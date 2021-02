Wegen Planungsfehler Die Basler Kunsteisbahn Margarethen liegt auf Eis Grossräte wollen eine neue Halle auf dem Dreispitz statt die geplante Luxussanierung. Damit liesse sich gar Geld sparen. Leif Simonsen 11.02.2021, 05.00 Uhr

Die Sanierung Kunschti Margarethen: Schön anzusehen, aber nicht funktional. Bild: zvg

45 Millionen Franken soll die Sanierung der maroden Kunsteisbahn Margarethen kosten. Doch offenbar stand beim teuren Hochglanzprojekt die Funktionalität der Sportstätte nicht im Vordergrund. Was Involvierte schon länger wissen, ist nun auch beim Erziehungsdirektor Conradin Cramer (LDP) sowie den vorberatenden Kommissionen angekommen. Vertreter der Eishockey- sowie der Eiskunstlaufszene haben ihnen in Hearings die eklatanten Planungsfehler vor Augen gehalten.

Die Garderoben sind beispielsweise zu klein und unterschreiten die Norm von 35 Quadratmetern – wer weiss, wie gross eine Eishockeyausrüstung ist, der kennt den Dichtestress beim Umziehen. Ein weiteres Versäumnis ist die Tatsache, dass es in den Garderoben keine Toiletten hat: Für den Gang aufs WC müssten die Spieler in der Pause ins Restaurant. Wenig durchdacht war auch der Plan, dank eines zweiten Dachs auf der Kunschti zwei Hockeyspiele gleichzeitig zu ermöglichen. Verwirrung ist programmiert, wenn auf Feld 1 ein Spiel ausgetragen wird und auf Feld 2 ebenfalls ein Schiedsrichter mit Trillerpfeife im Einsatz ist.

Bestätigt ist nur, dass es beim Projekt Verzögerungen gibt

Im vergangenen Herbst war noch davon die Rede, dass die Margarethen-Sanierung um ein halbes Jahr bis ins 2022 verschoben werden könnte. Die Kommissionspräsidentin der Justiz-, Sicherheits- und Sportkommission, Danielle Kaufmann (SP), sagt zur bz: «Dass von unserer Seite, aber auch von den zahlreichen Interessengruppen noch eine Menge kleinerer und grösserer Fragen aufgetaucht sind, ist ein normaler Prozess in Projekten dieser Grössenordnung.»

Und das Einzige, was nicht «ganz normal» sei, sei die grössere Verzögerung. Das Projekt an sich würde nicht zur Diskussion stehen. Kaufmann will Stand heute keine weitere Auskunft geben und verweist auf das Kommissionsgeheimnis.

Bedingungen von 1930 für Grossprojekt

Gesprächiger zeigen sich andere. Ein Kommissionsmitglied sagt: «Bei diesem Projekt handelt es sich um einen fertigen Seich. Das haben die Mitglieder der beiden vorbereitenden Kommissionen verstanden.» Er ist überzeugt, dass das Erziehungsdepartement die Reissleine ziehen wird: Im Grossen Rat werde die Margarethen-Sanierung keine Mehrheit bekommen.

Auch glaubt er nicht, dass bauliche Anpassungen reichen werden. Letztlich liege ein Denkfehler zugrunde, der nicht zu beheben sei. «Man ging von den Bedingungen aus, die beim Bau der Kunschti 1930 herrschten. Die Hockey- und Eislaufsaison ging damals von November bis März statt von September bis April.» Mit den neuen klimatischen Bedingungen hätte der Vereinssport von Anfang an in eine Halle verlegt werden müssen.

«Künftig sollen Hockeyspiele auf der Margarethen bei fast 30 Grad abgehalten werden. Ein Energieverschleiss sondergleichen.»

Mehrere Mitglieder der Bau- und Raumplanungskommission (BRK) fassen deshalb die Variante ins Auge, die ihnen bei den Hearings von den Vertretern der Eislauf- und Hockeyszene präsentiert wurde. Statt einer Luxussanierung der Margarethen könnte unter anderem das zweite Dach weggelassen werden, es bräuchte statt der rund 16 Garderoben nur noch etwa die Hälfte. Unter anderem damit liessen sich Einsparungen von beinahe 20 Millionen Franken erzielen, die anderweitig einsetzbar wären, beispielsweise für die Anschaffung eines neuen Stadions.

Ehemaliges Hockeystadion von Lausanne steht leer

Ein solches Angebot liegt bereits auf dem Tisch: Die vom HC Lausanne zwischengenutzte mobile Halle, welche ab 2017 für zwei Jahre in Betrieb war, steht derzeit leer. Kostenpunkt wären etwa zehn Millionen Franken. Der Präsident des kantonalen Eislauf- und Eishockeyverbands ist derzeit dran, Geld dafür zu sammeln. Bereits steht fest, wo sie gebaut würde: auf dem Dreispitzareal. Die Landeigentümerin, die Christoph Merian Stiftung, steht dem Projekt offen gegenüber.

Die Finanzierung aber gestaltet sich schwierig. Mäzene lassen sich in Basel eher in der Kunstbranche oder im Fussball finden als im Hockey. Ein Mitglied der BRK sagt deshalb:

«Die Rechnung ist einfach: Der Kanton spart die Hälfte bei der Luxussanierung der Margarethen und kauft dafür das Lausanner Stadion.»

Zu solchen Überlegungen wollte sich das Basler Erziehungsdepartement nicht äussern. Es handle sich um ein hängiges Geschäft, heisst es auf Anfrage. Insider sagen, dass es dem Erziehungsdirektor Conradin Cramer (LDP) auch darum gehe, einer Konfrontation mit seinem Chefbeamten aus dem Weg zu gehen. Die Margarethen-Sanierung gilt als Liebkind von Thomas Mächler, dem Leiter Sport im Erziehungsdepartement. Da Mächler im März pensioniert wird, dürfte Cramer der Entscheid danach leichter fallen, die Pläne der Kunschti-Sanierung in den Papierkorb zu werfen.