schlecht auf die zunehmend dynamisierte Migration reagieren. Gerade die erwähnte Diaspora der Inderinnen und Inder zeigt dies exemplarisch: Wie aus der Statistik hervorgeht, bleiben sie gerade einmal zwei Jahre im Kanton wohnhaft, bevor es sie in eine der umliegenden Gemeinden oder noch weiter zieht. Zu wenig Zeit, um sich einbürgern zu lassen, zu wenig aber auch, dass eine Beteiligung an der lokalen Politik gerechtfertigt wäre.