Basler Lenos Verlag bringt Vogelkunde-Klassiker neu heraus

«Warum singen die Vögel?» Mit dem Frühling kommt das Zwitschern: Ein Buch illustriert die Vögel in ihrer ganzen Pracht Zwitschern ist auch eine Sprache, so sagt der französische Vogelkundler Jacques Delamain in seinem Werk. Pünktlich zum Frühlingsbeginn kommt eine Neuauflage seines Streifzugs durch die bedrohte Zauberwelt der philosophischsten Himmelsbewohner. Alfred Schlienger

Wer noch kein Vogelfreund ist, kann es mit Jacques Delamain werden. zvg

Wie wird man ein Vogelfreund?

Nicht jeden trifft das Glück, einen Lehrer zu haben, der einem dafür Augen und Ohren öffnet. Es war während einer Lagerwoche im Jura. Eines Abends sagt der Lehrer: «Morgen können jene, die wollen, um vier Uhr in der Früh aufstehen und mit mir erleben, wie der Wald erwacht – ihr müsst aber wirklich total still sein, sonst funktioniert das nicht.» Alle wollen.

Und so schleicht sich am nächsten Morgen die jugendliche Rasselbande mucksmäuschenstill in den nahen Wald, wir kauern erwartungsvoll am Boden, wie ein Zauber-Dirigent steht der Lehrer in unserer Mitte und gibt die Einsätze, denn er hat die Partitur des Kommenden intus, wir lesen die Vogelnamen von seinen Flüsterlippen – und lauschen und staunen. Es wird ein Konzert des erwachenden Tages, das man sein Lebtag nicht mehr vergisst.

Was der Lehrer damals für einen einzigen Morgen liefert, das bietet uns der französische Vogelkundler Jacques Delamain (1874–1953) in seinem Buch «Warum die Vögel singen» durch ein ganzes Jahr hindurch. In betörender Anschaulichkeit und in so poetischer wie kraftvoll präziser Sprache schildert er die Paarbildung der Vögel, den Nestbau, das Schlüpfen der Jungen, die Erziehung der Brut, den Aufbruch zum Zug in den Süden und die Rückkehr. Und alles immer eingebettet in eine Gesamtschau der Natur, von Pflanzen, Tieren, Wetter und Landschaft. Wer noch kein Vogelfreund ist, kann es mit diesem bezaubernden Buch werden.

Basler Neuauflage eines Klassikers

Wahres Schmuckstück: Illustration von Balthasar Friedrich Leizel. zvg

Erstmals auf Deutsch erschienen ist das Werk 1930. Nun legt es der Basler Lenos Verlag in einer bibliophilen Ausgabe neu auf, herausgegeben und bearbeitet von Raffael Winkler, promoviertem Zoologe und langjährigem Kurator der Vogelsammlung im Naturhistorischen Museum Basel. Schön ergänzt wird die Neuausgabe mit 30 handkolorierten Kupferstichen von Balthasar Friedrich Leizel aus dem Jahr 1795. Ein wahres Schmuckstück.

Wenn Delamain sich dem Vogelgesang widmet, macht er das nicht wie ein heutiger Ornithologe, der nüchtern seine Funktionen beschreibt: Anlockung des Weibchens, Markierung des Reviers, Vertreibung artgleicher Konkurrenten. Sondern er taucht ein – und wir Lesenden mit ihm – in diese ganze Szenerie aus irrwitzigen Balzritualen, akrobatischen Luftkämpfen und herzwärmender Fürsorglichkeit der gefiederten Freunde. Er ist empathischer Erzähler, Dokumentarfilmer mit Makro-Zoom und Naturopernkritiker in einem. Und alles mit hinreissender Beobachtungsgabe und atemloser Geduld. Ein Naturspektakel für Achtsame.

Und Delamain erkennt dabei durchaus Dinge, wie Raffael Winkler in seiner Einleitung betont, die die Forschung erst Jahrzehnte später belegen konnte. Etwa, wenn er über die Mauersegler, die abends wie trunken in den Himmel aufsteigen, träumerisch schreibt, «man könnte meinen, sie verbrächten die Nacht in der Luft» – was wirklich der Fall ist, wie man heute weiss. Als ausgewiesener Experte für bedrohte Arten bemüht sich Delamain auch persönlich, die Vögel vor Jägern und Sammlern zu schützen, und baut sein eigenes Anwesen zu einem regelrechten Vogelasyl aus.

Jubilieren und Schädel zerschmettern

Aber nicht immer geht es romantisch zu in diesem Vogelbuch. So entlarvt Delamain auch den mordlustigen Charakter der Kohlmeise: «Sie ist es, die in der Gefangenschaft in einem einzigen Tag ein ganzes Vogelhaus zu entvölkern vermag, indem sie all ihren Genossen, selbst den stämmigsten, den Schädel zerschmettert, um das Hirn zu saugen.» Mit seinen Begrifflichkeiten von Charakter, Freundschaft, Liebe, Hochzeit, Zorn und Hass neigt Delamain allerdings zu einer Art der Vermenschlichung, wie sie die heutige Wissenschaft meidet.

