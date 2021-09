Wetter Der Mann, der die Wolken impft – der erste Hagelflieger der Schweiz Seit 2018 unterhält die Baloise einen eigenen Hagelflieger. Mit Erfolg, sagt die Versicherung. Nun könnte sie das Projekt auf die Restschweiz ausdehnen. Benjamin Rosch Jetzt kommentieren 06.09.2021, 05.00 Uhr

Die Baloise sichert als erstes Unternehmen in der Schweiz die Bevölkerung mit einem eigens dafür ausgerüsteten Kleinflugzeug gegen Hagelschäden ab.

Für viele Menschen beginnt der Tag mit dem Lesen der Wetterprognose, aber für Frank Kasparek hat das Ritual eine ganz andere Dimension. Immerhin kann er das Wetter beeinflussen. Frank Kasparek impft Wolken, um darin den Hagel aufzulösen.

Im August 2018 hat die Versicherung Baloise ein aufsehenerregendes Projekt vorgestellt: Den ersten Hagelflieger der Schweiz. In einer auf drei Jahre angelegten Pilotphase sollte getestet werden, wie mit einer kleinen Cessna Hagelschauer und damit Schäden verringert werden können. Das Prinzip erklärt Pilot Kasparek so: «Eine Gewitterwolke ist ein kleines Ökosystem.

Sie saugt Luft an, um zu wachsen. Diese Aufwindzone im vorderen Bereich der Wolke, hier kreisen wir mit dem Hagelflugzeug und bringen zusätzliche Eiskeime in die Wolke ein.» Das abgelassene Silberiodid ist umweltverträglich und hat den Effekt, dass sofort kleinere Hagelkörner entstehen, die bestenfalls auf ihrem Weg zur Erde noch zu Matsch werden. «Je mehr Eiskörner, desto kleiner ist der Hagel.»

Die Pressemitteilung 2018 war euphorisch: «Dellen im neuen Auto gehören so der Vergangenheit an», hiess es darin. Ganz so positiv fällt die Bilanz nicht aus. Im Grunde genommen lässt sich der Erfolg gar nicht genau beziffern: Wer weiss schon, welchen Schaden eine ungeimpfte Gewitterwolke hinterlassen hätte? Obwohl im Ausland breit akzeptiert und angewendet, kennt die Methode immer noch Skeptiker.

Thomas Schöb gehört nicht zu ihnen. Der Leiter Schaden und Geschäftsleitungsmitglied der Baloise ist Physiker und überzeugt vom Hagelflieger. «Wir haben festgestellt, dass der durchschnittliche Aufwand bei behandelten Gewittern tiefer ist, als dann, wenn der Hagelflieger nicht im Einsatz stand», sagt er.

Im Schnitt fielen tiefere Zahlungen an, wenn der Hagelflieger die Wolken geimpft hat. Auf eine Zahl will sich Schöb nicht festlegen. Aber: «Wenn wir hundert verhagelte Autos weniger zählen, hat sich das Projekt schon halbwegs gerechnet.» In einem durchschnittlichen Jahr fallen Schäden in der Höhe von einem einstelligen Millionenbetrag an.

Ein spezielles Jahr

2021 war aber ganz und gar nicht durchschnittlich. «Es ist ein absoluter Ausreisser», sagt Schöb, «wir hatten deutlich mehr Totalschäden.» Wenn sich grosse Gewitterfronten bilden, ist der Hagelflieger machtlos. Auch gegen den Hagelsturm, der im Juli die Region Zürich überzogen hatte, konnte der Flieger nichts ausrichten: Nachts fliegt die Cessna nicht. 26 Einsätze zählt Kasparek – das ist gleich viel wie im vergangenen Jahr.

Eigentlich war die Pilotphase vor einem Jahr zu Ende gegangen. Weil aber noch nicht alle Daten vorliegen – die Versicherung arbeitet unter anderem mit der ETH zusammen – hat sich diese verlängert. Es sind aber weniger wissenschaftliche Bedenken, die den Hagelflieger grounden könnten. Im Gegenteil, im Raum steht sogar, die Flotte zu vergrössern.

Schöb kann sich durchaus einen weiteren Flieger in der Romandie und einen im Tessin vorstellen. Die Frage ist vielmehr, wer dafür zahlt: Ob die Versicherung alleine, oder ob weitere Player einsteigen. Schöb sagt, es habe bereits Anfragen gegeben. Denn das ist auch der Grund, weshalb für viele der Wetterbericht zum Morgenritual gehört: Das Wetter betrifft alle.

