Wir haben nachgefragt Wofür brauchen die Baslerinnen und Basler die Corona-Selbsttests? Seit Mittwoch kann jeder monatlich kostenlos eine Packung in der Apotheke beziehen. Ein Augenschein zeigt: Das Angebot kommt an. Elodie Kolb 09.04.2021, 05.00 Uhr

Mit der Krankenkassenkarte kann man in Apotheken kostenlos fünf Selbsttest im Monat beziehen. (Symbolbild) Davide Agosta / KEYSTONE/Ti-PRESS

An den Eingangstüren der Amavita Apotheke am Centralbahnplatz hängt ein A4-Blatt. Darauf steht: «Covid-19-Selbsttest bei uns erhältlich». Man brauche nur die Krankenkassenkarte.

Seit Mittwoch kann jeder kostenlos fünf Selbsttests pro Monat beziehen. Die Tests, die aussehen wie Schwangerschaftstests, können zu Hause durchgeführt werden. Ein Augenschein zeigt: Das Angebot wird genutzt. Am Donnerstag holten sich viele eine Fünferpackung. Allerdings sind die meisten nicht daran interessiert, sich tatsächlich wöchentlich das Stäbli in die Nasenlöcher zu schieben. Damit steigt vielmehr die Hoffnung, sich wieder sehen und Feste feiern zu können.

Melanie Stanojlovic (39)

Melanie Stanojlovic (39) Elodie Kolb

«Jetzt kann ich daheim überprüfen, ob ich positiv bin. Den ersten Test mach ich sicher gleich. Ich werde mich aber wohl nicht jede Woche testen.»



Paul Bridge (79)

Paul Bridge (79) Elodie Kolb

«Meine Frau und ich sind zwar geimpft, wir bekommen aber Besuch. Unsere Verwandten und Freunde können dann die Tests als zusätzlichen Schutz machen.»



Doris Lüscher (68)

Doris Lüscher (68) Elodie Kolb

«Ich plane nicht, mich wöchentlich zu testen, sondern mache die Tests zur Bedingung, wenn mich jemand besucht. Ich hoffe so wieder auf mehr Normalität.»



Flavia Graber (19)

Flavia Graber (19) Elodie Kolb

«Die Tests sind gratis. Warum sollte man sie dann nicht nutzen? Zudem habe ich am Samstag Geburtstag und wünsche mir, dass alle die kommen, einen Test machen.»





Roger Heer (74)

Roger Heer (74) Elodie Kolb

«Ich hole die Tests in den nächsten Tagen. Ich will sie vor allem, weil wir am Wochenende in die Welschschweiz fahren. Davor möchte ich mich noch testen.»