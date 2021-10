Grosser Rat stimmt Leinenpflicht in den Langen Erlen zu

Wildtier- und Jagdgesetz Grosser Rat stimmt Leinenpflicht während Brut- und Setzzeit zu Der Grosse Rat stimmt dem neuen Wildtier- und Jagdgesetz für Basel-Stadt zu. Dieses regelt auch die umstrittene Leinenpflicht. Nora Bader Jetzt kommentieren 27.10.2021, 10.30 Uhr

In den Langen Erlen wird neu während der Brut- und Setzzeit eine Leinenpflicht herrschen. Lenka Volfova / HUGC Uploader

Die Leinenpflicht war der Punkt, der im Zusammenhang mit dem Gesetz für die meisten Emotionen gesorgt hatte – insbesondere unter Hundehalterinnen- und Haltern.

Nun steht fest: Neu müssen in den Langen Erlen die Hunde während der Brut- und Setzzeit an der Leine geführt werden, mit gewissen Ausnahmen von sogenannten Hundefreilasszonen, die von der Regierung in der Verordnung definiert werden. Dazu warte man noch auf die betreffende aktuelle Studie. Soviel vorab: Der grösste städtische Teil werde als Freilaufzone definiert, so Regierungsrätin Stephanie Eymann. Sie sprach denn von einem Paradigmenwechsel hin zum Wildtiermanagement. Neu würden die Tiere bei der Jagd im Fokus stehen.

Verantwortung für übergeordnete Anliegen im Wildtiermanagement

Das neue Amt für Wald und Wild beider Basel wird 2022 operativ in Betrieb genommen. Das Wildtier- und Jagdgesetz regelt auch, welche Kompetenzen und Aufgaben bezüglich der Jagd dem Kanton zufallen und welche den Gemeinden. Gemäss Vorschlag der Regierung soll der Kanton vor allem die Verantwortung für übergeordnete Anliegen im Wildtiermanagement erhalten. Die übrigen Aufgaben werden den Gemeinden zugewiesen, es sei denn, sie könnten durch den Kanton effizienter erfüllt werden. Damit wolle der Regierungsrat erreichen, dass die Gemeinden den grossen Handlungsspielraum beibehalten könnten.

Die Justiz- und Sicherheitskommission des Grossen Rates (JSSK) hatte dem Grossen Rat die Zustimmung empfohlen. Das Grün-Alternative Bündnis beantragte die Rückweisung an die Regierung.

Update folgt.