Aber ist es denn nicht auch tatsächlich die reine Lust, die Freude an der Schönheit und am Dasein, die die Vögel zum Jubilieren bringt? «Beim Singen, dieser befreienden Entspannung vitaler Überfülle, die der Vogel nicht bei sich behalten kann», sei er ganz bei sich, meint Delamain. Nichts sei so ausdrucksverschieden wie Vogelgesang, und er erklärt ihn zur Kunst und zum eigentlichen Urgrund unserer menschlichen Bezogenheit zu den Genies der Lüfte:

«Das Suchen nach der Schönheit ist’s, was uns bei der Kunst des Vogels rührt.»

Delamains Buch erinnert an eine andere bibliophile Neuveröffentlichung, die kürzlich erschienen ist, an Alphons Karrs «Reise um meinen Garten» von 1845. Es ist das gleiche Fest der Achtsamkeit und Naturfreude im nächsten Umfeld. Wie ein säkularer franziskanischer Enthusiast umkreist Karr seinen Garten und taucht ein in die Welt der Vögel, Bienen, Käfer, Frösche, Insekten und Blumen. Ein Sinnenrausch in der Erkundung des Nahen, die gerade in Zeiten der Pandemie etwas durchaus Tröstliches hatte.

Vermenschlichung ist übrigens nicht das Übelste, was man Vögeln antun kann. Wer je Möwen im offensichtlich zweckfreien Spiel mit dem Meereswind beobachtet hat, kommt nicht um die Vorstellung herum, sie machten dies aus reinem Spass an der Freude. Etwas, das man sonst nur dem Menschen zubilligt. Neuere Forschungen zeigen, dass sich auch die Hirnleistungen bestimmter Vogelarten mit denen von Primaten vergleichen lassen.

Musen und Bioindikatoren

Vögel verstecken bis zu 33’000 Samen auf einer Fläche von mehreren Dutzend Quadratkilometern und wissen noch Monate später, wo sie vergraben sind. Elstern erkennen sich selbst im Spiegel, entwickeln also so etwas wie eine «Ich»-Vorstellung. Andere Vögel benutzen machiavellistische Taktiken, um Futter vor anderen zu verstecken, scheinen also zu erahnen, was Artgenossen «denken». Und nicht zuletzt lernen Vögel ihr Singen wie wir die Sprachen, wie schon Immanuel Kant beobachtet hat.

Viele Künstler haben einen ganz besonderen Bezug zu Vögeln. Claude Monet meinte: «Ich möchte so malen, wie ein Vogel singt.» Von Mozart weiss man, dass er für viele seiner Werke durch den Gesang von Vögeln inspiriert worden ist. Und von Olivier Messiaen stammt das hohe Lob:

«Die Vögel sind wahrscheinlich die grössten Musiker, die unseren Planeten bewohnen.»

Ganz ohne Zweifel fühlen sich Menschen den Vögeln besonders vielfältig verbunden. Sie teilen allgegenwärtig unseren Lebensraum, wir geniessen ihre Farbenpracht, den Reichtum ihrer Stimmen, sind fasziniert von der Anmut ihrer Flugbewegungen – und je länger, je wichtiger: Vögel sind unsere wichtigsten Bioindikatoren, also Anzeiger für die Qualität der Lebensräume, in denen sie ganz ähnliche Ansprüche stellen wie wir an Boden, Wasser, Luft und Vegetation.

Und da sieht es bekanntlich nicht so gut aus. Die grosse Tierfreundin Rosa Luxemburg beklagte schon vor über 100 Jahren die Ausräumung der Landschaft durch die Land- und Forstwirtschaft, die die Vogelpopulationen brutal dezimiert.

Megatrend «Bird Watching»

Peter Berthold, Deutschlands berühmtester Ornithologe, der sich seit Jahrzehnten dem Thema widmet, rechnet es vor: 2009 gab es in Europa rund 421 Millionen Vögel weniger als 30 Jahre zuvor, ein Rückgang von 20 Prozent in drei Jahrzehnten. Den Gesamtverlust an Vögeln in den letzten 150 Jahren beziffert er auf 80 Prozent. Wenn diese Entwicklung nicht gestoppt wird, erlebt ein Viertel bis die Hälfte des heutigen Bestands das Ende dieses Jahrhunderts nicht mehr.

Höchste Zeit also zum Aufwachen, wenn unsere Kindeskinder noch mit morgendlichem Vogelgesang aufwachen sollen. Und eine gute Gelegenheit zum engeren Knüpfen von Freundschaftsbanden mit der Vogelwelt, zum Beispiel durch Teilhabe am Megatrend «Bird Watching» (siehe unten).

Auch der Lenos Verlag selber hat einen ganz speziellen Bezug zu Vögeln. «Wir sind vielleicht der einzige Verlag», lacht die Lektorin, «der ein inniges Verhältnis zu zwei Rabenkrähen pflegt. Sie klopfen an unser Fenster, wenn sie Nüsse wollen, und kommen sogar manchmal rein.»

So geht das mit der Vogelfreundschaft.

